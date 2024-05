Ivo Vegners - Saldus stiprinieks 2002

Par titulu "Saldus stiprinieks 2002" sestdien cīnījās 11 spēkavīri.

Bija arī divpadsmitais, bet, apskatījis veicamos uzdevumus, viņš nolēma šoreiz palikt vērotājos.

No iepriekšējā gada 10 sacensību dalībniekiem sestdien Saldus stadionā spēkiem mēroties bija ieradušies pieci - pirmais trijnieks - saldenieki Ivars Naumanis, Uldis Ļaudāms un Ivo Vegners -, zaņenieks Raivo Ektermanis, kam pagājušajā gadā pietrūka tikai viens punkts, lai iekļūtu finālā, un saldenieks Vilnis Druvaskalns. Viņiem pievienojās 6 "jauniņie" - Nauris Ozols, Andis Želvis un Dzintars Bitāns no Saldus, Romualds Bružas no Kursīšiem, Mārtiņš Baltiņš un Sergejs Prudskojs no Blīdenes.

Ivars Naumanis bija labā sportiskā formā un noskaņojies stiprinieka titulu nevienam neatdot. Uldis Ļaudāms gan teicās saguris un rīta pusē šķita nedaudz neapmierināts pats ar sevi. Uz trijnieku "tēmēja" arī Ivo Vegners, kurš šovasar izskatās krietni muskuļaināks nekā iepriekš, un Raivo Ektermanis, kuram bija plāniņš šoreiz nepalikt "aiz borta".

Pēc "smagā sprinta", kur bija jānes divi 85 kg smagi baloni, "pastaigas akmeņu laukā", kad bija jāpaceļ un jāaiznes līdz mucām trīs ļoti smagi akmeņi, "santehniķa" - 70 kg smagas caurules grūšanas, un "pastnieka" - "Saldus Zemes" turēšanas izstieptās rokās, tikai 1. vietas bija Naumanim. Uz papēžiem viņam mina Ļaudāms un Vegners. Viņiem pamazām sāka pietuvoties arī Baltiņš un Prudskojs.

Naumanis sev vietu finālā jau bija nodrošinājis un nolēma T - 150 traktora riepu nevelt, taupīt spēkus mašīnas vilkšanai. Pēc pieciem priekšsacīkšu spēka vingrinājumiem pirmajā trijniekā bija Ļaudāms, Naumanis un Baltiņš. Nolēmām, ka finālā ļausim cīnīties pieciem, arī Vegneram un Prudskojam.

Un tad sākās visdramatiskākie notikumi. Nevienam pat prātā nebija ienācis, ka Naumanis varētu neiekļūt trijniekā. Domāju, ka lielākā daļa skatītāju bija pārliecināti par viņa uzvaru. Bet Ivaram neveicās. Varbūt nebija pietiekami stiprs pirmais uzrāviens, varbūt virvi neērti turēja, varbūt... Galarezultāta viņam tikai ceturtais rezultāts (34,20 sek.). Ātrāk mašīnu spēja pavilkt Baltiņš (31,31 sek.), Ļaudāms (30,81 sek.) un Vegners (27:30 sek.). Jā, tieši Ivo Vegners, kurš pēc priekšsacīkstēm pat nebija trijniekā, uzvarēja.

Ivo Vegners stāsta: "Nākot uz sacensībām, domāju, ka mans galvenais pretinieks būs Ivars. Trijniekā gribēju iekļūt, bet - ka uzvarēšu, pat necerēju. Šad tad mēs ar Ivaru kopā trenējāmies. Acīmredzami, ka viņš par mani ir stiprāks, bet viņam nepaveicās.

Priekšsacīkstēs man "iegrieza" akmeņu nešana, tāpēc arī nokritu kopvērtējumā uz leju. Izturība bija vajadzīga ļoti liela. Redzējāt, kā visi bija piekusuši! Nākamgad varbūt priekšsacīkstēs vajag vairāk vingrinājumu tieši spēkam, nevis izturībai. Tādas ir manas domas. Man patika sacensības.

Pagājušajā gadā, finālā velkot mucu, ļoti svarīgs bija paša sportista svars. Man toreiz nekas nesanāca. Šogad - kā vilku mašīnu, tā viss izdevās. Visu gadu cītīgi trenējos. Tāpat kā Uldis, nodarbojos ar spēka trīscīņu. Tik labi panākumi kā viņam, protams, man nav. Ja nekas būtisks nemainīs, tad arī nākamgad piedalīšos stiprinieku sacensībās. Paldies, šīs sacensības tiešām ir tik labi organizētas.

Man patīk izaicinājums, patīk piedalīties dažādās sacensībās. Un kādam taču ir arī jāpiedalās, visi jau nevar būt tikai skatītāji."

Uldis Ļaudāms arī šogad kāpa uz goda pjedestāla 2. pakāpiena, bet blīdenieks Mārtiņš Baltiņš šogad ir trešais stiprākais vīrs.

Uzvarētāji saņēma goda diplomus, naudas prēmijas, īpašos stiprinieku kreklus. Savu simpātiju balvu Ivaram Naumanim pasniedza veikali "Divi plus" sadarbībā ar LTC Baltija. Neliels taustāms gandarījums par piedalīšanos sacensībās visiem dalībniekiem bija no firmām "Ardeks", "Brūnis".

Laikraksta "Saldus Zeme" redakcija un Zemessardzes 43. kājnieku bataljons saka paldies visiem stiprajiem vīriem, kas sadūšojās piedalīties mūsu kopīgi rīkotajās stiprinieku sacensībās. Šķiet, ka tās bija interesantas arī līdzjutējiem, jo skatītāju šogad bija vairāk nekā iepriekš.