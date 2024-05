Sporta ziņas (16.07.)

FUTBOLS

Latvijas čempionātā futbolā sievietēm open grupā "Saldus FK/Lutriņi" spēlēja neizšķirti 2:2 ar "Imantu" (Rīga). "Spēle bija ļoti kvalitatīva. Rīdzinieču komanda bija papildināta ar 8 hokejistēm no Latvijas nacionālās izlases. Visi punkti tika gūti pirmajā puslaikā. Rezultātu atklāja Liene Baltzaķe. Tad pretinieces to izlīdzināja. Pēc tam Liene guva vēl vienus vārtus, un rīdzinieces ar to pašu atbildēja. Šoreiz neveiksmīgi spēlēja mūsu vārtsardze. Nespēlēja Elvita Arājuma, kurai bija trauma," komentē treneris Agris Bandolis.

Šonedēļ Saldus futbolistes kopā ar Latvijas izlases spēlētājām ir treniņnometnē Mērsragā.

Rajona čempionātā notikušas šādas spēles: "Ardeks" - "Remte" 3:2 (V. Kaļmuks, Beijers, Tētiņš; Gotlaufs, Leja), "Policija" - "Remte" 3:1 (Spradzis (3); Tarakanovs), "Ardeks" - "Pampāļi/Zaņa" 4:0 (Sprieslis (3), M. Kaļmuks), "Traktoru serviss" - "Remte" 8:1 (E. Sidorovs (3), Fomčenko (2), Pocjutis, Tepļenkovs, Poļakovs; Tarakanovs), "Aigi" - "Pampāļi/Zaņa" 9:0 (K. Svarēns (3), Barančans (2), Rožkovs, Jansons, N. Zandbergs, Polis), "Zvārde" - "Koki" 1:0 (Gaņevičs), "Skrunda" - "Apsargs" 4:0 (Zariņš (2), Vītols (2)), "Saldus FK jaunieši" - "Zvārde" 8:1 (Pocjutis (3), Karulis (3), Ošenieks, Zariņš; Gaņevičs), "Liekna" - "Skrunda" 6:1 (Zankovskis (2), Dolotins, Černišs, Lilienšteins, Dmitrijevs; Zvariņš), "Ardeks" - "Policija" 4:2 (Sprieslis (2), Konovalovs, V. Kaļmuks; Spradzis (2)), "Aigi" - "RET-Elektro" 9:3 (K. Svarēns (4), Ķepītis (2), Barančans (2), N. Zandbergs; Zankovskis, Zīlīte, Bertrāns), "Traktoru serviss" - "Saldus FK jaunieši" 6:4 (Habarovs (3), E. Sidorovs (2), Teplenkovs; Karulis (2), Pocjutis, G. Freimanis).

MOTOSPORTS

Sestdien un svētdien Madonā un Dobelē notika Baltijas kausa posmi motokrosā. Open klasē tajos piedalījās Aigars Bobkovs, kurš tikai otrreiz šajā sezonā brauca sacensībās ar 250 kub. cm motociklu.

Pirmajā sacensību dienā kopvērtējumā viņš bija 3. vietā, jo ļoti daudzas reizes krita. Dobelē izdevās uzrādīt teicamu laiku kvalifikācijas braucienos, apsteidzot titulētākos igauņu braucējus par 2 sekundēm. Šis pārsvars nebija nejaušs, jo tika uzrādīts trijos apļos. Dobelē Aigars jau bija pielāgojies braukšanai ar jaudīgāku moci un izcīnīja 2. vietu.

Bobkovs šajā sezonā vēl plāno piedalīties vairākos Eiropas čempionāta posmos 250 kub. cm klasē. Ja tiks saņemts uzaicinājums, tad priekšā arī divi pasaules čempionāta posmi 125 kub. cm klasē. Starts Nāciju kausā septembra vidū būs atkarīgs no Laura Freiberga veselības stāvokļa, jo tās ir komandu sacensības.

125 kub. cm jauniešu klasē Zigmunds Šteinbergs Madonā bija 6., bet Dobelē - 5. Indris Šteinbergs pastāstīja, ka braukšana šajā klasē Zigmundam bijis labs treniņš, jo konkurence bijusi liela.

Dobelē 85kub. cm B klasē 11. vietu izcīnīja Rinalds Herings.