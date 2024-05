Sporta dejotāji draudzējas ar lietuviešiem

Līgas Erdmanes vadītais sporta deju klubs "Rumba" uz Druvu ciemos bija uzaicinājis Mažeiķu sporta deju klubu "Flekers". 13. aprīlī mūsējie dosies viesos pie lietuviešiem.

Druvas kultūras namā notika abu kolektīvu draudzības koncerts un tuvāka iepazīšanās.

Lietuvieši pārsteidza ar speciāli iestudētu koncertprogrammu, kurā vairāki pāri sinhroni izpilda dažādas sporta dejas. Latvijā šādas programmas tiek gatavotas ļoti reti, jo pāri uzstājas ar individuālām programmām.

Mažeiķos ir divi sporta deju klubi. "Flekers", kurš darbojas trešo sezonu, ir jaunākais. To vada Andrus un Lina Svešņikovi. Viņi sporta dejas apguvuši Klaipēdas Universitātē, kur ieguvuši šajā nozarē augstāko izglītību un sporta deju trenera diplomu. Latvijā šādu izglītību pagaidām nekur nevar iegūt, jo sertifikātu, ka var strādāt par treneri, izdod Sporta deju federācija.

"Lietuvā sporta deju apguvē ir nelielas atšķirības, jo mums nav tik daudz ierobežojumu jaunākajiem dejotājiem, kā Latvijā. Konkursos bērniem dejās atļauts izmantot dažādus speciālus elementus, Latvijā jārāda deju soļu prasme.

Mums arī mazajiem ļauj uzstāties balles kleitās, tikai nedrīkst būt dziļi dekoltē. No vienas puses tas ir labi, jo pāris spēj sevi parādīt efektīgāk, taču no otras - ne visi vecāki var atļauties uzšūt bērniem tik dārgus tērpus. Līdz ar to dažs talants aiziet no sporta dejām. Mūsu audzēkņi ir no četru līdz piecpadsmit gadu vecumam. Latvijā ir labāk tas, ka dejotājiem ir vairākas iesācēju grupas, kurās var dejot ilgu laiku, un nav vajadzīgi grezni tērpi.

Koncertprogrammā izmantojam dažādas pozas, figūras, kuras konkursos nedrīkst būt programmā arī pie mums. Esam uzšuvuši arī speciālus tērpus. Tas viss - lai skatītājiem būtu interesanti," stāsta Andrus.

Laba balles kleita Latvijā maksā apmēram 100 latus. Lietuvieši dalījās pieredzē, ka Klaipēdā tāda pati kleita maksātu apmēram 50 latus. Kleitas Latīņamerikas dejām maksājot divreiz dārgāk.

"Sacensībās piedalāmies gandrīz katru nedēļu, bet koncertu Mažeiķos organizējam tikai reizi gadā, jo tas ir ļoti dārgi. Zāles īre un apgaismojums Mažeiķu kultūras namā mums šogad maksāja 500 latus. Diemžēl uz sporta deju koncertiem Mažeiķos nāk tikai bērnu vecāki un draugi, pārējiem ir ļoti maza interese. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka varējām atbraukt uz Saldus rajonu un parādīt, ko esam iemācījušies. Šādi draudzības sakari noteikti jāattīstīsta," pārliecināts divdesmit četrus gadus jaunais deju skolotājs Andrus.

"Flekers" gadā organizē divus lielus sporta deju konkursus Mažeiķos, kuros piedalās apmēram 150 pāru no Lietuvas, Latvijas, arī Krievijas.

Lietuviešu dejotāji, braucot uz Latviju, gribēja iepazīties ar mūsu jauniešiem un sadraudzēties. Pēc kopīgā koncerta, kurā savu prasmi rādīja arī "Rumbas" labākie dejotāji, bija diskotēka. Satraukums, kādā valodā jaunie latvieši un lietuvieši, kuri krievu valodu neprot, varēs sarunāties, bija tikai sākumā. Visi sapratās, lietojot angļu valodu. "Rumbas" dejotāji jau domā par nākamo tikšanos Mažeiķos.