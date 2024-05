Sporta ziņas (7.05.)

BASKETBOLS

Saldus kausa izcīņā basketbolā otrajā pusfinālspēlē "Kauss" ar 77:74 uzvarēja "Saldus sporta skolu", taču divu spēļu summā +7 punkti ir "Sporta skolai", kura turpina cīņas finālā ar "Novadniekiem". Finālā spēles notiks līdz divām uzvarām.

1. spēle būs šodien, 7. maijā, plkst. 19, Novadniekos, atbildes spēle būs 9. maijā plkst. 19 ģimnāzijā.

ORIENTĒŠANĀS

Pavasara divdienu orientēšanās sacensības, kurās uzvarētājus noteica pēc divu individuālo distanču laiku summas, var uzskatīt par pirmo lielo sezonas maču Latvijā. To noteica gan lielais dalībnieku pieplūdums, gan spēcīgāko sportistu klātbūtne. Sacensības bija izziņotas arī kā pirmā kvalificēšanās valsts izlases sastāviem, arī pasaules junioru čempionātam. Diemžēl lieka nervozitāte, kuru vairoja arī organizatoriskas un tehniskas kļūmes, ne katram ļāva atraisīties kvalitatīvam sniegumam.

Vēsu galvu spēja saglabāt vīru spēcīgākās klases favorīts Oskars Zērnis. Saspringtā cīņā viņš vinnēja abās trasēs. Neraugoties uz apgalvojumu, ka šī viņam būs atslodzes sezona, Oskars kļuvis pat ātrāks un viņa sniegums - pārliecinoši kvalitatīvs.

Līdzīgi Saldus kluba līderim abās distancēs savās vecuma grupās 1. vietas izcīnīja Ilze un Ausma Bruces. Tēta pēdās uzvaras guva arī astoņgadīgais Rūdolfs Zērnis. Bet Kristapam Jaudzemam (V18) uzvaru nācās gūt no ceturtās pozīcijas, kurā viņš atradās pēc sacensību pirmās dienas. Savukārt Mārai Jaunsproģei (S16) pat ļoti pārliecinoša uzvara otrajā trasē neļāva summā pakāpties augstāk par 3. vietu. No divpadsmitās pozīcijas uz trešo pacēlās Artis Ķēpulis (16), otrais no desmitās pozīcijas finišēja Jānis Kleins (VA).

Kopvērtējumā 2. vietas Dainim (V40) un Gatim (V10) Priedīšiem, 3. vietas Dainai Oliņai (S18), Ievai Bricei (S12), junioram Jevgenijam Sproģim.

Jānis Elleris (12) bija vienīgais, kurš guva uzvaru kopvērtējumā, neuzvarot nevienā no distancēm. Uzvarētāja kausu viņš sev nodrošināja ar divām stabilām 2. vietām.

Rajona skolēnu spēļu sacensībās orientēšanās sportā 4 vecuma grupās piedalījās 13 komandas. Tās notika paralēli ar "ABC" sacensībām. Par skolēnu spēļu čempioniem kļuva A. Rešķis, G. Rešķis, V. Sērmolīte (visi 2. vsk.), J. Elleris (Druvas vsk.), I. Brice, M. Sproģis, L. Ilgaude (visi no Blīdenes), A. Ozols (Brocēni).

Komandu vērtējumā trijās grupās uzvarēja 2. vsk., bet jaunākajā grupā uzvarēja Blīdenes pamatskolas 2. komanda.

Ar IK "Laimīte" sacensībām sākās Latvijas orientēšanās kausa izcīņas seriāls. Mangaļsalā, tehniski filigrānā trasē, vairāki Saldus kluba sportisti rādīja labu sniegumu: uzvaras guva Rūdolfs Zērnis (V8), Kristaps Jaudzems (V18), Ausma Bruce (S65), Ojārs Ulmanis (V50); 2. vietas Mārai Jaunsproģei (S16), kura finišēja tikai 1 sekundi aiz uzvarētājas, Jevgenijam Sproģim (V20), Ilzei Brucei (S60); 4. vieta Atim Rešķim (V18).

SKRĒJIENS "KALNSĒTAS APĻI"

Pirmajās divās skrējiena kārtās piedalījās apmēram 100 dalībnieku katrā. Čaklākie skrējēji bija jaunākās grupas zēni un meitenes. Uzvarētāju trijnieks abās kārtās bija nemainīgs: Ralfs Mednis, Edgars Kinstlers (abi Jaunlutriņi), Mārtiņš Bušmanis (Remte). Meitenēm 1. kārtā uzvarēja Rasa Kūna (Blīdene), Zane Tiļļa (Remte), Zane Strautmane (Blīdene), bet 2. kārtā - Līga Velvere (Druva), Sandra Zīlīte un Ieva Brice (abas no Blīdenes).

