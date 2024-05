Viņi ir iemīlējušies zirgos

Next

POZĒ ZIRGI UN JĀTNIEKI. No labās puses Juris Rautenbergs ar Fleivu, Ginta Lešinska uz Zieda un Pārsla Pūpola uz Atola.

Jāšanas sporta kluba "Harmonija" treneres Mārītes Pintes audzēkņi šajā sezonā sāk piedalīties savās pirmajās sacensībās un gūst labus rezultātus.

Ieva Pīlādze, Ginta Lešinska un Pārsla Pūpola ar jāšanas sportu nodarbojas nedaudz vairāk par diviem gadiem.

Katram kāds zirgs ir mīļš

"Mana mamma avīzē bija izlasījusi, ka var nākt pie Mārītes trenēties. Es nezinu, kāpēc viņa domāja, ka man ar to jānodarbojas. Pati es neko tādu nebiju iedomājusies un līdz tam ar zirgiem biju tikai vizinājusies. Pirmajā reizē trenere stāstīja un rādīja, kas un kā ar zirgiem jādara," atceras Ieva.

"Tagad Ieva ir viena no tām, kas stallī varētu arī pa nakti gulēt. Viņai ir ļoti nopietna attieksme. Ome viņu varētu aiz rokas vilkt ārā, bet Ieva laikam neietu," tā trenere.

"Sākumā es jāju ar poniju. Man toreiz bija deviņi gadi. Ar mums reizē trenēties sāka arī vairāki puišeļi, bet viņi ātri pazuda, un palikām tikai meitenes. Mans mīļākais zirgs ir Zieds. Atceros, ka pirmajā reizē stallī man galvā bija cepure ar bumbuli, kuru viņš man ķibināja. No tās reizes Zieds man iepatikās. Es viņu tagad lutinu. Kad atnesu maizi, Zieds dabū visvairāk," stāsta Ieva. Trenere smejas un saka - laikam tāpēc Zieds mums arī ir visresnākais.

Ginta pirmo reizi sacensībās piedalījās tieši ar Ziedu, bet viņai patīkot arī divus gadus jaunā Greifija. "Zieds ir diezgan nepaklausīgs. Tieši tāpēc ar viņu jāt ir ļoti interesanti. Vienreiz treniņā viņš visu laiku auļoja. Greifija - jauna un vēl neiejāta," saka Ginta.

Pārslai zirgi patīkot no agras bērnības, tāpēc uz mammas vaicājumu, vai viņa iešot jāt, uzreiz atbildējusi - jā. Viņai ir bieza klade, kura jau četrus gadus tiek papildināta ar zirgu attēliem, rakstiem par jāšanas sportu. Pārslai no zirgiem visvairāk patīkot Atols. "Viņš ir vissmukākais. Pēdējā laikā ar viņu jāju visvairāk."

Pirmajā reizē bez satraukuma neiztikt

Pirmās sacensības meitenēm bijušas satraukuma pilnas. Viena sākumā aizmirsusi paklanīties sveicienā, otra - no bailēm sākusi burtiski trīcēt, bet tikai tad, kad maršruts jau bijis iziets, trešā - gandrīz vai nokritusi no zirga.

Cik reižu, mācoties jāt, nācies no zirga nokrist, nevarot saskaitīt. Gadoties pat tā, ka sāpīgāks kritiens ir no ponija, nevis lielā zirga. Kā lielu piedzīvojumu meitenes stāsta iekrišanu tieši peļķē, tad nu melnas kā mori izlīdušas no dubļiem.

"Trenējamies divas reizes nedēļā. Bet bieži vien atnākam uz stalli vēl kādu reizi, vienkārši tāpat. Tad Mārīte mums uztic kādu darbiņu," tā Ieva.

Artis Kleinbergs atceras, ka sākumā mācījies zirgu apseglot, bet līdz brīdim, kad varējis teikt - es protu jāt -, tāds laiciņš pagājis. Artis saskaita, ka no zirga nokritis divdesmit reizes. Bet Kristīne Osterlada esot uzstādījusi rekordu - viņa vienā treniņā divdesmit reizes nokritusi. Kā tikusi mugurā, tā - atkal zemē.

Juris Rautenbergs no visiem zirgiem par savējo uzskata Gaspažu. Viņas raksturs simtprocentīgi atbilstot vārdam. Īsta dāma, princese, kura negrib strādāt, met no muguras nost jātnieku, ir izlutināta un grib tikai kā gaspaža stāvēt un skatīties. "Ar Gaspažu ir interesanti. Tagad viņa ir nedaudz mainījusies uz labo pusi," saka Juris.

"Pirmajās sacensībās Kuldīgā es par Juri ļoti baidījos, jo man šķita, ka viņš vēl stabili nejāj. Pirms katra lēciena man pilnīgi elpa aizrāvās. Bet, cepuri nost, Juris visu izdarīja ļoti labi," stāsta trenere.

Arta mīļākais zirgs ir Fleiva, bet sacensībās viņš piedalījies ar Ziedu. Atšķirībā no zirga, kurš nav bijis uztraucies nemaz, Artim satraukums bijis liels. Zieds ir pieredzējis daudzko. Mārīte viņu izģindušu izglāba no bada nāves kādās lauku mājās. Tagad, uz šo zirgu paskatoties, nevaram iedomāties, ka šim cēlajam zirgam bijuši tik slikti laiki.

Mārīte Pinte par Ziedu saka: "Viņš ir ļoti gudrs un labsirdīgi nepaklausīgs. Ja jātnieks nemācēs no viņa paprasīt tā, kā vajag, tad viņš arī neizpildīs. Ir jājāj, nevis jāsēž un jākratās. Ja nemāki, tad kāp nost un neko neprasi. Zieds prot jauno jātnieku nolikt pie vietas. Bet, ja jaunais ļoti cenšas, tad Zieds viņam palīdz - pats pārlec pāri šķērslim."

Jāšanas sporta centrā "Harmonija" darbojas apmēram 40 jauniešu. Trenere ir gandarīta par viņu nopietno attieksmi, jo nevienam nav jālūdz palīdzēt, visi paši redz, kas stallī darāms. Ļoti čakla esot Kristīne, kuru trenere nosauc par "mūsu Pelnrušķīti". Kad citi dodas uz sacensībām vai piedalās pasākumos, Kristīne parasti paliekot stallī un izdarot visus darbiņus. Pat salasot puķes pļavā, ar ko izdaiļot stalli.

"Par jātnieku kļūst tikai tie, kas zirgus mīl, kam patīk stallis un kas nebaidās no darba," tā trenere Mārīte Pinte.

Rezultāti jātnieku - iesācēju sacensībās Liepājā