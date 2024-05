Virves vilcēji Eiropā rāda brīnumus

BITĪTES, ZUMM! Tā Beļģijā līdzjutēji laukumā sagaidīja saldeniekus. 1. rindā no kreisās treneris Raivo Tuka, Jānis Siliņš, Toms Filipenko, Mārtiņš Vaitkevičs. 2. rindā Juris Šulcs, Mārtiņš Lagzdiņš, Dmitrijs Ničipors, Krists Ezeriņš, Aleksejs Bondariks. FOTO - NO VIRVES VILCĒJU ALBUMA

Saldus jauniešu virves vilcēju 1. komanda Eiropas klubu čempionātā GENSB, Beļģijā, Tongerlo, pieveica Eiropas elitārākos un titulētākos klubus un kļuva par vicečempioni.

Atjaunotās Latvijas laikā šī ir otrā reize, kad mūsu valsts virves vilcēji tiek pie medaļām. Pirmo reizi tas izdevās 1998. gadā "Velkonim", kad tas uzvarēja pasaules čempionātā pieaugušajiem ASV. Šogad Saldus jaunieši kļuva par Eiropas vicečempioniem.

Pārspēj visas prognozes

Čempionātā piedalījās 48 komandas no Vācijas, Anglijas, Nīderlandes, Šveices, Beļģijas, Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Latvijas virves vilcēju skolotāji un atbalstītāji ir zviedri, kuri saldenieku trenerim Raivo Tukam pirms pāris gadiem teikuši: ja nopietni strādāsiet, jums vajadzēs sešus gadus, lai tiktu līdz sestajai vietai Eiropā. Mūsu puiši ir apsteiguši prognozes. 2000. gadā saldenieki Eiropas čempionātā bija 9., pagājušajā gadā - 6., bet šogad jau 2.

Beļģijā startēja 2 komandas no Saldus un 1 no Līvbērzes. Pirmais uzdevums mūsējiem pēc pārbrauciena, kad tika lietota sausā pārtika un apēsts arī dažs labs arbūzs, bija nodzīt svaru. Komanda nedrīkst pārsniegt 560 kg. 1. komandai nācās tikt vaļā no 16 liekiem kilogramiem. Ar to puiši tika galā veiksmīgi un pirms sacensībām 1. komanda svēra 550 kg, bet otrā - 555.

Raivo Tuka atceras: "No rīta pirms sacensībām mums bija treniņš. Un liktenīgi - pie mums pienāca vācu kluba "Goldscheuer" komanda, ar kuru vēlāk cīnījāmies finālā, un teica, ka grib treniņā mums pievienoties. Treniņš aizgāja ar diezgan lielu jaudu. Jutām, ka esam labā formā. Mūsu mērķis bija izcīnīt medaļas, bet, sākoties sacensībām, redzēju, ka visas komandas ir ļoti stipras. Tad es pie sevis nodomāju: labi, ja tiksim desmitniekā."

Pretiniekos tikai stiprākās komandas

Visas komandas bija sadalītas 6 apakšgrupās. No katras tālāk tika 2 stiprākās. 1. komanda izvilka visus pretiniekus. 2. komandai bija 5 uzvaras un 2 neizšķirti rezultāti. Tātad astotdaļfinālā iekļuva abas. Līvbērzieši no apakšgrupas neizkļuva un kopvērtējumā ierindojās 27. vietā. Saldenieks Sandis Zemzirgs, kurš bija mūsējo rezervists, čempionātā startēja Zviedrijas kluba komandā.

"Saldus 43. BAT" 2. komandai nākamā cīņa bija ar beļģiem "Mertensmannen 1", kuriem ar 1:2 zaudēja un sacensības beidza. Bet kopvērtējumā 2. komanda izcīnīja augsto 9. vietu.

"Visi bija ļoti pārsteigti, ka divas Latvijas komandas ir labāko sešpadsmitniekā. Zviedriem neviena tur neiekļuva. Jutām, ka viegli mums neklāsies. 1. komandai nākamā cīņa bija ar "Stans Oberdorf" no Šveices, kas ir viens no titulētākajiem klubiem pasaulē. Viņu pieaugušo komanda ir pasaules čempioni. Arī "Stans" apakšgrupā bija visās cīņās uzvarējusi, tāpēc dīvains bija lēmums, ka mums jācīnās ar viņiem, bet nevis ar 2. vietas ieguvēju. Virves vilkšanā ir tā pati nelaime, kas daudzos citos sporta veidos pasaulē - jaunām un mazām valstīm negrib ļaut virzīties uz augšu.

Sākumā šveicieši piesējās mūsu enkura vestei. It kā tā esot biezāka par atļautajiem 5 cm. Tiesneši izmērīja, un noskaidrojās, ka viss ir pareizi. Tas bija mēģinājums mūs sagraut psiholoģiski.

