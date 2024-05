Sporta ziņas (28.05.)

MOTOSPORTS

Latvijas čempionāta posmā Lizumā 85 cm3 A klasē Zigmunds Šteinbergs, kuru atbalsta "AZ - Inter", abos braucienos bija 2. vietā. Uzvarēja Taavi Nassars.

125 cm3 klasē Aigars Bobkovs pirmajā braucienā uzvarēja, bet otrajā cīnījās ar motocikla tehniskajām kļūmēm. Kopvērtējumā Aigaram 3. vieta.

Blakusvāģu klasē Juris Jēkabsons un Ilvars Ameļķins pirmajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās, bet otrajā bija 5. vietā.

FUTBOLS

Futbola dienai veltītajā turnīrā piedalījās 4 komandas - "Liekna", "Policija", "Elektro" un "Lutriņi". Tās bija pirmās sacensības uz mākslīgā seguma laukuma Saldū.

"Liekna" - "Policija" 5:3, "Elektro" - "Lutriņi" 4:0. 1. vietu izcīnīja "Elektro", ar 0:7 pieveicot "Lieknu". 3. vietā "Lutriņi", kuri ar 4:3 uzvarēja "Policiju".

Latvijas čempionāta 2. līgā "Saldus" ar 1:0 uzvarēja "Vulkānu" (Kuldīga). Vārtus spēles izskaņā guva E. Kudrašovs.

PIEROBEŽAS SPORTA SPĒLES

Futbola sacensībās piedalījās 9 komandas. Uzvarēja "Delfīni" no Nīgrandes (U. Plācis, S. Kļava, I. Hofšteiters, A. Burlakovs, E. Burlakovs, M. Klūga, R. Rjabovs, I. Jurķis, I. Lēvards). 2. vietā - "Ezeres asni", 3. - "Zaņa", 4. - "Pampāļi", 5. - "Omega - 4" no Nīgrandes, 6. - "Vadakste", 7. - "Ruba I", 8. - "Tontoni" no Ezeres, 9. - "Ruba II".

Sacensību organizators Leons Ēdelmanis informē, ka 4 pagasti (Vītiņi, Embūte, Kursīši un Jaunauce) pieteicās pierobežas spēlēs, bet dalības naudu nesamaksāja, tāpēc no 14 ieplānotajiem sporta veidiem sacensības notika tikai 10.

1. jūnijā plkst. 20 Vadakstes skolas sporta zālē notiks spēļu uzvarētāju apbalvošana un balle.

3. pierobežas sporta spēļu kopvērtējums

1. Nīgrande4. Vadakste

2. Ezere5. Pampāļi

3. Zaņa6. Ruba