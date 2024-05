Uz Portugāli! Uz čempionātu!

Vakar uz Portugāli devās Saldus sporta skolas orientieristi Mārtiņš Kalniņš, Artis Ķēpulis un Māra Jaunsproģe, kuri valsts izlases sastāvā aprīļa vidū piedalīsies Starptautiskās Skolu sporta federācijas pasaules čempionātā.

Atceroties pavisam nesenu pagātni, jāmin, ka saldenieku kontā jau ir pasaules čempionu medaļas individuālajā vērtējumā. Kristaps Jaudzems pasaules zēnu čempiona godā bija divreiz - Itālijā un Izraēlā, Žeņa Sproģis triumfēja tepat Latvijā, Austris Galindoms - Itālijā. Ir arī sudrabs un bronza. Un kur tad vēl medaļas par panākumiem komandu cīņā!

Lai arī konkurence arvien pieaug, Latvijas komandas tiek skaitītas pie favorītēm. Likumsakarīgi - arī mūsu trijotne. Viegli gan nebūs, jo tāda ranga sacensībās visi trīs piedalīsies pirmoreiz.

Skumji, ka pēdējā brīdī no izlases sastāva traumas dēļ izkrita viens no mūsu kluba jauniešu līderiem Atis Rešķis. Jācer, ka viņa plānoto medaļu kādam no mūsējiem tomēr izdosies piesaistīt Latvijai, Saldum. Turiet īkšķus 13. aprīlī, kad sportisti sacentīsies īsajā distancē, 15. aprīlī - klasiskajā, 16. aprīlī- stafetēs.