Profesionāli strādāja "Stans" treneris. Sapratu, ka varam sagaidīt vēl dažādus knifus. Pirmajā vilcienā izvilkām viņus dziedādami. Varēja redzēt, ka šveicieši ir ļoti dusmīgi. Izvilkām viņus arī otrajā. Virves vilkšana ir solīds sporta veids, pēc cīņas pieņemts atsveicināties un, ejot nost no laukuma, aplaudēt pretinieku komandai. Šoreiz tā nenotika. "Stans" enkuram neizturēja nervi, un viņš tā iespēra pa krēslu, ka nolauza tam trīs kājas.

Apsēdāmies ar puišiem un runājām, ka vēl vienu komandu vajadzētu izvilkt. Skatāmies - atkal jāvelkas ar šveiciešiem, pagājušā gada čempionāta uzvarētājiem no "Mosnang". Jutām ļoti augstprātīgu attieksmi pret mums. Neviens negaidīja, ka mēs šveiciešus atkal izvilksim. Dzirdēju pat tādas frāzes no skatītājiem: krievu traktori atbraukuši! Žēl, bet joprojām daudzi nezina, kas ir Latvija. Varbūt pēc šīm sacensībām kāds kaut ko vairāk zinās?

Pusfināls. Un atkal mums pretī tiek nolikti šveicieši no "Ebersecken". Tajā pašā laikā savā starpā cīnījās divas vācu komandas, no kurām viena noteikti nebija četrinieka vērta. Izvilkām arī šos šveiciešus.

Visās šajās cīņās mums nebija nevienas piezīmes, tāpēc "Saldus 43. BAT" tika nosaukta par pasaules līmeņa komandu. Puiši vilka virvi perfekti.

Finālā par 1. vietu mums pretī nostājās vācu "Goldscheuer". Pusfinālā viņi bija drusku ietaupījuši spēkus, bet mums sākotnējās jaudas vairs nebija. Trīs metrus viņus jau aizvilkām, bet tad komanda apkrita. Parasti tai komandai, kas otru velk, par to piezīmes nedod, bet mums ātri iedeva trīs. Ar to arī mūsu cīņasspars zuda."

Visa pamatā ir entuziasms

Saldenieku veikumu pēc sacensībām apbrīnoja daudzi. Apbalvošanas ceremonijā lepni plīvoja Latvijas karogs. Puiši vēl ilgi nespēja noticēt, ka kļuvuši par Eiropas vicečempioniem, bet treneris sprieda: nevaru garantēt, ka nākamgad cīnīsimies finālā. Īpaši tāpēc, ka virves vilkšana Saldū un arī Latvijā attīstās, pateicoties atsevišķu cilvēku iniciatīvai.

Virves vilcēji par atbalstu paldies saka a/s "Kurzemes degviela" prezidentam Argodam Lūsiņam, ZS štāba Jaunsardzes daļai, ZS 43. kājnieku bataljonam un laikrakstam "Saldus Zeme". Par komandām sacensībās rūpējās arī Raimonds Ūdris un Antra Nīkrence.

22. septembrī Dienvidāfrikā, Pretorijā, notiks pasaules čempionāts virves vilkšanā. Saldus jauniešu komanda, pārvarot lielas materiālās grūtībām, gatavojas doties arī turp.

Bet nākamgad Eiropas jauniešu čempionāts notiks Vācijā, to rīkos uzvarētājklubs "Goldscheuer".

Saldenieki izvelk arī "Velkoni"

Svētdien saldeniekiem bija sengaidīts notikums. Mūsu jaunieši Latvijas čempionāta posmā izvilka Latvijas stiprāko vīru komandu no Ventspils, bijušos pasaules čempionus - "Velkoni". Mūsu puiši šovasar patiešām rāda brīnumus. Tik stipri viņi nav bijuši vēl nekad.

Jauniešu komada "Saldus" startēja ārpus oficiālā vērtējuma. Svara kategorijā līdz 680 kg tika izvilkta "Līvbērze", "Lejaskurzeme", "Ozoli". Neizšķirts rezultāts 1:1 bija ar "Velkoni 2", bet "Velkonim 1" mūsējie zaudēja.

Svara kategorijā līdz 720 kg notika acīmredzamais - neticamais. Pirmajā vilcienā Saldus jaunieši izvilka vīrus no "Velkoņa 1". Otrajā - ventspilnieki mūsējos pārspēja.

"Tagad vismaz vienu reizi esam izvilkuši visas Latvijas komandas. Neticēju, ka tas notiks svētdien. Visi vilcieni bija ilgāki par 2 minūtēm. Tas liecina, ka visas komandas ir labā līmenī. Saldenieki ir ļoti saliedēti, un puiši dara brīnumu lietas," teica R. Tuka.