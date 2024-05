Sporta ziņas (11.04.)

MOTOSPORTS

Lai labāk sagatavotos Eiropas čempionāta posmam 125 kub. cm klasē, kurš notika Francijā, Albi, Aigars Bobkovs aizvadītajā nedēļā piedalījās divās starptautiskās sacensībās Slovākijā un Slovēnijā, kur izcīnīja attiecīgi 2. un 3. vietu.

EČ posma kvalifikācijas braucienā piedalījās 92 sportisti, no kuriem finālā iekļuva 40. Aigars savā apakšgrupā uzrādīja 21 laiku un bija pirmais rezervists. Līdz ar to 1. finālbraucienā viņš netika, bet otrajā - piedalījās, jo kāds no sportistiem bija izstājies. Diemžēl startā Aigars bija viens no pēdējiem, plus vēl divi kritieni. Galarezultātā - 23. vieta. Treneris Vitālijs Bobkovs vērtē, ka rezultāts ir normāls, jo kvalifikācijā šo sacensību līderim Aigars zaudēja tikai 4 sekundes. Ja viņa laiks 2. braucienā būtu tikai par 1 sek. labāks, tad būtu 12. vieta. Tātad visu finālistu rezultāti bija ļoti blīvi.

INVALĪDU SPORTS

26. maijā plkst. 12 Tukumā notiks festivāls "Mēs - riteņkrēslos". Notiks sacensības 100, 600, 2200, 4400 m braucienos ar laika kontroli, būs arī ratiņnieku orientēšanās, sporta aktivitātes, piemērotas dažādām spējām. Inf. pie E. Grotas (9485523) vai Tukumā pie Lindas (9279062).

FUTBOLS

Valmierā notika sacensības futbolā jauniešiem "Ādas bumba". 1986. - 85. g. dzim. grupā pavisam bija 6 komandas, arī Rolanda Pociuta vadītā - "Saldus FK".

Mūsējie ar 2:1 uzvarēja "Balvus" (vārtus guva M. Beinarovičs, A. Glušņevs), ar 3:6 zaudēja "Violai" no Jelgavas (A. Glušņevs, L. Šaulis, U. Lūsēns), ar 8:1 uzvarēja "Gulbeni" (M. Alksnis (2), U. Lūsēns (2), G. Freimanis, M. Beinarovičs, R. Zariņš, A. Glušņevs), ar 4:1 uzvarēja "Spartaku" no Rīgas (U. Lūsēns, R. Zariņš, G. Freimanis, M. Beinarovičs), ar 4:2 pieveica "Valmieru" (M. Alksnis (2), U. Lūsēns, M. Beinarovičs).

Kopvērtējumā "Saldus FK" izcīnīja 2. vietu, bet uzvarēja "Viola".

Jelgavā "Ādas bumbas" sacensības notika 1987. g. dzim. jauniešiem. 7 komandu vidū Jura Barančana vadītā komanda ierindojās 6. vietā.

"Saldus FK" jauniešu komanda aizvadīja draudzības spēli ar "Tukumu", tā beidzās neizšķirti 2:2 (G. Freimanis, M. Alksnis).

Latvijas jaunatnes futbola līgā šosezon piedalīsies rajona puišu 3 komandas. "Saldus FK" startēs 1985. - 84. g. dzim. un 1986. g. dzim gr., bet "Brocēni" - 1987. g. dzim. gr.

TRENERU IZGLĪTOŠANĀS

Latvijas Sporta speciālistu Tālākizglītības centrs organizē 4 dienu kursus sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem, treneriem bez sporta izglītības un citām ieinteresētām personām. Tiks runāts par bērnu un jauniešu psiholoģisko sagatavošanu sacensībām, stresu sportā, trenera un sportista attiecībām, kolektīva pētīšanas metodēm, spēka attīstību un trenēšanu, muskuļu uzbūvi un to nozīmi, ātruma un muskuļu jaudas attīstīšanu, nervu procesu adaptīvajām izmaiņām, par sporta traumu iemesliem, pirmo palīdzību, par pārtrenēšanos un pārslodzi, organisma atjaunošanas metodēm, dopinga kaitīgo ietekmi. Kursi notiks 19., 20. aprīlī un 18., 19. oktobrī Kuldīgā. Inf. pa tel. 7556734, 9485523.