Futbols vīrus "nokausēja"

Brocēnu kausa izcīņā futbolā piedalījās 10 komandas. Tika aizvadītas 28 spēles.

Šajā futbola maratonā visizturīgākie izrādījās "Traktoru servisa" spēlētāji, kuri uzvarēja, spītējot ne visai labajiem laika apstākļiem.

Pēc cīņām abās apakšgrupās noskaidrojās, ka 9. - 10. vietu dala "Lutriņi" un "Zvārde". Viņiem līdz ar to sacensības beidzās, bet pārējās 8 komandas tikās play off. "Traktoru serviss" ar 11:1 pieveica "Kokus", "Policija" ar 1:0 uzvarēja "Kausu", "Liekna" ar 9:0 pārspēja "Remti", bet "Aigi" ar 3:0 pieveica "Laini". Līdz ar to "Laine", "Remte", "Kauss" un "Koki" dalīja 5. - 8. vietu.

Pusfinālā "Traktoru serviss" ar 6:0 pārliecinoši uzvarēja "Policiju", bet ļoti saspringtā spēlē "Aigi" ar 4:0 uzvarēja "Lieknu". "Aigi" futbolisti bija izvēlējušies perfektu spēles taktiku, pirmie guva vārtus un arī uzvarēja.

Tālāk par 3. vietu spēlēja "Policija" ar "Lieknu". Futbolisti jutās tik ļoti piekusuši, ka šo spēli pabeidza pirms spēles beigu signāla, precīzāk sakot, 2. puslaika sākumā. Bija jau arī ko turēt - pavisam 28 spēles. Sākumā katras garums bija 2x10 min., bet pusfinālā un finālā - 2x15 min. Šajā turnīrā bija svarīga ne tikai spēlētāju meistarība, bet arī izturība. Policistiem 2. puslaikā tās pietrūka, un viņi padevās "Lieknai".

Finālā "Aigi" un "Traktoru serviss" gan cīnījās līdz galam. Uzvarot ar 4:0, "Traktoru serviss" saņēma Brocēnu kausu. Arī 2. un 3. vietas ieguvēji balvās saņēma kausus un atspirdzinošas balvas, kas noderēja pēc grūti aizvadītās dienas.

Rezultatīvākais turnīra spēlētājs bija Eduards Kudrašovs, kurš iesita 10 vārtus.

Uzvarētājkomandā spēlēja E. Kudrašovs, E. Sidorovs, H. Habarovs, B. Lauks, M. Zemdega, J. Tjepļekovs, J. Krieviņš, V. Vilkrists.

2. vietu izcīnīja I. Freimanis, I. Jansons, H. Ķepītis, A. Doniņš, M. Polis, A. Bērziņš, R. Zandbergs, N. Zandbergs, A. Rožkovs, G. Freimanis, G. Bērzs.