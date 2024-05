Skijoringisti gatavojas ballei

Četru posmu kopsummā par Latvijas čempioniem skijoringā lielajā tautas klasē kļuvuši Raivis Zolmanis un Mareks Zolmanis.

Šogad skijoringistiem sezona ātri sākās un ātri beidzās. "Bija pat tā, ka no rīta 5 sakrāvām mašīnā motociklus, bet jau 8 mums zvana, ka sacensību vietā līst lietus un nekas nenotiks," stāsta Jānis Zolmanis, kurš ar skijoringu nodarbojas no 1969. gada. "Sacensībās Kalvenē močus burtiski nācās vilkt nost no trases, jo tā izskatījās tā, it kā ar tankiem būtu braukts. Skijoringā svarīgi, lai būtu ne tikai sniegs, bet arī - sasalusi zeme. Jā, šosezon bija jāķer momenti, lai sarīkotu sacensības. Vairāki sportisti pat nepaspēja iejusties sacensību atmosfērā, kad tās jau bija beigušās.

Man dubļainās trases nepatīk un tajās arī neveicas. Jūtos kā vecs vecis, jo visi jaunie pepiņi brauc garām. Es labāk braucu slidenajās ledus trasēs."

Raivis Zolmanis saskaitījis, ka viņš pavisam piedalījies 101 skijoringa sacensībā. Pagājušajā gadā viņš bija valsts čempions mazajā meistarklasē un lielajā meistarklasē. Šogad tajās viņam 2. vieta, bet uzvara - lielajā tautas klasē. "Vēl jaunības trakums nav beidzies un vecuma dullums - sācies," smejas Raivis. "Pagājušajā vasarā gribēju piedalīties krosos, tāpēc saskrūvēju vēl vienu moci, ar kuru šoziem varēju braukt lielajā tautas klasē, kurā iepriekš nestartēju. Tā sanāca, ka šogad braucu trīs klasēs. Starptautiskie noteikumi paredz, ka vienās sacensībās sportists trasē nedrīkst būt ilgāk par 70 minūtēm. Ja nebūtu šādu noteikumu, varbūt brauktu arī ceturtajā klasē. Kā jau amatierim, moči man ir arhaiski. Jaunākais ir no 1994. gada, bet pārējiem detaļas ir pat no sešdesmitajiem gadiem."

Šosezon pēc skijoringa sacensībām parasti notika arī kross, jo vairāki braucēji nevarēja sameklēt slēpotājus, bet sacensībās piedalīties - gribēja. "Krosā gribēja startēt arī lielie motokrosisti Bobkovs, Rubīns, Vinters. Bobkovs brauca spicē, bet pārējiem nācās uz savas ādas izjust, ka skijoringisti nav ar pliku roku ņemami. Dažs pirmajā braucienā "apošņāja gaisu", bet otrajā jau bija pazudis," atceras Jānis.

Komandu čempionātā Saldus rajona skijoringisti, tāpat kā pagājušajā gadā, ir 1. vietā. Atšķirība tikai tā, ka iepriekš bija vien 2 komandas, bet šogad - 7.

Skijoringistiem ir tradīcija sezonu noslēgt ar balli. Arī šogad, 30. aprīlī, visi dosies uz Lielvārdi. Gan skijoringistiem, gan viņu līdzjutējiem, kas grib šajā sarīkojumā piedalīties, līdz 25. aprīlim jāpiesakās pie Jāņa Zolmaņa (t. 9143877).

Paldies par atbalstu aizvadītajā sezonā skijoringisti saka Saldus rajona padomei un būvfirmai "AZ - Inter".

Rajona sportistu rezultāti Latvijas čempionātā skijoringā

Jaunieši (līdz 65 kub.cm)

2. Rihards Dumpis un Jānis Zolmanis

4. Dāvis Līvs un Jānis Valāts

Mazā tautas klase (līdz 175 kub.cm)

2. Leons Naglis un Juris Deičmanis

9. Jānis Zolmanis un Jānis Zolmanis

14. Dāvis Muša un Jānis Valāts

15. Gints Vasiļjevs un Edgars Balandiņš

Lielā tautas klase (virs 250 kub.cm)

1. Raivis Zolmanis un Mareks Zolmanis

5. Jānis Zolmanis un Gatis Zolmanis

10. Ivars Vasiļjevs un Toms Binovskis

Mazā meistaru klase (līdz 175 kub. cm)

2. Raivis Zolmanis un Mareks Zolmanis

11. Ģirts Dombrovskis un Gatis Zolmanis

Lielā meistaru klase (virs 250 kub. cm)

2. Raivis Zolmanis un Juris Deičmanis

6. Juris Dumpis un Mareks Zolmanis

11. Edgars Neilands un Rihards Lavrinovičs

12. Ivars Vasiļjevs un Toms Binovskis

15. Jānis Zolmanis un Gatis Zolmanis