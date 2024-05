Latvijas čempionātā pauerliftingā - bronza

Divdesmitviengadīgais saldenieks Uldis Ļaudāms Latvijas čempionātā pauerliftingā (spēka trīscīņā) pieaugušajiem izcīnīja 3. vietu.

Agrāk Uldis Ļaudāms nodarbojās ar svarcelšanu. Viņa pirmais treneris bija Jānis Andžāns.

Sākot mācības Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Uldis meklēja iespējas nodarboties ar pauerliftingu, jo šis sporta veids viņam labāk patīk un ir piemērotāks. Uzzinājis, ka Jelgavā ir klubs "Apolons", kurā strādā nopelniem bagātais treneris un Latvijas Pauerliftinga federācijas dibinātājs Edmunds Jansons, Uldis devās turp. Treneris bijis strikts: pierādi, ko vari! Latvijas čempioni mums jau ir, jāparāda sevi Eiropā un pasaulē.

Un Uldis cenšas: "Ideālā variantā trenējos piecas reizes nedēļā. Esmu ļoti priecīgs, ka varu izmantot Latvijas pauerliftinga izlases treniņu bāzi. Pauerliftings pagaidām vēl nav olimpiskais sporta veids, bet nākotnē noteikti būs, jo pasaulē tas ir ļoti populārs. Es mudinu arī saldeniekus ar to nodarboties, jo inventārs ir vienkāršs, tas nenolietojas. Labprāt palīdzētu šādu klubu izveidot un tajā darbotos. Pauerliftings nav tik tehnisks sporta veids kā svarcelšana. Viens no trīscīņas veidiem ir pietupieni ar svaru stieni uz pleciem, otrs - spiešana, kad sportists no guļus stāvokļa stieni paceļ iztaisnotās rokās, un trešais - vilkme, kad stienis jāpaņem no zemes un jāiztaisnojas. Mana prioritāte ir spiešana guļus."

Latvijas čempionātā var piedalīties tikai tie sportisti, kuri triju vingrinājumu summā pārsnieguši 1. sporta klases normatīvu - 550 kg. Svara kategorijā līdz 82 kg, kurā startēja Uldis, bija 10 sportisti. Viņš summā sasniedza 640 kg. Pietupienos (230 kg) izcīnīta 3. vieta, spiešanā (175 kg) - 1. vieta, vilkmē (235 kg) - 3. vieta. Kopvērtējumā - bronza.

4. maijā notiks Latvijas čempionāts pauerliftingā junioriem (līdz 23 g. vec.). Uldis tam ļoti nopietni gatavojas un plāno sasniegt augstu rezultātu. Viņam ir visas izredzes savā kategorijā izcīnīt 1. vietu, bet absolūtajā vērtējumā tikt trijniekā.

23. - 26. maijā Vācijā notiks Eiropas čempionāts pauerliftingā. Uldis sācis gatavoties arī tam.

"Eiropas čempionātā junioriem izcīna divas medaļas - trīscīņā un atsevišķi spiešanā guļus. Rēķinu, ka es varētu iekļūt trijniekā. Būtu ļoti pateicīgs, ja kāds gribētu mani materiāli atbalstīt. Ieskaitot naudu mūsu federācijas kontā, uzņēmējs saņem nodokļu atlaides.

Paldies vecākiem par atbalstu. Lai piedalītos šāda mēroga sacensībās, jāsagādā nepieciešamais apģērbs un apavi. Speciālais triko maksā 100 latu, īpašs krekls, kuru velk mugurā, izpildot spiešanas vingrinājumu, - 60 latu. Katrā no trīscīņas veidiem ir savi apavi. Sacensībās Latvijā bez tā var iztikt, bet Eiropas čempionātā - vajag," stāsta Uldis Ļaudāms.