Spēkiem un zināšanām mērojas mežu darbinieki

Aizvadītās nedēļas nogalē divas dienas Preiļu rajona Zolvā, Preiļu virsmežniecības teritorijā, notika gadskārtējās Valsts meža dienesta profesionālās meistarības un sporta sacensības. Tajās piedalījās arī Saldus virsmežniecības draudzīgā komanda.

Lai gan lietus mijās ar karstumu, laika apstākļi nespēja kavēt nopietnu un ne tik nopietnu spēkošanos vairākos sporta veidos un profesionālo iemaņu un zināšanu pārbaudi. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, šogad pirmoreiz notika šaušana pa kustošu alni ar vītņstobru ieroci no 100 metru attāluma, kas bija visai grūti izpildāms uzdevums, ja ņem vērā, ka no tik liela attāluma jātrāpa precīzi mērķim, kurš redzams tikai 6 sekundes. Ja alnis būtu īsts un dzīvs, tad Kursīšu mežziņa Gunāra Lagūna pirmais šāviens to būtu nolicis gar zemi, jo bija trāpīts acī. Diemžēl acs šoreiz nebija izvēlēta par mērķa centru, un šis alnis neievainots aizskrēja tālāk.

Toties Remtes mežsarga Jura Homčenko zināšanas un praktiskā darba pieredze guva nedalītu žūrijas atzinību, un profesionālajās sacensībās viņš kļuva par pārliecinošu līderi. Pārbaude nebija viegla, jo bija pareizi jāatbild gan uz teorētiskiem jautājumiem, gan jāstrādā parauglaukumos, nosakot koka caurmēru, novērtējot atjaunojamā meža platību, nosakot kaitēkļus un pierādot citas praktiskā darba iemaņas.

Īsā laikā mežziņu profesionālajai pārbaudei bija sagatavojusies Inta Meļķe no Pampāļiem. Lai gan viņa neiekļuva līderos, rezultāts bija labs. Līdzjutēju karsti pavadītas, risinājās meža volejbola spēles, kurās Saldu pārstāvēja Dainis Priedītis, Ojārs Demiters, Aivars Ezerlīcis un Vainars Strazds. Mūsējo priekšā kapitulēja Cēsu un Ventspils komandas, bet Saldus vīriem nācās piekāpties spēlēs ar Liepājas un Valmieras volejbolistiem. Tieši no spēles ar ventspilniekiem Dainim Priedītim bija steigšus jādodas uz orientieristu starta vietu, bet viņu volejbola laukumā aizvietoja Ojārs Demiters. Jau iepriekš krietni izsportojies laukumā, Dainis orientēšanās sacensībās spēja izcīnīt otro vietu. Laikus un pareizajā vietā no meža izdevās izkļūt arī mūsu orientieristiem Oskaram Zaļkalnam un Mārim Brāmanim.

Centra darbinieku stafeti pirmā no Saldus komandas uzsāka Dace Krūza, cenšoties ātri ierausties neērtajā ugunsdzēsēja tērpā. Taču tajā vēl bija jāaizskrien līdz teorijas pārbaudes vietai un jāatbild uz jautājumiem par jauno Darba likumu. Ojāram Demiteram, pārņemot stafeti, ar gāzmasku galvā nācās šaut mērķī šautriņas un atbildēt uz jautājumiem, bet Jānim Vizulim pēc "čūskas savaldīšanas" bija jānoslēdz stafete, atbildot uz atlikušajiem, komandas biedru neatbildētajiem, jautājumiem (pavisam katrai komandai bija 14 jautājumi - par likumiem, medībām, ugunsdrošību un citām jomām).

Slapjās sacensības "Trīs vīri laivā" bija īsts pārbaudījums īstiem vīriem, Airējoties gumijas laivā ezerā, ar piepūšamu vāli pretinieku komandas vālētāju bija jāizsit no līdzsvara un jāiegž ūdenī. Citus iedvesmoja fakts, ka ar lielo vāli enerģiski rīkojās pat Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Otto Žvagiņš.

Mūsu spēkavīri Jānis Vizulis un Aivars Ezerlīcis izcēlās ar īpaši izteiksmīgu šovu līdz brīdim, kad Jānis izlēma, ka drošākā un jaukākā vieta karstā dienā ir ezera ūdenī.

Kopvērtējumā 31 sacensību dalībnieka konkurencē Saldus virsmežniecības komanda ieguva augsto 10. vietu. 1. vietā bija Rīgas, 2. - Cēsu un 3. - Limbažu komanda. Pusnaktī visus priecēja neliels salūts, bet sentimentālas atmiņas raisīja Viktora Lapčenoka uzstāšanās nakts ballē.