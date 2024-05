Pašvaldību sporta svētki rit jautri un azartiski

Astoņas rajona pašvaldību komandas Nīgrandes pagasta Kalnu stadionā sacentās nopietnos un jautros sporta veidos.

Katra komanda bija parūpējusies par atšķirības zīmēm, bet īpaši bija centušies zaņenieki.

Pagastveči, sekretāri un grāmatveži veic īsās distances

Pirmie sacensībā metās pagastu padomju priekšsēdētāji, noteiktu distanci veicot ļoti liela izmēra īszābakos. Veiklākā bija Indra Rassa no Nīgrandes, vīru konkurencē visātrākais bija Arvis Andersons no Šķēdes. Viņam veicās vislabāk arī šautriņu mešanā un velo veiklības braucienā. 2. vietu izcīnīja vadakstnieks Raimonds Švīpiņš. Pagastu priekšsēdētājām šautriņu mešanā visprecīzākā bija Vēsma Sukute no Pampāļiem. Bet velo veiklības braucienā visām iekabināja Ausma Liepa, kura pārstāvēja gan rajona padomi, gan Saldus pagastu. Kopvērtējumā starp pašvaldību vadītājām 1. vietā Vēsma Sukute no Pampāļiem, 2. - Agra Zankovska no Zaņas, 3. - Ausma Liepa.

Grāmatvežu jautrajā stafetē uzvarēja rajona padomes pārstāve Egita Šalta, 2. - Vēsma Sukute no Pampāļiem, 3. - Mētra Bedre no Nīgrandes.

Galantais Rubas sekretārs Elmārs Kalniņš izcīnīja 2. vietu sekretāru sacensībās, zaņenieks Māris Gosts palika ceturtais, bet pirmā bija Ginta Andersone no Šķēdes. 3. - Sarmīte Vēja no Pampāļiem.

Interesanta bija Raimonda Klaipa sagatavotā tūrisma šķēršļu josla. Deviņu komandu konkurencē visveiklākie bija rajona padomes juniori. 2. vietā Pampāļu tūristi, 3. vietā nīgrandnieki.

Kultūras darbinieku jautrajā stafetē ikviens varēja pārliecināties, kuri ir vislecīgākie kultūras nesēji un kā viņi valkā tautastērpu. Lecīgākais izrādījās pampāļnieks Ingus Ķēpulis, aiz viņa palika Vadakstes tautumeitas, bet trešais bija Šķēdes bāleliņš Ģirts Kapteinis ar meitām Dailu Medni un Gintu Andersoni.

Sacenšas jaunie velobraucēji

Riteņbraucēji jaunākos gados tika sadalīti divās grupās - līdz 10 gadu vecumam un no 11 līdz 16 gadus veci. Visjaunākais dalībnieks bija četrgadīgais Kārlis Ķuzis.Tomēr pirmā, iekabinot visiem puikām, bija Marta Siksna no Nīgrandes, 2. - vadakstnieks Kārlis Švīpiņš, 3. - vadakstniece Māra Katarska. Jauniešiem visveiklākais riteņbraucējs izrādījās Druvas pārstāvis Sandis Liekniņš, 2. - Kaspars Brēdags no Rubas, 3. - vadakstniece Vita Katarska.

Basketbola elementos vislabāk veicās Nīgrandes komandai. Otrie bija Pampāļi I, 3. - Zaņa I.

Šautriņu mešanā bija visvairāk dalībnieku - 56 sievietes un meitenes un tikpat vīriešu un puišu. No 50 iespējamiem punktiem 41 ieguva Elīna Spuntele no Nīgrandes, tikai par vienu punktu atpalika trīs dalībnieces - Baiba Piruška no Zaņas un rajona padomes pārstāves Elga Grota un Agrita Ozoliņa.

Vīru konkurencē ar 44 punktiem precīzākais bija Šķēdes pārstāvis Ģirts Kapteinis, 2. ar 42 punktiem - Zaņas sportists Edgars Dreimanis, ar tādu pašu rezultātu šautriņas meta arī nīgrandnieks Rolands Rjabovs.

Uzvar Bedru ģimene

Ģimeņu stafetē piedalījās 15 komandas. Visjaunākā un pilnā sastāvā ļoti saliedēti startēja Ķužu ģimene - Ilga un Egīls ar 3 mēnešus jauno Elzu, divgadīgo Annu un četrgadīgo Kārli. Tomēr stafeti visātrāk veica nīgrandnieku Bedru ģimene - Māris, Jānis un Arturs. Otrie bija pampāļnieku Vēji, trešā - Nikolajs Poļikovs ar ārlaulības bērniem Guntaru Baltiņu un Kasparu Siksnu, kuri pārstāvēja Saldus pagastu.

Kopvērtējumā ar 18 punktiem vissportiskākā izrādījās Pampāļu pašvaldības komanda, 2. vietā ar 21 punktu - Nīgrandes komanda, 3. ar 29 punktiem - Saldus rajona padome.

Paldies Nīgrandes pagasta padomei par atsaucību sacensību organizēšanā, pagasta padomes priekšsēdētājai Indrai Rassai, Kalnu skolas direktorei Zentai Klaipai, lielajam darba rūķim Raimondam Klaipam ar palīgiem, Anitai Prauliņai ar palīgiem un galvenajai sekretārei Irēnai Gailītei.

Šis bija jauks pasākums, kas daudziem deva gandarījumu par savu varēšanu, sniedza sportisku atpūtu, tomēr man ir rūgtums sirdī par tām pašvaldībām, kuras neatveda uz šiem svētkiem sava pagasta ļaudis. Īpaši žēl Remtes un Blīdenes cilvēku, kuri parasti aktīvi piedalās šādos svētkos, bet šoreiz par pasākumu Kalnos nebija informēti.