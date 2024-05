Rajona sportisti Lauku sporta spēlēs

Next

VIEGLATLĒTIEM STAFETĒ SUDRABS. No kreisās puses Edgars Čeporius, Gatis Ķezberis, trenere Daila Mankusa, Sergejs Dolotins, Guntars Muižnieks. FOTO - ELGA GROTA

CĪKSTOŅIEM TRĪS BRONZAS MEDAĻAS. No kreisās puses Otto Rancāns, Vladimirs Kaļmuks, treneris Normunds Sprieslis, Reinis Zariņš.

Latvijas Lauku 22. sporta spēles šoreiz notika Siguldā, Murjāņos, Inčukalnā, Rīgā.

Orientēšanās sportā vislabākos sasniegumus uzrādīja Oskars Zērnis, pavēles distancē izcīnot nepateicīgo 4. vietu. Dainim Priedītim 18. vieta, Atim Rešķim 24., Agrim Ozolam 29. Sievietēm pavēles distancē Ingai Priedītei 16. vieta, llzei Brucei 38., Dainai Gredzenai 39., Ivetai Priedītei 42. Kopvērtējumā klasikā mūsu komandai 7. vieta.

Sprintā Atim Rešķim 12. vieta, Oskars Zērnis ierindojās 14., Agris Ozols 19., Dainis Priedītis 24. vietā. Sievietēm Ivetai Priedītei 32., Ilzei Brucei (viņa bija vispieredzējušākā dalībniece šajās Lauku sporta spēlēs) 34., Ingai Priedītei 34., Dainai Gredzenai 42. vieta. Kopvērtējumā sprintā 8. vieta.

Stafetē mūsu vīriem 4. vieta, bet sievietēm 8., kopvērtējumā 8. vieta. Ļoti žēl, ka mūsu orientieristi nestartēja savā stiprākajā sastāvā un neguva nevienu medaļu. Bet paldies tiem, kuri aizstāvēja rajona godu.

Brīvajā cīņā (mūsu sportisti no grieķu - romiešu cīkstoņiem pārtapa par brīvajiem) mūsējie izcīnīja trīs bronzas medaļas. Tas ir ļoti labs sasniegums (svara kategorijā līdz 60 kg Vladimirs Kaļmuks, līdz 74 kg Reinis Zariņš, līdz 96 kg Otto Rancāns). Pārējie rezultāti: svara kat. līdz 66 kg Uģim Zanderam 6. vieta, līdz 84 kg Mārim Ancītim 12., Jānim Cālītim 15., Normundam Jekumam 16. vieta. Komandai kopvērtējumā 8. vieta.

Stenda šaušanā tranšeju stendā zelta medaļu "izšāva" Arnis Bērziņš, apaļajā stendā 15. vieta Arnoldam Briedim, šaušanā pa kustošo mērķi 24. vieta Aivaram Behmanim, 25. Aivaram Arājam.

Vieglatlētikā piedalījās 12 dalībnieku liela komanda. Viņu kontā 4 sudraba medaļas 4x250 m stafetes skrējienā, ko skaistā cīņā ar Valmieras un Rīgas rajoniem izcīnīja mūsu vīriešu komanda - Sergejs Dolotins, Gatis Ķezberis, Guntars Muižnieks, Edgars Čeporius. Pirmajā vietā Balvu rajona skrējēji, kuru komandā bija tikai valsts izlases sportisti.

Mūsu izlases komandā startēja tikai jaunieši un juniori - viņiem cīnīties par augstām vietām pieaugušo konkurencē nenācās viegli.

Atguvies pēc jūlijā gūtās traumas, labi startēja Sergejs Dolotins, kurš 60 m barjerskrējienā apsteidza vairākus spēcīgus vīrus un finālskrējienā izcīnīja 5. vietu ar rezultātu 8,4 sek. Spēcīgajā konkurencē labāko desmitniekā iekļuva Inese Erlecka 800 m - 6. vieta (2:28,2 min.) un 400 m 10. vieta (1:01,8 min.), Edgars Čeporius izcīnīja 8. vietu 400 m skrējienā (52,6 sek.) un 9. vietu 100 m skrējienā (11,2 sek.), Gatis Ķezberis 9. vietu 60 m barjerskrējienā (9,0 sek.), Edgars Andersons 9. vietu diska mešanā (34,98 m) un 10. vietu lodes grūšanā (13,37 m), Anete Goda 10. vietu tāllēkšanā (4,80 m). Visi 12 dalībnieki centās gūt pēc iespējas vairāk punktu savai komandai, taču vēlreiz pārliecinājāmies, ka bez piemērotām treniņu iespējām ar entuziasmu vien augstus rezultātus gūt nav iespējams. Atliek cerēt, ka nākamajām spēlēm gatavosimies mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos.

Lauku sporta spēles nenoliedzami ir sportistu svētki. Tā bijis kopš 1959. gada pirmajām spēlēm Saldū. Arī šīs nebija izņēmums. Sarūgtinājums par to, ka tās notika šaurā sporta laukumā ar 250 m garu skrejceļu, ka mešanas disciplīnas notika Murjāņos un mēs nevarējām just līdzi saviem sportistiem šajos veidos, ka programmā nav iekļauta vesera mešana un 400 m barjerskrējiens. Mūsu komandai būtu iespējas gūt punktus un varbūt pat medaļas. Programma bija ļoti šaura, un tādējādi visiem jāstartē vienos un tajos pašos veidos, kur sakarā ar to konkurence bija ļoti liela. Kompensēja iespēja pabūt Siguldā, kura ir sakopta un skaista, atklāšanas parādes gājiens pa Siguldas ielām līdz pils laukumam, kur visus dalībniekus sirsnīgi sveica gan ministru prezidents Andris Bērziņš, gan zemkopības ministrs Atis Slakteris, siguldiešu sirsnīgais sveiciens katram dalībniekam, dāvinot tradicionālo Siguldas spieķīti, kā arī iespēja brīvajā laikā pavizināties ar gaisa vagoniņu, panorāmas ratu un pastaigāt pa bobsleja trasi, priecāties par skaistajām dabas ainavām.

Šie sporta svētki beigušies. Paldies sportistiem, treneriem un atbalstītājiem. Ļoti patīkami, ka rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa ieradās uz atklāšanas parādi un bija viena no nedaudzajiem rajonu vadītājiem, kas soļoja savas komandas priekšgalā un sirsnīgi apsveica sudrabmedaļniekus - stafetes skrējējus.

Cerams, ka pēc diviem gadiem sporta spēles būs un Saldus rajons varēs parādīt sevi ar daudz labākiem sasniegumiem, ka sporta veidu federācijas saskaņos dažādu sacensību kalendārus (piemēram, virves vilcēji noteikti būtu čempioni, bet viņi, kā jūs zināt, šajā laikā kļuva par Eiropas vicečempioniem), ka būs lielāks budžets un sportisti varēs labāk sagatavoties un vairāk piedalīties sacensībās pirms galvenajiem mačiem.