Pārējās grupās vairāki dalībnieki izcīnīja uzvaras abās kārtās: Līga Kalnīte (LU), Andris Ceļapīters (OK "Saldus" - "Unibanka"), Edgars Kazradzis (2. vsk.), Inese Erlecka (ģimnāzija), Raimonds Lukša (Remte), Vairis Boltiks (Remte). Pa vienai uzvarai atsevišķās kārtās Lindai Glūzdai (jauniešu klubs "Es un mēs"), Agnesei Andersonei (Saldus pamatsk.), Egitai Šņipkei (Blīdene), Aivaram Ostelim (Aizpute), Aivaram Pentjušam (OK "Saldus").

Skrējiena "Kalnsētas apļi" 3. kārta šodien, 7. maijā, no plkst. 15 līdz 18.30.

SKIJORINGS

Lielvārdē uz sezonas noslēguma balli bija pulcējušies Latvijas labākie skijoringisti. Jānis Zolmanis informēja, ka viņu vidū bija arī mūsu rajona sportisti, kuri komandu vērtējumā ir 1. vietā, tāpēc uz Saldu atceļoja komandu kauss un medaļas. Piecas mūsējo ekipāžas iekļuvušas godalgoto skaitā, bet čempioni lielajā tautas klasē ir Raivis un Mareks Zolmaņi. Pēc apbalvošanas skijoringisti kopīgi atpūtās un pērās pirtī.

MOTOSPORTS

Aigars Bobkovs pagājušās nedēļas nogalē bija ieradies Itālijā, kur vajadzēja notikt Eiropas čempionāta posmam. Diemžēl tur divas dienas nepārtraukti lija lietus, un sacensības tika atceltas. Sportistiem no Latvijas un Igaunijas, kas bija mērojuši tik tālu ceļu, laika apstākļi sagādāja ļoti nepatīkamu pārsteigumu. Šonedēļ Aigars ieplānojis piedalīties starptautiskās sacensībās Holandē.

Limbažos, Baltijas kausa posmā 85B klasē 13. vietu izcīnīja T. Vanadziņš, bet 14. - R. Herings. Open B klasē 5. bija E. Neilands, kurš piedalījās arī "WALLSTREET" balvas izcīņā un ieguva 8. vietu.

ENDURO

Tukumā, Bišpēteru trasē, notika Latvijas atklātā čempionāta enduro krosā 1. posms un Baltijas čempionāta 2. posms. Piedalījās apmēram 80 sportistu no Latvijas un Igaunijas. Braukšana notika mežā pa bezceļiem, bija arī krosa elementi. Trase bija 5 km gara, motosportisti tajā riņķoja divas stundas. Sacensību līdera vidējais ātrums bija 40 km/h.

Jauniešu klasē 3. vietu izcīnīja saldenieks Jānis Valāts, kurš nolēmis piedalīties visos trijos čempionāta posmos. Nākamās enduro sacensības paredzētas jūnijā.

SPORTA DEJAS

Rīgā, Latvijas novadu čempionātā sporta dejās, E-6 klases dejotāji Māris Bundzens un Agnese Keiša ieguva 3. vietu. D klasē veiksmīgs starts bija Gatim Alhimovičam un Gunai Bērziņai, kuriem 6. vieta. Iesācēju grupā, dejojot 4 dejas, 1. vietu izcīnīja Māris Landmanis un Liene Erdmane. Kurzemes novada dejotāji Latvijas novadu čempionātā ierindojās 2. vietā, bet 1. vieta jau otro gadu pēc kārtas ir latgaliešiem.

Mūsu kluba "Rumba" dejotāji 18. maijā vēl gatavojas piedalīties sacensībās Skrundā, bet 26. maijā - sezonas noslēguma sacensībās Jelgavā.

BMX

Francijā notika Eiropas čempionāta BMX 1. un 2. posms. Junioru grupā Miks Puķītis izcīnīja 35. un 14. vietu.

Sestdien Cēsīs, Latvijas Nacionālā čempionāta 1. kārtā, junioru grupā "Ozolēns" Miks Puķītis izcīnīja 4. vietu. Toms Mankus apvienotajā 13 - 14 g. vec. gr. bija astotais. 11 g. vec. gr. Edgaram Šaltam - 15., Klāvam Baikovam - 19., Raitim Brikšķim - 20., Raitim Lagzdiņam - 21. vieta. Kristaps Vekša 8 g. vec. gr. bija 4. Arī piecgadīgajam Pēterim Kalniņam savā grupā 4. rezultāts.

Svētdien notika Cēsu kausa izcīņa. Tajā Puķītim bija 2. vieta, Šaltam - 4., Baikovam - 5., Vekšam - 5., Kalniņam - 8.