"Īstam basketbolistam ir grūta dzīve"

Saldenieks Jānis Blūms basketbola komandas "Skonto" pamatsastāvā cīnās par Latvijas čempiona nosaukumu un tikko kļuvis par krusttēvu.

Jāņa sportiskās gaitas sākās Saldus ģimnāzijas sporta zālē. Toreiz viņš mācījās 5. klasē un trenējās pie Viktora Kulačkovska. Sešpadsmit gadu vecumā viņš devās uz Rīgu, kur turpināja trenēties Valtera basketbola skolā. Tagad Jānim ir deviņpadsmit gadu. No "Skonto" komandas rezervista viņš strauji iekarojis vietu pamatsastāvā.

"Gada sākumā treniņos nopietni strādāju, manā spēlē kaut kas mainījās. Treneris man sāka vairāk uzticēties. Pēdējos mēnešos man izdevies veiksmīgi spēlēt komandas sākumsastāvā. Ja treneris dod iespēju, tad es to arī izmantoju.

Mans dienas režīms ir šāds: pieceļos, paēdu brokastis, braucu uz treniņu, kurš sākas pulksten vienpadsmitos, kopā ar komandu paēdu pusdienas, atbraucu mājās, atpūšos, palasu un pamācos, jo iestājos Baltijas Krievu institūtā juristos, vakarā atkal ir treniņš.

Jaunajiem sportistiem varu teikt, ka basketbolistam dzīve nav viegla. Ļoti daudz un grūti jātrenējas," saka Jānis Blūms.

Kāds ir tavs uzdevums laukumā?

"Mans uzdevums ir pēc iespējas labāk nospēlēt aizsardzībā un pēc iespējas ātrāk izveidot uzbrukumu. Komandā esmu mazākais un ātrākais, tāpēc tāds ir mans darbs laukumā."

Cik garš tu esi?

"1,88. Garākais komandā ir Cipruss - 2,11. Blakus viņam jūtos tāds pamazs. Cipruss ir mans labākais draugs. Vasarās viņš ir bieži Saldū, jo ciemojas pie mums. Otrs mans draugs ir Janičenoks. Visi kopā mācāmies augstskolā."

Vai pasniedzēji jūs viegli laiž cauri?

"Nē. Profesori gan zina, ka mēs esam basketbolisti, bet nekādas atlaides nav. Tik grūti nemaz nav. Mājās šis tas jāizlasa, jāuzraksta kāds referāts. Vismaz izbraucienos uz spēlēm ir, ko darīt.

Es tagad esmu sācis vairāk lasīt grāmatas. Izlasīju "Hariju Poteru", "Mazo princi". Tās jau nav tikai bērnu grāmatas, arī pieaugušajiem ir, ko uzzināt."

Kādreiz tu biji mazākais ģimenē, bet tagad esi pāraudzis gan tēti, gan brāli. Kas jādara, lai izaugtu garš?

"Ja grib būt garš, tad ir regulāri jāstaipās. Es to sāku darīt, trenējoties pie Kulačkovska. No tā laika pēc katra treniņa vismaz minūti pastaipos. Tas daudz dod. Trenēju arī lēcienu, daudz lēkāju. Vakaros viens pats vēl pastaipos.

Lai būtu stiprs, regulāri jāēd. Kārtīgi jāpaēd brokastis. Pusdienās noteikti ir jāēd gaļa, lai spēks būtu ne tikai muskuļos, bet arī pašam iekšā. Iesaka ēst vistas gaļu, kur ir vairāk olbaltumvielu. Vēl mums dod dzert proteīnus. Vakariņas arī jāēd.

Lai nebūtu vājš un kaulains, jāiet trenēties uz svaru zāli."

Vai muskuļi un kauli nesāp?

"Ai, ar tām traumām ir, kā ir. Tfu, tfu, tādu lielu nav bijis, bet katru mēnesi kāda sīka traumiņa ir. Te roka sasista, te mugura bišķi. Laukumā jācīnās diezgan nikni."

Cik daudz laika paliek izklaidēm, un vai treneris vispār ļauj lustēties?

"Pēdējā laikā galveno uzsvaru liekam kultūras pasākumiem. Apmeklējam teātra izrādes. Bijām Ventspilī uz Eirovīzijas atlases pasākumu. Bieži ejam uz kino, esam redzējuši visas jaunākās filmas. Nav tā, ka spēlējam tikai basketbolu un citu neko nezinām.

Dažreiz aizejam arī uz kādu naktsklubu, bet vispār mēs tur nedrīkstam iet. Mums līgumā ar basketbola klubu rakstīts, ka pēc pulksten 23 nedrīkstam atrasties ārpus mājām. Bet pēc labām spēlēm gadās bišķiņ ieiet arī kādā naktsklubā."

Vai tu nekad neesi pīpējis vai dzēris alkoholu?

"Esmu. Kurš normāls vīrietis nav pīpējis vienreiz mūžā? Šampanieti dzimšanas dienā simboliski iedzeru. Ne vairāk."

Šodien (16. martā. A. V.) tu kļuvi par krusttēvu. Pastāsti par savu krustmeitiņu.

