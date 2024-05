Saldus futbolistes otrreiz kļūst par Latvijas čempionēm

Latvijas čempionātā futbolā meitenēm U-15 grupā piedalījās 8 komandas. "Saldus FK/Lutriņi" otro gadu pēc kārtas apliecināja, ka ir labākās futbolistes valstī.

Jau pirms sacensību pēdējās kārtas, kas notika Bauskā, mūsu meitenes bija izcīnījušas čempioņu titulu, tāpēc nebija īpaši jāsaspringst.

Pirmajā spēlē saldenieces ar 1:0 pārspēja "Daugavgrīvu", otrajā - ar 2:1 uzvarēja "RFS", bet trešajā spēlē ar "Pļaviņām" piedzīvoja sezonā pirmo zaudējumu 0:2. Visās spēlēs saldeniecēm vārtus guva Laila Beiere.

Pavisam meitenēm bija 14 spēles, no kurām 12 - uzvaras, 1 - neizšķirts rezultāts, 1 - zaudējums. Sezonas laikā saldenieces guvušas 44 vārtus, bet zaudējušas - 7.

Par labākajām spēlētājām "Saldus FK/Lutriņi" komandā atzītas Laila Beiere (Cieceres internātpamatsk.), Alise Priediņa (Zirņu pamatsk.)un Zane Šukuleja (Ciecere). Vēl komandā spēlē Liene Andrušaite no Lutriņu pamatskolas, Līga Radvila un Baiba Šukuleja no Cieceres, Gunda Kube, Aiga Priediņa, Solvita Bumble, Anna Daņilova, Egija Grīnvalde un Guna Āboliņa no Zirņiem, Elīna Ikote no Brocēnu vidusskolas un Nora Bērziņa no Rīgas 1. ģimnāzijas.

Latvijas čempioņu sumināšana notiks oktobrī, kad Rīgā būs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs futbolā jauniešiem.

Komandas spēlētājas piedalās arī Latvijas čempionātā futbolā sievietēm. Arī tur kopā ar vecākās grupas meitenēm viņas cīnās par godalgotajām vietām. Čempionātā vēl atlikušas 3 spēles, kuras visas notiks Saldus stadionā. 7. septembrī mūsējo pretinieces būs futbolistes no komandas "Imanta", kurā ir 9 spēlētājas no Latvijas hokeja nacionālās izlases.

"Intensīvie treniņi vasarā ir devuši augļus. Futbolistes ir krietni progresējušas. To pierāda rezultāti Latvijas čempionātā. Tagad jāturpina trenēties, lai nākamajā gadā nosargātu čempioņu titulu. Liels paldies par atbalstu meiteņu vecākiem un Lutriņu, Zirņu un Cieceres skolu vadībai, kur notika treniņi," teica treneris Agris Bandolis.