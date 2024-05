Latvijas izlasē arvien vairāk meiteņu no rajoniem

Telšos notika Baltijas čempionāts futbolā meitenēm. Latvijas izlase tajā ierindojās 3. vietā.

Pirmo reizi valsts izlasē bija 8 futbolistes (Linda Heinacka, Elīna Karlsone, Laila Beiere, Līga Radvila, Zane Šukuleja, Alise Priediņa, Kristīne Kļaviņa, Liene Baltzaķe) no "Saldus FK/ Lutriņi" komandas. Vēl izlasē spēlēja Līga Markūne no Bauskas, Rita Džeriņa no Pļaviņām un 7 rīdzinieces no FK "Cerība" - Viola Raudziņa, Katrīne Verreva, Irina Bragina, Kristīne Miļčevska, Olga Dubrovska, Viktorija Ždaņko un Aleksandra Fiļimonova.

Izlases galvenā trenere ir Tatjana Petrova, treneris - Agris Bandolis.

"Uzskatu, ka valsts izlasē pamazām gaisotne mainās uz labo pusi. Izlases vairākumu sāk veidot meitenes no citām Latvijas pilsētām, nevis tikai no Rīgas. Tātad izlasē ienāk latvietes. Tas nenozīmē, ka pārējām tiks liegta iekļūšana tajā, bet vienai otrai rīdziniecei tomēr būs jāmaina sava attieksme un jāsaprot, ka viņas pārstāv mūsu valsti," teica Agris Bandolis. "Latvijā sāk veidoties daudz meiteņu futbolkomandu, konkurence aug, un "Cerības" futbolistes vairs nevarēs diktēt savus noteikumus."

Baltijas čempionātā pirmajā spēlē "Latvija" ar 1:3 (0:0) zaudēja "Lietuvai". Vārtus guva K. Miļčevska. Otrajā spēlē "Latvija" ar 2:3 (0:3) zaudēja "Igaunijai". Šajā spēlē vārtus guva L. Beiere un L. Baltzaķe. Diemžēl izslavētais rīdzinieču uzbrukums neattaisnojās.

Čempionāta organizētāji par labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina lutriņnieci Lailu Beieri, bet Alise Priediņa no Zirņiem saņēma speciālbalvu, jo bija pati jaunākā turnīra spēlētāja.

A. Bandolis uzskata, ka Latvijas izlases spēlētājas pārāk maz saspēlējušās, jo nepietiek tikai ar 3 dienu treniņnometni Saldū. Lietuvas un Igaunijas izlases čempionātam bija gatavojušās nopietnāk. Abu valstu futbolistes piedalījušās vietējos un starptautiskos turnīros, notikušas vairākas treniņnometnes. Lietuvas U-19 grupas izlase un Igaunijas U-19 un arī nacionālā izlase ļoti nopietni gatavojas EČ kvalifikācijas atlases turnīram.

"Pretiniecēm bija augstāks sagatavotības līmenis. Mūsu meitenes to kompensēja ar cīņassparu. Latvijas izlases vājā vieta bija vārtsardzes darbība. Stabili spēlēja aizsardzes, kas pamatā bija no Saldus komandas. Daudz kvalitatīvāku spēli gaidījām no pussardzēm un uzbrucējām.

Ja gribam, lai Latvijas izlase 2003. gadā spēlētu Eiropas čempionāta kvalifikācijas atlases turnīrā, tad jātrenējas daudz pārdomātāk. Salīdzinot ar to, kā izlase pavasarī aizvadīja draudzības spēles ar lietuvietēm, līmenis ir audzis. Palīdzējušas arī regulārās spēles Latvijas čempionātā.

Baltijas čempionāts deva vielu pārdomām treneriem, kā turpmāk organizēt Latvijas sieviešu futbola izlases darbu."