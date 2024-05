Sporta ziņas (11.06.)

FUTBOLS

Bauskā notika Latvijas čempionāta futbolā meitenēm (1987. g. dzim. un jaun.) 1. kārtas sacensības. Treneris Agris Bandolis informē, ka spēlēt bijis grūti lielā karstuma dēļ. "Saldus FK/Lutriņi" ar 1:0 uzvarēja "Preiļus" (vārtus guva Alise Priediņa), ar 1:0 tika pieveikta arī Rīgas 71. vidusskolas komanda (Zane Šukuleja). Saldenieces ar 9:0 sagrāva "Imantu" no Rīgas (Gunda Kube - 4, Laila Beiere - 2, Alise Priediņa - 1, Liene Andrušaite - 1, Baiba Šukuleja - 1). Neizšķirti 1:1 spēle beidzās ar "Bausku" Zane Šukuleja).

Pēc 1. kārtas "Saldus FK/Lutriņi" ir 1. vietā un mājās atveda ceļojošo kausu. Pavisam čempionātā būs četras kārtas, nākamā - 4. jūlijā Preiļos.

Latvijas čempionāta spēle "Saldus FK/Lutriņi" - "71. vidusskola" (Rīga) futbolā meitenēm un sievietēm open klasē notiks 19. jūnijā plkst. 16 Brocēnu stadionā.

Latvijas čempionātā futbolā zēniem U - 18 gr. (1984. - 85. g. dzim.) 13. jūnijā plkst. 17 Brocēnu stadionā notiks spēle "Saldus FK" - "RFS - 2".

16. jūnijā Saldū paredzētas Latvijas veterānu sporta spēļu zonas sacensības futbolā.

29. un 30. jūnijā Kuldīgā Latvijas 22. Lauku sporta spēļu zonas sacensībās futbolā piedalīsies arī mūsu rajona komanda.

VIEGLATLĒTIKA

Daugavas stadionā notika Latvijas Jaunatnes sporta centra meistarsacīkstes vieglatlētikā vidējā grupā (1987. - 88. g. dzim.). Trenere Marina Dambe informēja, ka dalībnieku bija ļoti daudz un konkurence liela. Ļoti labi 100 m skrējienā startēja Agate Tetere, kura priekšskrējienā uzrādīja personīgo rekordu - 12,8 sek. Tas ir ļoti labs rezultāts. Finālā ar 13,0 sek. Agate ierindojās 5. vietā. 100 m skrējienā startēja gandrīz 40 dalībnieces.

1. vietu trīssoļlēkšanā izcīnīja Kintija Kārlsone. Viņas rezultāts - 10,03 m. Kintija startēja arī 200 m skrējienā, kur, uzrādot labāko personīgo rezultātu - 28,5 sek., trīsdesmit trīs dalībnieču vidū ierindojās 12. vietā.

Škēpa mešanā savu labāko rezultātu - 21,37 m - sasniedza Monta Vereteļņika.

IELU BASKETBOLS

"Adidas" streetbool turnīrā piedalās divas saldenieku komandas. C grupā (1983. - 85. g. dzim.) spēlē komanda "Jautājums", kurā apvienojušies Artis Dūriņš, Andris Kalniņš, Uģis Vējš, Jānis Līcītis. Viņi piedalījušies 2 no 3 posmiem. 1. posmā Cēsīs puiši bija 7. vietā, pēc Rīgas posma bija 9., bet tagad, kad viens posms izlaists, jo bija jākārto iestājeksāmeni augstskolās, - 15. Artis Dūriņš pastāstīja, ka sestdien komanda gatavojas nākamajam posmam Jūrmalā un cer uz labu rezultātu, jo tur sacensības notikšot smiltīs, kas saldeniekiem jau ir pierasta lieta no pagājušās sezonas.

B grupā (1986. - 87. g. dzim.) spēlē Krists Krūskops, Krists Volfmanis, Gints Albīns, Dāvis Pabērzs. 1. posmā viņiem neveicās, toties Rīgā puiši izcīnīja 1. vietu. Posmā Rēzeknē viņi bija 5., arī kopvērtējumā saldenieki pagaidām 5. vietā.

