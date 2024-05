Pierobežas sportisti ballējas Vadakstē

Next

DAINA ZĒNA no Zaņas tika pie zelta novusā un šautriņu mešanā, bet kopā ar komandas biedrenēm nopelnīja bronzu volejbolā.

NĪGRANDES “DELFĪNI” futbolā izcīnīja 1. vietu. No kreisās puses — Mārtiņš Klūga, Sandijs Kļava, Ronalds Rjabovs, Edgars Burlakovs, Ingus Hofšteiters, Ivo Jurķis, Ingus Lēvards, Māris Dobrovoļskis.

ŠAUTRIŅU METĒJI. No labās puses — 3. vietas ieguvējs ezernieks Valērijs Koreņiks (viņam arī 1. vieta novusā, 2. — futbolā, 3. — volejbolā), uzvarētājs zaņenieks Artis Ektermanis un 2. vietas īpašnieks nīgrandnieks Valerijs Pavlovs.

Pierobežas pagastu sporta spēlēs šogad medaļas izcīnīja 125 sportisti, bet ezernieks Valērijs Koreņiks bija vismedaļotākais - viņam četras godalgotās vietas.

Vadakstnieki bija ļoti centušies, gaidot ciemiņus. Skaisti izpušķojuši zāli, saklājuši sniegbaltus galdautus un ar sirsnību sagaidīja Rubas, Nīgrandes, Ezeres un Zaņas sportiskos ļaudis.

Ciemiņiem patika interesantais un jautrais koncerts, kurā dziedāja Vadakstes sieviešu un vīriešu ansambļi. Ne tikai dziedāja, bet bija iestudējuši arī kustības.

Spēļu organizators Leons Edelmanis no Nīgrandes teica: "Iesākumā sacensībām pieteicās desmit pagasti, bet finišēja tikai seši. Pārējie nevarēja rast iespējas samaksāt dalības maksu, kura vidēji vienam pagastam bija apmēram 150 latu. Līdz ar to saīsinājām arī spēļu programmu. Nācās atteikties no virves vilkšanas sievietēm un vīriešiem, vieglatlētikas un svarcelšanas. Jauns sporta veids šogad mūsu spēlēs bija zolīte.

Manāmi uzlabojušās sacensību dalībnieku savstarpējās attiecības. Kultūras līmenis ir audzis, jo pēc sacensībām viss tiek savākts un sakārtots.

Jāsaka liels paldies pagastu vadītājiem, kas parūpējās, lai viņu ļaudis varētu šajās spēlēs piedalīties, neko nemaksājot. Vīrieši, kā parasti, bija aktīvāki sportisti, bet pozitīva tendence - komandas kļūst arvien jaunākas. Sportisti arī turpmāk grib piedalīties pierobežas spēlēs, bet galīgais lēmums jāpieņem pagastu padomēm."

Lielu darbu šī gada pierobežas spēļu sarīkošanā ieguldījuši sporta darba organizatori - Miervaldis Reiss Ezerē, Artis Ektermanis Zaņā, Egidijs Lukaševics Vadakstē, Leons Edelmanis Nīgrandē, Jānis Ābols Pampāļos un Juris Sinkovskis Rubā.