Kad viņi lec, tantiņas saķer galvu

Vācijā, pasaules čempionātā ekstrēmajos sporta veidos, saldenieks Igors Miņenko kvalifikācijas sacensībās, rādot triku ar velosipēdu - atmugurisko dubulto salto -, guva galvas traumu. Kaspars Skrebs ierindojās 26. vietā.

Pasaules čempionātam bija pieteikušies 70 dalībnieki, taču, ieraugot iespaidīgos tramplīnus, startēt nolēmuši tikai 30. Izdarot lēcienu, Igors ar galvu atdūries zemē, ķivere salūzusi, un dabūts smadzeņu satricinājums. Taču pagājušās nedēļas nogalē viņš jau bija devies uz Igauniju, lai kā skatītājs piedalītos tur notiekošās sacensībās.

Novadniekos, ekstrēmistu trasē, gandrīz ik vakaru var sastapt puišus ar velosipēdiem. Daudzi no viņiem ir MRS-a puikas, kas tepat blakus dzīvo.

Gatis Žeivods stāsta: "Man šis sporta veids ir hobijs. Es sacensībās nepiedalos, bet lēkāju sava prieka pēc. Sākumā mēs bijām četri, kas pirms trim gadiem šo visu iesākām. Man patīk lēcieni, būt gaisā. Te tāds adrenalīns rodas! Es mācos vienkāršus trikus. Tik sarežģītus, kā Igors prot, man pat bail taisīt."

"Trasi savām rokām taisījām ar lāpstām. Regulāri te braucam kādi desmit, pa reizei atbrauc vēl kādi desmit. Šovasar mums trasē saaugusi liela zāle, jo daļa no mums mācās Rīgā, tagad vasarā strādā, tāpēc nav bijis laika nopļaut.

Man bija piecpadsmit gadu, kad sāku braukāt. Velosipēds arī bija švaks. Lūza, pats saviem spēkiem metināju. Kad jau nopietnāk ar šo lietu biju aizrāvies, nolēmu, ka jānopērk kārtīgs velosipēds. Man nav tādi lieli kroņa numuri, bet šo to es gaisā varu izdarīt. Viena tante te blakus dārziņā strādā, skatās un saka, ka viņai auksti kauli paliekot. Īstenībā tas nav tik traki, tikai no malas tā izskatās. Ar zilumiem, sasitumiem un nobrāzumiem gan jārēķinās," atzīst Gatis Austers.

Zigmārs Kuršāns atceras, ka ne vienmēr apkārtējie saprot viņu aizraušanos: "Bet, kad atbrauc un apskatās, tad - jā! Pirmais, kas krīt acīs, ir estakāde. Bet pati pirmā, ko uztaisījām bija smilšu čupa tramplīnam. Tad uz BMX bāzes tapa trase. Žēl, ka tagad mums trase nav tik labi sakopta, kā agrāk. Skumji, ka nevaram pabeigt estakādi, jo trūkst materiālu, nav sponsoru."

Romāns Gorovojs ekstrēmistu kompānijā ir jaunākais, viņš piebiedrojies tikai pirms mēneša. "Jau pirms diviem gadiem Igors man sāka mācīt lēkāt ar riteni pa Nākotnes ielā, Saldū, izveidoto trasi. Bet tad man vairs negribējās turpināt, arī nokritu un sasitos. Tagad izdomāju, ka atkal jāsāk viss no jauna. Pagaidām man tas ir hobijs, tad jau redzēs, vai gribēšu piedalīties sacensībās."

Puiši stāsta, ka ar ekstrēmajiem sporta veidiem jāsāk nodarboties apmēram trīspadsmit gadu vecumā. Tā, kā to darīja Igors Miņenko, kurš tagad ir viens no labākajiem ekstrēmistiem Latvijā. Viņam ir drosme, gribasspēks un arī nepieciešamais dullums. Ja pamatus sāk apgūt tikai sešpadmit gados, tas lielajam sportam esot par vēlu.

Puiši rāda uz Agri Rusmani un saka, ka viņš no viņiem visiem protot taisīt visnopietnākos trikus. "Es laikam esmu tāds drusku duls. Gadu nodarbojos ar šo sporta veidu, un man tas ļoti interesē. Ja kādu laiciņu neesmu bijis trasē, rodas dīvaina sajūta, kaut kas pietrūkst. Sākumā man bija ļoti bail, neko nesapratu. Sāku no mazumiņa. Salto mācījos taisīt Sātiņu karjeros, ūdenī." Agrim esot liels gribasspēks. Pārējie atceras, ka sākumā viņš trasē pavadījis neskaitāmas stundas - no rīta te bijis pirmais un vakarā - pēdējais. Ziemā viņš viens ar lāpstu šķipelējis no trases sniegu. "Laikam esmu fanātiķis," saka Agris. Viņš jau piedalījies vairākās sacensībās, kur augstākā izcīnītā vieta bija 5.

Jānis Mangužs saka: "Es arī te kādu gadu lēkāju. Pēc panākumiem es nekāroju, bet man te patīk. Ekstrēmie sporta veidi prasa gan drosmi, gan labu fizisko formu. Pirms lēciena ir tāds mirklis, kad tu brauc un pilnīgi neko citu nedomā, tikai - ir jālec. Bija man viens sāpīgs kritiens, kad ar galvu iedūros zemē. Pēc tās reizes es vairs tik trakas lietas nedaru."

Traumu ziņā ekstrēmisti pieredzējuši daudz ko. Bijis salauzts atslēgas kauls, potītes, rokas, ribas. Bet tieksme pēc adrenalīna esot gluži kā atkarība. To gribas vēl un vēl.

Puiši aicina uz trasi jaunos talantus. "Lai brauc un mācās. Visi ir laipni aicināti! Mēs aizbrauksim mācīties, un nebūs, kas paliek mūsu vietā. Bet jārēķinās, ka sākumā var sanākt vairāk rokās turēt lāpstu nekā velosipēda ragus. Un vēl mums būtu ļoti nepieciešams atbalsts. Ja kāds varētu mums iedot pāris bruses, nevajadzīgus dēļus un nomaļu kaudzi, tad mums pietiktu."