BASKETBOLS

Latvijas 22. Lauku sporta spēļu zonas sacensībās basketbolā vīriešiem Saldus rajonu pārstāvēja rajona čempioni - "Novadnieki" (Renārs Balcers, Mārtiņš Kreceris, Gatis Kreceris, Agris Zīle, Artis Grīnbergs, Juris Patmalnieks) ar papildspēkiem - Arvilu Pūci, Salvi Mētru un Jāni Grotu. Puiši spēlēja ļoti azartiski, un visi veiksmīgi tika galā ar saviem pienākumiem basketbola laukumā. Ar trenera pienākumiem veiksmīgi tika galā Raimonds Patmalnieks, kura vadītā firma "Solis" arī materiāli atbalstīja basketbolistus.

"Saldus raj." ar 96:91 (48:46) uzvarēja "Kuldīgas raj.". Veiksmīgākie punktu guvēji mūsu komandā bija Balcers - 19, Grots - 17, Patmalnieks - 15, Mētra - 14, Pūce - 8.

Ar 84:79 (40:49) mūsējie pieveica arī "Tukuma raj." (Pūce - 25, Grots - 24, Balcers - 14, Mētra - 9).

Pēdējā spēle bija ar Talsu raj. komandu. Mūsējie varēja zaudēt 3 punktus un zonā būtu izcīnījuši 1. vietu. "Saldeniekus piemeklēja grandioza sportiskā neveiksme. Līdz spēles beigām bija 6 sekundes. Saldenieki zaudēja 2 punktus, un bumba bija mums. Kad par to cīnījās vairāki spēlētāji uz grīdas, pretiniekiem izdevās bumbu satvert no groza apakšas iemest vēl divus punktus. Puiši bija tik nelaimīgi!" atceras rajona sporta darba organizatore Elga Grota. Mūsējie talsiniekiem zaudēja ar 76:80 (37:37). Rezultatīvākie šajā spēlē bija Balcers - 20, Patmalnieks - 19, Mētra - 17, Pūce - 17, Grots - 14.

Līdz ar to Saldus rajona komanda zonā izcīnīja 2. vietu un finālā, kur cīnīsies tikai 4 komandas, neiekļuva.

Ja mūsējie būtu iekļuvuši finālā, R. Patmalnieks būtu noskuvis kailu galvu, bet tagad bez matiem esot visi basketbolisti.

MOTOSPORTS

Aigars Bobkovs piedalījās Igaunijas meistarsacīkstēs motokrosā. 125 cm3 klasē viņam pretinieku nebija, jo stiprie igauņu zēni Leoki ir Eiropā un šajās sacensībās nepiedalījās. Aigars pārējos braucējus apsteidza gandrīz par apli un, protams, bija 1. vietā. Open klasē, kur Aigars brauca ar 125 cm3 moci, bet pārējie ar divreiz stiprākiem braucamajiem, saldeniekam 3. vieta.

Nākamais Eiropas čempionāta posms Aigaram būs Ukrainā, bet šonedēļ viņš startēs Latvijas čempionātā.

BMX

Sestdien un svētdien Valmierā notika EČ 5. un 6. posms. Piedalījās 18 valstu sportisti. Junioru klasē Miks Puķītis pirmajā sacensību dienā izcīnīja 3. vietu. Tas ir viņa labākais panākums. 2. dienas sacensībās viņš pusfinālā palika 16. un finālā neiekļuva. Miks šosezon progresē acīmredzami, jo ir labā fiziskā formā.

Toms Mankus grupā līdz 14. g. vec. 1. dienā priekšsacīkstēs smagi krita, 2. dienā viņam 6. rezultāts.

Šīs sacensības ļoti laba skola bija jaunajiem braucējiem. Edgars Šalts 1. sacensību dienā aizcīnījās līdz pusfinalam, kas ir ļoti labs rezultāts, 2. - viņš netika tālāk par priekšsacīkstēm. Klāvs Baikovs abās dienās sacensības beidza priekšbraucienos.

Astoņgadīgais Kristaps Vekša 1. dienā bija 2. vietā, bet 2. dienā laboja iepriekš pieļautās kļūdas un izcīnīja uzvaru.

"Ozolēnu" prezidents Juris Vekša pastāstīja, ka ārzemju sportisti bijuši pārsteigti par labo sacensību organizatorisko līmeni Latvijā.