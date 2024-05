Pa jokam un nopietni "Baskettracī - 2002"

Next

Sestdien ģimnāzijas sporta zālē vienkopus varēja redzēt rajona basketbola sezonas labākos spēlētājus.

"Tracis" sākās ar ātrmetienu konkursu, kurā precīzākais izrādījās Saldus sporta skolas basketbolists Jānis Elstiņš. Finālā viņš no piecām dažādām basketbola laukuma vietām fantastiski precīzi meta bumbu grozā. Minūtes laikā - 17 precīzi metieni.

Tālāk sekoja spēle "Šī puse" ("Kauss" + "Sporta skola") - "Tā puse" ("Novadnieki" + "Readymix"). Tiesnešu lomā iejutās arī vairāki basketbolisti, kuri spēles laikā no skatītāju vidus tika aicināti laukumā. Vienubrīd basketbolisti tiesnešiem noorganizēja pārbaudi. Laukumā kādā no komandām pēkšņi parādījās seši spēlētāji. Tiesneši to pamanīja tikai pēc minūtes, par ko saņēma blociņu, kur fiksēt savas kļūdas.

Nedaudz veiksmīgāka spēle izdevās "Šai pusei", kura arī uzvarēja. Arī viņi balvās saņēma blociņus un pildspalvas no "Garanta", lai būtu, kur pierakstīt visus turpmākos sportiskos panākumus.

Rajona čempionāta labākajiem tālmetienu izpildītājiem bija trīspunktu metienu konkurss. Pēc gada pārtraukuma tajā uzvarēja Viktors Kulačkovskis no "Kausa".

Precīzāko metienu autori saņēma balvas no rajona padomes, "Saldus Zemes" un "Zaļās aptiekas"."

Visam pa vidu bija konkursiņi, kuros skatītāji varēja vinnēt zaftes podus no "Soļa". Pa kārumam vai nelielai dāvaniņai tika arī spēlētājiem - par pirmo iemesto grozu, nopelnīto sodu...

"Baskettrača - 2002" noslēgumā bija pats svinīgākais mirklis. Rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa sveica rajona čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas komandas (1. - "Novadnieki", 2. - "Sporta skola", 3. - "Kauss") un veiksmīgākos spēlētājus. Labākajiem tika kausi, medaļas, diplomi, šampanietis.