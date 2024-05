Pavasara krosā - 431 dalībnieks

Skolu pavasara krosā skrējieni notika četrās vecuma grupās gan meitenēm, gan zēniem. Atsevišķās distancēs dalībnieku skaits tuvojās simtam.

1982. - 85. gadā dzimušie skrējēji bija vecākie krosa dalībnieki. 1000 m distancē jaunietēm uzvarēja Inese Erlecka no Saldus pilsētas ģimnāzijas, 2. vietā - Linda Glūzda, 3. - Liene Pūtele (abas no 2. vsk.). 2000 m distancē jauniešiem 1. un 2. vieta Saldus 2. vidusskolas skolēniem Atim Rešķim un Edgaram Kazradzim, trešais bija ģimnāzists Mārtiņš Beinarovičs.

Jaunākajā grupā (1990. - 92. g. dzim.) zēniem 800 m distancē ātrākais bija Kristaps Lehtla no Cieceres internātpamatskolas, pampāļniekiem Edgaram Vilertam un Tomam Kalnarājam 2. un 3. vieta. Meitenēm 500 m distancē uzvarēja Aiga Taulīna no Brocēnu vidusskolas, 2. vieta Dacei Pīrāgai no 2. vsk., 3. - Egijai Kuskovai no Kursīšiem.

1988. - 89. g. dzim. grupā zēnu vidū 1. vietu izcīnīja ezernieks Kaspars Indruška, druveniekam Robertam Gulbim - 2. vieta, bet jaunaucnieks Jānis Riekstiņš ierindojās 3. vietā. Meiteņu konkurencē 1. vieta Līgai Valnerei no Druvas vidusskolas, 2. - Silvijai Pokšānei no Cieceres, 3. - Lāsmai Plaudei no Blīdenes.

Dubultuzvaru 1986. - 87. g. dzim. zēnu grupā svinēja 2. vidusskolas audzēkņi Valdis Karulis un Gatis Rešķis, 3. vietā bija Raitis Zariņš no Sātiņu pamatskolas. Meitenēm šajā grupā uzvarēja Saldus pamatskolas skolniece Agnese Andersone, 2. vieta - Baibai Šukulejai no Cieceres, bet 3. - Marikai Pūcei no 2. vsk.

Spēcīgākās komandas (Saldus 2. vsk., Brocēnu vsk., Remtes pamatsk., Pampāļu pamatsk., Cieceres internātpamatsk.) piedalīsies valsts skolu krosā Rīgā.

KOMANDU VĒRTĒJUMS

1982. - 85. g. dzim. gr.

1. Saldus 2. vidusskola

2. Saldus ģimnāzija

3. Druvas vidusskola

1986. - 87. g. dzim. gr.

1. Cieceres internātpamatskola

2. Saldus 2. vidusskola

3. Remtes pamatskola

1988. - 89. g. dzim. gr.

1. Saldus 2. vidusskola

2. Druvas vidusskola

3. Blīdenes pamatskola

1990. - 92. g. dzim. gr.

1. Saldus 2. vidusskola

2. Remtes pamatskola

3. Brocēnu vidusskola