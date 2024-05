Vieglatlēti atved mājās kausu

Saldus rajona jauniešu izlases komanda ar uzvaru atgriezās no Kuldīgas kausa izcīņas sacensībām vieglatlētikā, kur piedalījās 6 komandas no Saldus, Klaipēdas, Kuldīgas un Palangas. Uz Saldu atceļoja kauss, kurš tiek izcīnīts jau vairāk nekā 40 gadus.

Rajona izlase tika veidota, ņemot vērā rajona skolu sacensībās sasniegtos rezultātus, un tā attaisnoja savu plānoto uzdevumu — cīnīties par uzvaru.

Mūsu jaunieši izcīnīja uzvaras 6 sacensību veidos. Pa divām uzvarām guva Edgars Mamis no Rubas (sprints un izturības skrējiens), viņam arī 2. vieta 3–soļlēkšanā no vietas. Gints Albīns no Zirņiem arī uzvarēja pildbumbu grūšanā un mešanā, bet 2. vietu izcīnīja augstlēkšanā.

Jaunākajā grupā zēniem uzvaru sprintā guva Artūrs Saksons no Saldus 2. vsk., bet izturības skrējienā un 3–soļlēkšanā no vietas Artūram 2. vietas. Par uzvarētāju sprinta skrējienā kļuva Agate Tetere no 2. vsk., kurai arī 3. vieta 3–soļlēkšanā no vietas. 2. vietu sprinta skrējienā un 3. vietu izturības skrējienā izcīnīja Jana Malkcirte no Zirņiem, bet 2. vietu pildbumbu mešanā ieguva Māris Mitkus no Rubas. Arī Liene Johansone no Rubas bija 2. vietā pildbumbu grūšanā, bet Zaņas pamatskolas audzēknis Kristaps Erleckis izcīnīja divas 3. vietas: pildbumbu grūšanā un pildbumbu mešanā. 3. vieta sprinta skrējienā Cieceres internātpamatskolas audzēknei Kintijai Kārlsonei.

Komandai vērtīgus punktus deva arī Ieva Vitkovska no Zirņiem un Edgars Bušmanis no Remtes.

Sacensību noslēgumā notika sacensības interesantos stafetes skrējienos, kuros uzvaras izcīnīja saldenieki.

Komandu kopvērtējumā mūsējiem pārliecinoša uzvara, 2. vietā — Klaipēdas komanda, bet 3. vietā sacensību rīkotāji — kuldīdznieki.o