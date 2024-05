Teniss veicina domāšanu un palīdz veselībai

VIŅI TIKAI SĀK savu karjeru tenisā. Pirmajā rindā no kreisās Valdis Ozoliņš, Juris Strautmanis, 2. rindā no kreisās Laura Liepiņa, Žanete Zīlīte, Kristīne Brunava. FOTO - ANDRA VALKĪRA

Trenere Inita Pīrāga tenisu iemācījusi spēlēt gandrīz divsimt jauniešiem. Viņa saka, ka nevarot pat precīzi saskaitīt.

Lai tenisu iemācītos spēlēt, nepieciešami vismaz divi vai trīs gadi. Tieši tik ilgu laiku trenējas jaunie sportisti Laura Liepiņa, Kristīne Brunava, Juris Strautmanis, Valdis Ozoliņš un Žanete Zīlīte, kuri pie treneres atnākuši sešu vai septiņu gadu vecumā. Tenisu viņi izvēlējušies dažādu iemeslu dēļ. Vienam vecākā māsa to spēlēja, citam draugs ieteica, vēl citam mamma lika, jo kaut kas brīvajā laikā bija jādara. Šodien neviens no viņiem šo izvēli nenožēlojot.

Žanetei pirmās sacensības bija pagājušā gada vasarā, kad sacensībās Saulkrastos viņa izcīnīja 1. vietu. "Sacensībās ir savādāk nekā parastā treniņā. Tur ir vairāk jācenšas un daudz jāskrien. Es trenējos ne tikai kortos, bet arī mājās mācos izpildīt serves un noķert bumbiņu, dažreiz uzspēlēju tenisu pret sienu."

Vasarā treniņi notiek trīs četras reizes nedēļā pa pusotrai stundai. Juris un Valdis stāsta, ka mēģinājuši arī citiem bērniem ieteikt nākt uz treniņiem, bet līdz šim vēl neviens neesot atsaucies. "Viņi tik skraida apkārt un neko negrib darīt. Daudzi puikas ir slinki, klaiņo pa ielām. Ir grūti trenēties vasarā, kad karsts laiks. Citās reizēs pēc treniņiem neesam piekusuši."

Inita Pīrāga atceras, ka Laurai, Kristīnei, Žanetei, Jurim un Valdim prasme spēlēt tenisu neesot nākusi viegli. "Neviens uzreiz nekļuva par meistaru. Viss ir nācis ar grūtu darbu. Sacensībās viņi varēja sākt piedalīties pēc divu gadu treniņiem. Nepatīkami, ka daudzās sacensībās nevaram startēt, jo ne visi vecāki var atļauties katru sestdienu un svētdienu pavadīt turnīros. Tas nav viegli, jo visas materiālās rūpes ir tikai uz vecāku pleciem. Piedalīšanās sacensībās prasa daudz līdzekļu.

Bet iemācīties spēlēt tenisu var katrs. Interesanti, ka meitenes un zēni tenisā atgriežas arī pēc vairāku gadu pārtraukuma. Piemēram, Viola Karule trīs gadus izlaida, mācījās mākslas skolā un nodarbojās ar karatē, bet tagad atkal regulāri spēlē tenisu. Ļoti labi, ka jaunieši tenisu neaizmirst. Madara Dzalbe un Kristīne Miņenko vasarās atgriežas tenisa kortā, arī vairāki zēni.

Tenisā jāsameklē tikai viens cilvēks, kas spēlē pretī, tāpēc ar šo sporta veidu var nodarboties gandrīz jebkurā pasaules malā. Man patīk, ka visi, kas tenisā trenējušies no mazām dienām, to spēlē tehniski. Tā ir atšķirība no tiem, kas tenisu iemācās, piemēram, divdesmit gadu vecumā. Bet arī pieaugušajiem nav nekādu šķēršļu sākt nodarboties ar šo sporta veidu. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, pieaugušo mūsu pulkā ir vairāk. Ļoti labi jau spēlē prokurori Sigits Šarķis un Terēze Kalniņa, kas trenējas ne tikai vasarās, bet arī ziemā cītīgi spēlēja."

Latvijas tenisistu reitingā savā U-12 grupā no saldeniekiem visaugstāk tikusi Dace Pīrāga, kura ir 10. vietā. Bet Ketijai Zīlītei ir 17. vieta. Tas ir labs rādītājs, jo mūsējie nepiedalās visos turnīros Latvijā.

Kā ik katru gadu, augustā saldenieki rīkos pašmāju turnīru dažādās vecuma grupās. Bet pavērot, kā pareizi spēlē tenisu, cik tas ir viegli vai grūti, visi interesenti var otrdienās un ceturtdienās, jo treniņi notiek no pulksten 9.30 līdz 16. Vakaros spēlē pieaugušie.

"Aicinu nākt pie mums jaunus dalībniekus, pat no piecu gadu vecuma var sākt spēlēt tenisu. Nevajadzētu baidīties uz treniņiem vest arī bērnus, kam ir kādi veselības sarežģījumi, jo tieši teniss var palīdzēt, piemēram, uzlabot redzi, sirdsdarbību, pārvarēt astmu, atgūties pēc operācijām. Teniss ir ļoti vispusīgs sporta veids, un mums nav tik lielas fiziskās slodzes, kā profesionālajā sportā."

Inita Pīrāga ar gandarījumu stāsta, ka ik gadu avīzē lasot skolu olimpiāžu uzvarētāju sarakstus, jo tajos ir daudz viņas bijušo un esošo audzēkņu. "Tas priecē, ka tenisu nāk spēlēt gudri un erudīti jaunieši."

Diemžēl neiztikt arī bez rūgtuma mirkļiem. "Vakaros blakus mūsu laukumam trenējas pieaugušie futbolisti. Ir nepatīkami klausīties rupjībās, kas tur skan. Man cilvēki pat jautā, vai tie, kas aiz žoga spēlē futbolu, ir cietumnieki? Katrs otrais ir lamuvārds. Futbols šo rupjību ziņā Saldū ir līderis starp visiem citiem sporta veidiem," tā trenere Inita Pīrāga.

REZULTĀTI

Rīgas mācību iestāžu meistarsacīkstes

U-12 gr. - Ketija Zīlīte - 4. vieta

U-10 gr. - Žanete Zīlīte - 4. v.

U-10 gr. - Laura Liepiņa - 9. v.

"Wilson" balvu izcīņas kvalifikācijas turnīrs

U-10 gr. - Laura Liepiņa - 5. v.

"Wilson" balvu izcīņas pamatturnīrs

U-12 gr. - Dace Pīrāga - 10. v.

Liepājas sporta skolas atklātās meistarsacīkstes

U-12 gr. - Dace Pīrāga - 7. - 8. v.

U-12 gr. - Ketija Zīlīte - 13. - 16. v.

U-10 gr. - Žanete Zīlīte - 7. - 8. v.

U-10 gr. Laura Liepiņa - 9. v.

Rīgas meistarsacīkstes

U-12 gr. - Dace Pīrāga - 3. v.