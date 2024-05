Čempions galda tenisu spēlē 49 gadus

Nīgrandē notika rajona čempionāts galda tenisā, kurā piedalījās 23 vīrieši un 4 sievietes.

Marģers Vazdiķis, kurš trīs gadus nopietni nodarbojies ar šo sporta veidu, pēdējā gada laikā sacensībās piedalījies nav. Taču tas neliedza viņam pārliecinoši spēlēt un gūt uzvaras.

"Vajag tikai droši spēlēt, tad tā lieta arī iet. Rajona čempionātā visi pretinieki ir jau labi zināmi, arī viņu spēles maniere. Īpaši jāuzmanās, spēlējot ar Ivanu Paskalu, kurš spēlē no kreisās puses, viņam ir arī savādāks stils. Spēlējot pret senioriem, mums, jaunajiem, arī ir grūti, jo viņu stiprā puse ir aizsardzība, bet mūsu - uzbrukums. Viņi bumbiņu cērt un griež, tāpēc daudz jādomā par spēles kombinācijām," stāsta Marģers.

No 1954. gada galda tenisu spēlē Māris Liekmanis. "Mans brālis Andris, kurš ir gadu vecāks, vienu gadu pirms manis sāka trenēties galda tenisā, un tā joprojām viņš man ir priekšā. No desmit sacensībām brāli varu vinnēt labi, ja vienās. Stipra pretiniece ir Ieva Vēja. Nīgrandes kausā zaudēju brālim un Ievai. No jaunajiem galda tenisistiem jāuzmanās no Andra Buša.

Tēvs kādreiz, Ulmaņa laikos, nodarbojās ar vieglatlētiku, galda tenisu. Sports mums ir ieaudzināts no bērnības. Mums mājās bija tenisa galds, kas tajos laikos bija liels retums. Paši līmējām raketes, meklējām bumbiņas. Tēvs bija mūsu treneris. Arī otrs mans brālis spēlēja tenisu. Esmu nodarbojies ar vieglatlētiku, brīvajām cīņām, svarcelšanu, futbolu, volejbolu, dambreti, virves vilkšanu.

Jaunībā trenējos ļoti regulāri. Interesanti bija braukāt apkārt pa sacensībām. Tagad pie mājas esam uzlikuši basketbola grozu. Diezgan populārs sporta veids Nīgrandē ir riņķīšu mešana uz puļķīša. Ar to arī mājās nodarbojamies.

Tagad cenšos sportā iesaistīt jaunāko dēlu, kurš nopietni trenējas svarcelšanā. Mājas pagrabā ierīkojām treniņu zāli, kura nu jau kļuvusi par mazu, tāpēc nākam trenēties uz pagasta sporta zāli. Pa druskai dēlam ierādu arī citus sporta veidus."

Nīgrandniekam Mārim Liekmanim arī šoreiz neizdevās uzvarēt brāli Andri Liekmani no Jaunlutriņiem, jo tieši viņš kļuva par rajona čempionu. 2. vietā ierindojās brocenieks Andris Bušs, atstājot Māri godpilnajā 3. vietā.

Senioru (+40) konkurencē 1. bija Andris Liekmanis, 2. - Māris Liekmanis, bet 3. - Ivans Paskals.

Sievietēm lielas konkurences čempionātā nebija. Pārliecinoši par rajona čempioni kļuva saldeniece Ieva Vēja, kura ārpus konkurences piedalījās arī vīru sacensībā. 2. vieta vadakstniecei Ievai Ģērmanei, bet 3. - Rutai Liekmanei no Jaunlutriņiem. Abas attiecīgi 1. un 2. vietā bija arī senioru sacensībās.

Čempionāta galvenais tiesnesis Leons Edelmanis visus uzvarētājus sumināja uz īpaša goda pjedestāla, kuru viņam dzimšanas dienā uzdāvinājis rajona čempions Andris Liekmanis.