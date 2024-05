Pie saldeniekiem ciemojas vācu futbolisti

SVEICIENI LATVIEŠU VALODĀ no Heides sporta centra pārstāvja Friedela Sēhauzena mutes tika uztverti ar ovācijām. No labās puses — sporta centra “Vārpa” vadītājs Agris Bandolis.

Vakar Saldū sākās starptautisks futbolturnīrs jaunietēm un jauniešiem "Saldus 2002".

Tālākie viesi turnīrā ir no Vācijas, Heides. Šī pilsēta atrodas apmēram 100 km no Hamburgas. Vēl turnīrā piedalās komandas "Viola" no Jelgavas un "Cerība" no Rīgas.

Saldus futbolkluba draudzība ar vācu futbolistiem aizsākās, pateicoties Salvim Rogam, kurš agrāk bija vārtsargs Agra Bandoļa vadītajā komandā "Saldus FK" un startēja Latvijas čempionāta 1. līgā. Salvis mācījās Vācijā un iepazīstināja saldeniekus ar Heides futbolistiem.

Pagājušajā vasarā mūsu futbolisti kopā ar vāciešiem piedalījās turnīrā Dānijā, Brandē.

Ceturtdien vācu futbolisti iepazinās ar Saldus interesantākajām vietām, bija 2. pasaules karā kritušo vācu karavīru kapos, bet vakarpusē aizvadīja kopīgu treniņu ar "Saldus FK/ Lutriņi" meitenēm.

Vakar notika turnīra pirmās spēles. Jelgavnieki uzvarēja vācu futbolistus ar 4:1, bet "Saldus FK/Lutriņi" meitenes ar 3:1 pieveica futbolistes no Heides. Pievakarē atpūtas bāzē "Pūznis" visiem turnīra dalībniekiem bija kopīgs atpūtas vakars.

Šodien un rīt turnīrs turpināsies un noslēgsies ar divām "zvaigžņu spēlēm" jauniešiem un jaunietēm.

Pirmdien Saldus FK ciemiņiem parādīs Rīgu, bet otrdien - Kurzemi.