"Mana brāļa meitai Anetei ir gads un četri mēneši. Nu man ir atbildība Saldū ne tikai pret mammu, tēti un brāli, bet mani te gaida arī maza meitenīte Anete. Ir patīkami apciemot tādu mazu bērniņu, atvest kādu dāvaniņu, mazu lācīti. Tas ir ļoti jauki.

Saldū nebiju bijis divus mēnešus, bet katru vakaru zvanu brālim. Tad Anete pienāk pie telefona, un mēs jautri parunājamies."

Tavs tētis ļoti rūpīgi seko līdzi dažādām sporta norisēm. Vai viņš tevi arī kritizē?

"Nē, nekritizē. Viņš vienmēr saka, ka ir labi. Atbalsta mani, noskatās pa televizoru visas spēles. Kad es atbraucu mājās, tad vienmēr uz galda ir saliktas avīzes, kur par mani rakstīts. Visi rakstiņi ir izgriezti un sakrāti.

Brālis Arvis par mani uztaisījis trīs albumus ar intervijām, fotogrāfijām. Tas ir ļoti jauki, ka ģimene atbalsta."

Māsa Arvita no Amerikas arī jūt līdzi?

"Viņa tur strādā un mācās. Mēs bieži sazvanāmies. Es Latvijā apģērbu nepērku, bet pasūtu Arvitai. Viņai patīk staigāt pa veikaliem. Arvita man visu vajadzīgo nopērk un atsūta. Man ir ļoti laba māsa un brālis. Viens jūt līdzi Amerikā, otrs - Saldū."

Vai Saldus joprojām ir tava pilsēta?

"Man patīk atbraukt pie vecākiem, aiziet uz kafejnīcu un ar draugiem pie galdiņa pasēdēt un parunāties. Saldus man ļoti patīk. Īpaši - skats, kad iebrauc pilsētā. Vakar ar mašīnu iebraucu Saldū un domāju: cik patīkami, te ir manas mājas. Prieks.

Labprāt ģimnāzijas zālē atkal uzspēlētu basketbolu kopā ar visiem tiem, ar ko kādreiz te trenējos. Ja mani uzaicinātu, neatteiktos."

"Skonto"Latvijas čempionāta finālā spēlēs ar "Ventspili". Cik reālas ir tavas komandas izredzes uzvarēt?

"Pēc jaungada komandas spēle ir stipri uzlabojusies. Ja tāpat turpināsim strādāt un spēlēt, tad ir pavisam reāli, ka varam "Ventspili" uzvarēt."

Kam agrāk tu gribēji basketbolā līdzināties, un kas tagad ir tavas autoritātes?

"Kad biju mazāks, tad mani elki bija Bagatskis un Štelmahers. Tagad jau esmu ar viņiem un pret viņiem spēlējis. Kaut cik šo viņu līmeni jau esmu sasniedzis.

Ir man autoritātes, bet tās ir aiz okeāna - NBL basketbolisti. No latviešu basketbolistiem mans elks viennozīmīgi ir Raimonds Miglinieks, jo viņš ir viens no labākajiem saspēles vadītājiem Eiropā. Es daudz no viņa mācos.

Mans mērķis ir pēc gada tikt Latvijas izlasē. Domāju, ja labi strādāšu, tad pēc gada tur varētu būt. Tas nav nesasniedzami, jo izlases kandidātos esmu."

Vai bijību nejūti, spēlējot ar melnādainajiem basketbolistiem?

"Varbūt pašā sākumā. Tagad pie viņiem jau pierasts, jo regulāri komandā ir ārzemnieki. Melnie ir atlētiskāki, plastiskāki, bet baltie labāk izprot basketbola taktiku, vairāk spēlē ar galvu."

Kādā ārzemju klubā gribi spēlēt?

"Man bija daži piedāvājumi no Eiropas valstu klubiem, bet savos deviņpadsmit gados pagaidām negribu. Redzēju, kā gāja Ciprusam, Kristapam Valteram. Pāris gadiņus spēlēšu vēl tepat. "Skonto" klubā viss ir labi noorganizēts. Treniņi, ēdināšana, dzīvoklis - viss, ko vajag, ir. Laiks rādīs. Basketbols ir mans darbs, un turpmākos piecpadsmit sešpadsmit gadus gribu ar to saistīt.

Kaut ko jau esmu sasniedzis, bet tas nav nekas īpašs. Tāpēc nejūtos labāks par citiem."

"Ja gribi būt basketbolists, tad nopietni jātrenējas. Nekas nebūs, ja gaidīsi un domāsi, ka viss pats no sevis nokārtosies. Jāiegulda liels darbs, un jābūt stingram raksturam. Ja tu piecpadsmit gados labi spēlē basketbolu, bet septiņpadsmit gados aizraujies ar alkoholu, cigaretēm un meitenēm, tad nav nekādu cerību kļūt par labu sportistu. Ja gribi būt basketbolists, tad no vaļībām jāatsakās. Nu labi, ar meitenēm var dažreiz satikties, bet jāuzmanās."

Latvijas čempionāta finālspēles

par 1. vietu notiks

4., 5., 10., 11. aprīlī

un, ja būs nepieciešams, tad arī 16., 18., 20. aprīlī.