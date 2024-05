Pilnā sparā rit rajona skolēnu sporta spēles

Basketbols

Plaši pārstāvēta bija Saldus ģimnāzija, kura sacensībās piedalījās ar 3 zēnu komandām, jo šajā skolā mācās rajona labākie basketbolisti, kuri trenējas Saldus sporta skolā.

Pēc sacensībām zonās spēcīgākās komandas sacentās finālā. Arī meiteņu grupā spēcīgākās izrādījās Saldus ģimnāzijas spēlētājas, kuras izcīnīja 1. vietu, atstājot tālākās vietās Druvas un Kalnu vidusskolas meitenes. Ģimnāzijas komandā spēlēja K. Cabule, I. Nārvila, A. Padervinska, E. Berga, A. Daga, A. Alfukse, S. Pinkovska, Z. Sloga, I. Demikeva, S. Mētra.

B finālturnīrā, kur sadalīja 5. - 8. vietu, uzvarēja Saldus 2. vidusskola.

Zēniem pārliecinošu uzvaru svinēja Saldus pilsētas ģimnāzijas I komanda, kurā spēlēja M. Janševskis, G. Janševskis, J. Erbs, D. Sakne, J. Bokums, A. Ūdris, K. Zalkovskis. Otrajā vietā šīs pašas skolas III komanda, bet trešajā vietā Druvas vidusskolas zēni.

B finālturnīrā uzvarēja Brocēnu vidusskola, izcīnot skolēnu spēļu sacensībās 7. vietu.

Saldus ģimnāzija piedalījās Kurzemes novada sacensībās basketbolā 1990. - 92. g. dz. zēniem un meitenēm, kur izcīnīja 2. vietas, bet 1986. - 87. g. dzimušo skolēnu Kurzemes novada sacensībās piedalījās Saldus 2. vidusskolas zēnu un meiteņu komandas, kuras attiecīgi ierindojās 2. un 3. vietā.

Volejbols

Pēc sacensībām zonās labāko trijniekā meitenēm iekļuva Nīgrandes, Cieceres un Saldus pamatskolas komandas. Par rajona skolēnu čempionēm kļuva Nīgrandes komanda: A.Jermuša, L. Piņķe, A. Jurķe, I. Burlakova, S. Švereba un K. Ļutkus. Otrajā vietā Cieceres skolas, bet trešajā vietā Saldus pamatskolas komanda.

Zēniem finālgrupu veidoja 4 spēcīgākās skolēnu komandas. Ļoti pārliecinoši visus pretiniekus pieveica un čempionu nosaukumu izcīnīja Saldus 2. vidusskolas spēlētāji K. Balcers, M. Sakāvičs, G. Vārna, D. Pabērzs, K. Kruskops, P. Nikitins, A. Vanags. Otrajā vietā Ezeres vidusskolas, bet trešajā vietā Jaunlutriņu pamatskolas zēni. Uzvarētājas komandas 14. martā piedalīsies Kurzemes novada volejbola sacensībās Kuldīgā.

VieglatlĒtika

Piedalījās mūsu vidējo mācību iestāžu komandas un arī Skrundas arodvidusskolas audzēkņi. Uzvarētāji tika noskaidroti 6 sacensību veidos zēniem un meitenēm, kā arī jauktajā stafetē un komandu vērtējumā.

Jauniešiem divi sacensību dalībnieki izcīnīja dubultuzvaras: Sergejs Dolotins uzvarēja 30 m skrējienā un 3-soļlēkšanā no vietas, un viņa rezultāts 8,84 m ir jauns rajona labākais sasniegums šajā veidā, bet tehnikumietis Uģis Vējš palika nepārspēts pildbumbas mešanā un pildbumbas grūšanā. Meitenēm šāds panākums Saldus 2. vidusskolas audzēknei Agitai Eglītei - uzvaras pildbumbu mešanā un grūšanā.

Par ziemas sacensību uzvarētājiem kļuva augstlēkšanā J. Līcītis (1,70) un D. Kleina (1,40), abi 2. vidusskola, 3-soļlēkšanā meitenēm A. Goda (6,95) - Saldus ģimnāzija, apļu skrējienos I. Erlecka no Saldus ģimnāzijas un J. Zīle no Druvas vsk., 30 m skrējienā meitenēm Z. Pole no 2. vsk., bet stafetē uzvara Saldus ģimnāzijas komandai: A. Goda, I. Erlecka, V. Daga, M. Zīrups.

Komandu vērtējumā vienlīdzīgā cīņā uzvarēja Saldus 2. vidusskolas jaunie vieglatlēti, otrā vietā Saldus ģimnāzija, trešā - Druvas vidusskola.