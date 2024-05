Domes basketbolistes izcīna rajona kausu

Saldus rajona kausa izcīņā basketbolā sievietēm piedalījās "Saldus dome", "Druva" un "Blīdene".

Rajona sporta darba organizatore Elga Grota uzskata, ka sieviešu basketbols rajonā sāk atdzimt. Rajona čempionātā nebija nevienas sieviešu komandas, bet tagad — kausa izcīņā — piedalījās 3. Ja būtu sasparojušās arī vadakstnieces, cīņas būtu krietni interesantākas.

Pirmajā spēlē “Saldus dome” ar 59:12 uzvarēja “Blīdeni”. Sekoja spēle “Druva” — “Blīdene”, kuras rezultāts bija 75:12. Spraiga un interesanta bija “Saldus domes” cīņa ar “Druvu”. Sākumā tā ritēja punkts punktā, un šķita, ka jaunietes pieveiks pieredzes bagātākās spēlētājas. Bet vairākkārtējās rajona čempiones galarezultātā izrādījās stiprākas un izcīnīja kausu. Domes komandā spēlēja S. Ektermane, D. Sloga, D. Celmiņa, S. Blūma, A. Pūce, A. Greitāne un E. Šulca.

Taču trīspunktu ātrmetienu konkursā visas pirmās vietas tika druveniecēm — Laurai Kalniņai, Inesei Zīlei, Līgai Meikšānei.

Metienos no dažādām laukuma vietām precīzākās bija Sandra Ektermane un Evija Šulca no “Saldus domes” un Lita Neilande no “Blīdenes”.