Sporta ziņas (16.04.)

HOKEJS

Ventspils atklātajā čempionātā hokejā piedalās arī mūsu rajona komanda "Brocēni", kura jau nodrošinājusi sudraba medaļas, bet šonedēļ finālā cīnīsies ar Ventspils "Kurzemnieku" par zeltu. Finālā cīņa notiks līdz 2 uzvarām.

Pirmā spēle paredzēta 17. aprīlī plkst. 21 Ventspils Olimpiskajā centrā, 2. spēle - 20. aprīlī, bet, ja būs nepieciešama arī trešā, tad tā notiks 21. aprīlī.

GRIEĶU - ROMIEŠU CĪŅA

Saldus sporta skolas grieķu - romiešu cīņas pārstāvji piedalījās starptautiskās sacensībās Lietuvā, kur sacentās ar lietuviešu un krievu cīkstoņiem. 1990. gadā dzim. un jaunāku sportistu grupā pirmās sacensības ārzemēs bija Marekam Zavickim, kurš svarā līdz 24 kg izcīnīja 3. vietu. Atzīstami svarā līdz 30 kg cīnījās Aivars Dinsbergs, kuram 2. vieta. Svarā līdz 41 kg 3. vietu izcīnīja Kristaps Kalnakārklis, kurš, neskatoties uz iepriekš pieļautām kļūdām, spēja saņemties un tikt pie godalgas.

1988. - 89. g. dzim. vec. gr. vislabākos panākumus guva Rihards Rolis, kuram svarā līdz 56 kg 3. vieta. Viņam bija reālas iespējas izcīnīt arī 1. vietu, šoreiz nedaudz pietrūka pieredzes. Pa uzvarai izcīnīja arī pārējie Saldus cīkstoņi.

20. aprīlī sportisti piedalīsies sacensībās Dobelē, bet maijā - Liepājā.

VOLEJBOLS

Rajona čempionātā volejbolā vīriešiem notikušas spēles: "AS MR" - "Kurzeme" 3:0, "Remte" - "Jaunauce" 1:3, "Readymix" - "Tehnikums" 3:0, "Timberjack" - "Vika" 3:1, "Vika" - "Brocēni" 3:2.

BASKETBOLS

Saldus tehnikuma meiteņu basketbola komanda izcīnījusi 1. vietu Kurzemes - Zemgales vidējo speciālo mācību iestāžu finālsacensībās. Priekšsacīkstēs mūsējās pieveica Cīravas un Kazdangas basketbolistes, bet finālsacensībās uzvarēja arī Bulduru un Laidzes komandas.

Latvijas senioru čempionātā 40+ basketbolā vīriešiem "Brocēni" ar 97:72 uzvarēja "Zemgali"

(Muižarājs - 30 (5), Priedītis - 16 (1), Freimanis - 16, Mētra - 15, Kupče - 10, Kapačs - 8). Nedēļas nogalē "Brocēniem" būs pārspēle ar 2. grupas 2. vietas ieguvēju komandu par palikšanu augstākajā līgā, jo mūsējie ir priekšpēdējā vietā.

Saldus kausa izcīņā basketbolā vīriešiem notikušas spēles:

"Druvas jaunieši" - "Sporta skola" 55:68, "Kauss" - "Bingo" 64:39, "Novadnieki" - "Saldus dome" 68:90.

ORIENTĒŠANĀS

Pirmo reizi notiek Latvijas orientēšanās sprinta kausa izcīņa 4 posmos. Pirmais notika Rīgā. Starts bija pretī Rīgas domei, tālāk - Brīvības piemineklis, opera, Kronvalda parks. Parka orientēšanās pēdējos gados kļūst arvien populārāka, jo skatītājiem ir iespēja sekot līdzi notikumu gaitai. 1. posmā piedalījās ezernieks Andris Ceļapīters, kurš ierindojās 4. vietā, un Oskars Zērnis, kurš tika diskvalificēts, jo Bastejkalnā bija skrējis pa zāli (patiesībā tajā vietā zāle neaugot jau vairākus gadus), bet atļauts bija tikai pa asfaltētajiem celiņiem. 4. maijā Jūrmalā notiks 2. posms, 23. jūnijā Daugavpilī - 3., bet noslēgums būs 27. jūnijā Ventspilī.

MOTOSPORTS

Sestdien sacensībās Ventspilī 125 kub. cm klasē 1. vietu izcīnīja Aigars Bobkovs, bet open B klasē Edgars Neilands tikai 1 punktu zaudēja 3. vietas ieguvējam un ierindojās 4. vietā 65 kub. cm klasē Rinalds Herings bija 14. vietā.

Svētdien Valmierā, motokrosā "Gaujas kauss", open klasē, kur bija 40 dalībnieki, Aigars Bobkovs abos braucienos bija 1. vietā. 85 kub. cm klasē (24 dalībnieki) Zigmunds Šteinbergs 1. braucienā bija pirmais, bet 2. - piektais (problēmas ar tehniku). Kopvērtējumā viņam 3. rezultāts. Rihards Upenieks un Rinalds Herings 65 kub. cm klasē divdesmitniekā neiekļuva.

NOVUSS

Leons Edelmanis informē, ka pierobežas spēlēs novusu spēlēja 39 vīrieši un 7 sievietes.

1. vietas izcīnīja Daina Zēna no Zaņas un Valerijs Koreņiks no Ezeres, 2. vietas ir Madarai Forstmanei no Vadakstes un Ojāram Pūnem no Ezeres, 3. - Amandai Fricsonei no Nīgrandes un Aināram Švīpiņam no Vadakstes.

Komandu vērtējums: 1. "Ezere", 2. "Vadakste I", 3. "Zaņa I", 4. "Nīgrande", 5. "Vadakste II", 6. "Ruba", 7. "Zaņa II".

FUTBOLS

Zirņos notika rajona čempionāts telpu futbolā meitenēm. "Zirņi I" ar 3:1 uzvarēja "Cieceri", "Ciecere" ar 2:1 uzvarēja "Zirņi II", "Zirņi I" ar 5:0 pieveica "Zirņi II". 1. vietā "Zirņi I"

(S. Bumble, Alīse un Aiga Priediņas, E. Karlsone, A. Daņīlova), 2. vietā "Ciecere" (K. Platonova, L. Beiere, L. Radvila, Baiba un Zane Šukulejas, L. Žunda, Z. Meija, R. Veisberga), 3. vietā "Zirņi II" (G. Āboliņa, E. Rusmane, D. Harkova, E. Grīnvalde, L. Kauce, I. Cabule, I. Timofējeva).

27. - 28. aprīlī Limbažos notiks Latvijas un Lietuvas U - 19 izlašu draudzības spēles futbolā meitenēm. Tātad uzsākta gatavošanās Eiropas čempionāta atlases turnīram. Latvijas izlasē iekļautas četras Saldus FK pārstāves: Linda Heinacka un Liene Andrušaite no Lutriņu pamatskolas, Laila Beiere no Cieceres skolas, Elīna Karlsone no Zirņu pamatskolas.

"Saldus FK" meiteņu pusaudžu futbolkomanda gatavojas vasaras sezonas ievadturnīram 7:7, kas notiks 28. aprīlī.

Draudzības spēles ar Liepājas "Varavīksni" aizvadījusi 1987. gadā dzimušo Saldus puišu komanda, kura uzvarēja ar 7:0.

2. līgas "Saldus FK" komanda draudzības spēlē ar 3:0 uzvarēja Liepājas "Varavīksni".