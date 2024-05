Puisis ar raksturu attaisno trenera cerības Saldus sportistu izcīnītās vietas

PORTUGĀLĒ, ATLANTIJAS OKEĀNA KRASTĀ. No kreisās puses Mārtiņš Kalniņš, Māra Jaunsproģe un Artis Ķēpulis. FOTO - OJĀRS ULMANIS

Portugālē, Starptautiskās Skolu sporta federācijas pasaules čempionātā orientēšanās sportā, ezernieks un Saldus sporta skolas audzēknis Mārtiņš Kalniņš klasiskajā distancē izcīnīja 3. vietu.

Pasaules čempionāts Mārtiņam bija pirmās lielās sacensības. Ziņa, ka viņš iekļauts valsts izlasē, pienākusi novembrī. Tad sekojuši nopietni treniņi - ne tikai skrienot, bet arī spēlējot basketbolu un svīstot trenažieru zālē.

"Mana galvenā doma bija startēt tā, lai pašam pēc tam nav kauns. Likās, ka pretinieki būs stiprāki par mani, bet pats nemaz tik stiprs vis neesmu," atceras Mārtiņš.

Klasiskajā distancē, kura bija 6,5 km gara, galvenie pretinieki izrādījās zviedri. Bija jāorientējas tādā kā piejūras mežā ar kāpu reljefu. Bet atšķirība no šāda meža Latvijā bija ērkšķaini krūmi pat cilvēka augumā, no tiem nav bijis iespējams izvairīties. Pēc finiša Mārtiņa bikses bijušas vienās asinīs, bet miesa sadurstīta kā ar adatām. Mārtiņš finišēja trešais, priekšā palaižot divus zviedrus, bet pārējie Latvijas sportisti no viņa manāmi atpalika.

Sprinta distancē, kura bija uz pusi īsāka, Mārtiņš vērtē, ka skrējis ātrāk, bet ātrāki bijuši arī konkurenti, tāpēc 6. vieta. "Esmu apmierināts ar saviem rezultātiem. Iepriekš pat necerēju, ka spēšu tik stabili startēt abās distancēs. Sportā ir tā - vakar biju uzvarētājs, bet šodien viss sākas no jauna."

Sazināties ar citu valstu sportistiem saldeniekiem nav bijis grūti. Stafetē, kur vienā komandā startēja dažādu valstu jaunieši, Mārtiņš sapraties arī ar ķīnieti.

Tālais ceļš līdz čempionātam un sacensības prasīja skolā nokavētas divas nedēļas. To varot atsvērt ar redzēto dabu un svešām zemēm, praktizēšanos svešvalodās, bija arī praktiskās nodarbības matemātikā, rēķinot valūtas kursus.

"Mana interese par orientēšanos sākās Ezerē, kur skolotāja Maruta Mateiča vadīja orientēšanās pulciņu. Toreiz mācījos 5. klasē. No Ezeres nāk daudz labu orientieristu, jo tur ir uzzīmēta karte, ir, kur trenēties," stāsta Saldus 2. vidusskolas 11. d klases skolēns Mārtiņš Kalniņš. "Pirmajās sacensībās piedalījos desmit gadu vecumā, bet mani nopietnie starti sākās četrpadsmit gados."

Par ļoti svarīgu viņš uzskata spēju pirms starta koncentrēties. Tad jāizmetot ārā no galvas visas domas. "Es tad domāju par mežu, kāds tas būs, kā es skriešu. Man no meža nav bail. Atceros tikai vienu reizi, kad vakara treniņā Bikstos jutos nedaudz neomulīgi. Bija jau krēsla, un mežs - biezs. Kad orientējos, mežu un visu, kas apkārt atrodas, neredzu. Pētu karti un salīdzinu ar vietu, kur atrodos."

Trenera Ojāra Ulmaņa komentārs

"Pirms čempionāta es prognozēju, ka visiem trim saldeniekiem jācīnās par medaļām. Pēdējā brīdī traumu guva mūsu līderis Atis Rešķis, kura vietā uz Portugāli devās Artis Ķēpulis. Artis centās un darīja visu, ko spēja, bet viņa treniņu plāns nebija paredzēts tik nopietnam startam agrā pavasarī.

Slikti startēja Māra Jaunsproģe, kurai vajadzēja uzvarēt, bet viņa pieļāva kļūdas un palika 8. vietā. Viņa pati arī ir neapmierināta.

Es cerēju, ka Mārtiņš Kalniņš varētu kļūt par čempionu, bet sapratu, ka konkurence būs liela. Viņš startēja izcili. Mārtiņam vēl nav lielas pieredzes valsts izlasē. Vērtīgi, ka viņš tagad apzinās, ko spēj izdarīt. Mārtiņš jau agrāk ir pierādījis, ka spēj koncentrēties un augstas likmes mačos sasniegt labus rezultātus. Viņš ir vīrs ar raksturu, un, ja ko saka, tad tas ir izsvērts un pārdomāts."

Klasiskā distance

Jauniešiem

3. Mārtiņš Kalniņš

17. Artis Ķēpulis

Jaunietēm

8. Māra Jaunsproģe

Sprints

Jauniešiem

6. Mārtiņš Kalniņš

20. Artis Ķēpulis

Jaunietēm

15. Māra Jaunsproģe