Stabils starts pasaules armiju čempionatā

Orientierists OSKARS ZĒRNIS jau piekto reizi Latvijas bruņoto spēku komandas sastāvā piedalījās pasaules armiju čempionātā Austrijā.

Sacensības notika Lejasaustrijas reģionā, netālu no Čehijas robežas.

"Mūs pārsteidza ļoti liels karstums, apmēram +36o. Domājām, ka būs jāorientējas Alpos, bet austriešu izpratnē sacensības notika līdzenumā - laukos, mežos un nelielos kalniņos. Šķita, ka nekā sarežģīta tur nebūs, bet tik vienkārši nemaz nebija. Mežā bija ļoti daudz lielu akmeņu. Krietni lielāku par "Ezeres parka valdnieku". Bija jāorientējas starp daudziem objektiem - akmeņiem, taciņām, ceļiem, izcirtumiem," stāsta Oskars.

Orientēšanās notika Alenšteinas ciemata tuvumā. Sportisti dzīvoja tur esošajā tankistu bataljonā. Uz čempionāta atklāšanas parādi sanākuši visi ciematiņa iedzīvotāji. Kā teica Oskars, ar visiem suņiem un kaķiem. Kā nekā bija ieradušies 28 valstu sportisti. Katru valsti pārstāvēja 7 orientieristi un 4 orientieristes.

Pirmajā sacensību dienā bija individuālās sacensības. Komandu vērtējumā tika ņemti vērā 4 labākie rezultāti. Oskars vērtē, ka skrējis stabili, bet ne spoži. No 170 dalībniekiem viņš bija 45. Rezultāti bija ļoti blīvi, ar dažu sekunžu starpību. Sportistu pirmais sešdesmitnieks otrajā dienā piedalās individuālās sacensībās.

"Jau sešos no rīta mežs bija tā piekarsis, ka nezinājām, kur no svelmes glābties. Distance bija 15,5 kilometrus gara. Pusē jutu, ka kļūst ļoti smagi skriet. Ik pēc trim kilometriem mežā deva padzerties, taču tas bija par maz. Mūsu komandas jaunākais dalībnieks Sirmais bija tā pārpūlējies, ka vienubrīd viņam lielajā karstumā kļuva auksti. Tas no pārmērīgas pārpūles.

Es noskrēju bez lielām kļūdām. No latviešiem man bija labākais rezultāts - 18. vieta, bet no baltiešiem - otrais labākais. Lietuvas sportists izcīnīja 3. vietu," atceras Oskars.

Pēdējā sacensību dienā tradicionāli notiek stafete. Katra valsts tajā drīkst pieteikt 2 komandas. Pavisam startēja 54. Oskars komentē: "Cerējām ieskriet desmitniekā. To arī izdarījām. No Baltijas valstīm bijām labākie un ierindojāmies 9. vietā. Tas ir līdz šim labākais Latvijas komandas sniegums stafetē."

Oskars ar savu startu ir apmierināts un stāsta, ka visvairāk medaļu izcīnījuši Krievijas sportisti. Uzvarējis Zviedrijā dzīvojošais Mihails Mamļejevs, kurš arī pasaules kausa izcīņā ir pirmajā trijniekā. Ļoti stipri sportisti bijuši arī Šveices, Somijas, Norvēģijas armiju komandās.Visgrūtāk orientēšanās padevusies brazīļiem un turkiem, kuri visu sacensību laiku cītīgi sekojuši arī pasaules futbola čempionāta norisei. Bet vislielākais kuriozs bijis, ka kāds sportists individuālajās sacensībās divās dienās trasē pavadījis 7 stundas un 50 minūtes. Oskars nedēļā treniņos pavada 8 stundas.

Austrijā ko īpašu redzēt Oskaram nav izdevies, jo viss laiks bijis jāpavada nelielā lauku ciematiņā. Bijis tikai neliels izbrauciens ar kuģi pa Donavu, kad varējis apskatīt kalnus un senas pilis.

"Dzīvojām tanku bataljona teritorijā, kur visu dienu bija dzirdams šāvienu troksnis. Mācības tur gāja pilnā sparā. Apstākļi ļoti labi - normāli baro, var nomazgāties siltā udenī, vakarā var atpūsties, pasēžot kafejnīcā vai uzspēlējot biljardu. Karavīri dienā dara savu darbu, bet vakarā - atpūšas. Tas ir normālas Eiropas armijas standarts. Arī armijas cilvēkiem jābūt tiesībām atpūsties un izklaidēties. Man šķiet, ka pie mums militāristi nedaudz pārprot savu nozīmi," vērtē Oskars Zērnis.

Lielajā pēcsacensību banketā Latvijas orientieristi šoreiz nepiedalījās, jo steidzās mājup un negribēja nokavēt Jāņus. Nākamgad augustā pasaules armiju čempionāts orientēšanās sportā notiks Lietuvā, netālu no Viļņas.