Meistarības griesti bija jāpaaugstina

Saldus orientieristi Kristaps Jaudzems un Jevgēnijs Sproģis pārstāv Zviedrijas klubu "Roslagen OK".

Ja nu būtu iznācis tā, ka kāds Saldus orientēšanās sporta zinātājs, marta nogalē viesodamies Zviedrijā, garlaicības dzīts šķirstītu viena no neskaitāmo reģionālo laikrakstu - konkrēti Norteljes - ziņu lapaspuses, viņš varētu saņemt krietnu pārsteiguma devu. No divām lielām krāsainām bildēm pretim raugās Saldus orientieristi Kristaps Jaudzems un Jevgēnijs Sproģis. Tiesa, tērpušies zviedru kluba Roslagen OK formās. Īsi sakot, rakstīts: "latvju zēni nākuši celt Roslagen slavu, cīnoties junioru augstākajā līgā tādā OS lielvalstī kā Zviedrija."

Bet, lai nu paliek pārsteigums. Saldus klubā notikušais mērķtiecīgi stimulēts. Abiem puišiem Latvijas orientēšanās ūdeņi jau vairākus gadus bija kļuvuši par sekliem. Kā atzīst Kristaps, uzvara, kas nāk pat pēc kvalitatīvi slikta snieguma, vairs nespēj dot gandarījumu. Lai nesāktos kritiens vidusmēra masas virzienā, bija jāmeklē jauna motivācija, jāpaaugstina griesti.

Piedāvājumu no Zviedrijas abi pieņēma bez liekas šaubīšanās. Februārī aizbrauca uz pārrunām un tūlīt arī slēdza vienošanos. Martā jau nometne Spānijā, tad turpat Zviedrijā. Arī dažas sacensības, no kurām vienās Kristaps atzīmējies ar uzvaru, atstājot Jevgēniju otro. Abi ir gandarīti par lieliskajām treniņu iespējām, sarežģītajiem apvidiem.

"Roslagen OK esam vienīgie juniori, tādēļ trenējamies kopā ar vīriem. Slodzes iznāk pamatīgas, bet rodas arī vēlēšanās apskriet pieredzējušos treniņpartnerus, parādīt, ka neesam ar pliku roku ņemami" - tā Žeņa.

"Nevar teikt, ka klubs atstātu labi organizētas komandas iespaidu," saka Kristaps. "Trenera kā tāda mums tur vispār nav. Vīri paši sarunā, ko darīt treniņā un - aiziet. Tomēr šobrīd jūtos ļoti apmierināts."

Līgums paredz gūt nepieciešamās ieskaites Zviedrijas rangā, "SILVA" junioru kausā un līdzdalību zviedru lielākajos orientēšanās notikumos - "O-RINGEN" piecdienās un tiomilas stafetēs. Protams, zviedru puse respektēs Latvijas nacionālās izlases intereses. Jautājums vienīgi, vai nacionālās izlases treneri respektēs to, ka vairāku noteikto atlases sacensību laikā būs jāstartē Zviedrijā. Kristaps par to runā ar zināmām bažām, jo sezonas galvenais notikums abiem viennozīmīgi iecerēts Pasaules junioru čempionāts Spānijā. Ja neskaita ģimnāzijas beigšanu, iestāju augstskolā...

Uz jautājumu par iespējamām kontaktēšanās problēmām, Kristaps atbild smejot, ka tādu nepastāv. Abi lieliski runā angliski un vāciski, savulaik Kristaps nedaudz mācījies arī norvēģu valodu. Domā, ka rudens pusē jau ciešami varēšot saprasties arī zviedriski.

Divi klubi, divas valstis, nepārtraukti pārbraucieni. Un tad vēl mācības. Prasu, vai spēsi celt?

"Tad jau redzēs," saka Kristaps. "Mainīt kaut ko šobrīd nav nekādas vēlēšanās. Pat ja ar piedāvājumu nāktu kāds stiprāks un bagātāks klubs, esmu apsolījis, ka palikšu šajā vismaz vairākas sezonas. Uzticība jācenšas attaisnot."