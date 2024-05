Sporta ziņas (23.04.)

ZOLĪTE

No aprīļa līdz augustam notiek "Aigi" balvu izcīņa zolītē. Uldis Graudiņš informē, ka pirmajā kārtā bija 27 dalībnieki. Jauninājumi - spēlē pa četriem pie galda pēdējās vietas ieguvējs punktus nesaņem. Maksimālais punktu skaits - 42. Uzvarēja Guntars Rakstiņš (33 p.), 2. Imants Ozols (32), 3. Normunds Beinarovičs (28), 4. Ritvars Pentjušs (28), 5. Sandra Piruška (26), 6. Jānis Kukuks (26).

Nākamā kārta notiks 28. aprīlī, jāpiesakās restorānā "Ciecere" līdz plkst. 8.45

MOTOSPORTS

Zigmunds Šteinbergs Holandes čempionātā izcīnījis vienu 1. vietu, divas - 4. vietas, vienu 3. vietu un vienu - 15.

Diemžēl, sestdien sacensībās Lietuvā Zigmunds pēc veiksmīga brauciena open klasē, kur ierindojās 4. vietā, 85 kub. cm klases braucienā guva nopietnu traumu. Tūlīt pēc starta viņa motociklam priekšā izskrēja kāds cits braucējs. Zigmunds krita, izsita zobus un nopietni savainoja lūpu. Jāvēl sportistam ātra izveseļošanās.

Latvijas čempionāts Ķegumā rajona sportistiem nebija veiksmīgs. Open B klasē E. Neilands ierindojās 9. vietā (33 dalīnbieki), 125 kub. cm klasē jauniešiem J. Žukas bija 18. Tehniskas problēmas piemeklēja Ģ. Dombrovski un T. Vanadziņu. 85 kub.cm B klasē R. Dumpim iebraucienos 18. un 16. vieta un R. Heringam - 20., 17.

ŠAUTRIŅU MEŠANA

Pierobežas sporta spēlēs šautriņu mešanā piedalījās 50 vīrieši un 14 sievietes. Kā informē Leons Edelmanis, uzvarēja Daina Zēna un Artis Ektermanis no Zaņas, 2. vietas zaņeniecei Montai Vereteļņikai un nīgrandniekam Valerijam Pavlovam, 3. - Osai Monsonei no Rubas un Valerijam Koreņikam no Ezeres.

Komandu vērtējumā pirmajā trijniekā ir "Zaņa 1", "Nīgrande 1" un "Ezere".

BASKETBOLS

Latvijas čempionātā senioriem 40+ "Brocēni" ierindojušies 5. vietā. Sakarā ar to, ka "Auda" neieradās uz spēli, mūsējie guva 3. punktus. Galarezultātā "Brocēniem" ir tikpat punktu, cik "Zemgalei", bet savstarpējās spēlēs labāka punktu attiecība. Līdz ar to par palikšanu augstākajā grupā broceniekiem nebūs jācīnās pārspēlē. Pavisam čempionātā piedalījās 7 komandas no visas Latvijas.