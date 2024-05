"Rūķi & Pūķi" izcīna Brocēnu kausu

UZVARĒTĀJI. 1. rindā 1. vietas ieguvēji “Rūķi & Pūķi” (no kreisās Aldis Apsītis, Andris Skudra, Toms Krumpāns), 2. rindā 2. vietas ieguvēji no “Krējuma” (Uldis Ektermanis, Uldis Ulmanis, Andrejs un Igors Nikitini) un 3. vietas ieguvēji no komandas “Kuģenieki” (Māris un Zigmunds Žundas, Valentīns Dīriņš, Jozaps Zubavičs). FOTO - ULDIS PŪCE