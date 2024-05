Ir arī citi sporta veidi

Izlasot rakstu "Māris uzvar Zviedrijā" ("Saldus Zeme" 3.09.), sākumā mani pārņēma dusmas un neizpratne. Vēlāk pārdomājot, sapratu, ka nav ko dusmoties, jo gan Jānis Andžāns, gan izrādās arī Māris Andžāns tālāk par svarcelšanu diemžēl neredz.

Ļoti ātri aizmirsies par palīdzību iepriekšējos gados. Kādēļ Māris vaino rajonu par to, ka šogad viņš un viņa māsa Eva neaizbrauca uz Eiropas un pasaules čempionātiem? Abi taču esat Saldus pilsētas iedzīvotāji. Kādēļ netiek pieminēta palīdzība vai nepalīdzība no pilsētas domes un no Saldus sporta skolas, kuras audzēkņi esat? Kādēļ nemeklējat atbalstu arī pie uzņēmējiem?

Minēšu piemēru par sponsoru piesaistīšanu zēnu basketbolā. Zinu, cik grūti un dažreiz pat pazemojoši ir naudas meklējumi. Tam nepieciešamas ne tikai nedēļas, bet mēneši. Bet nauda tika atrasta, un neviens no ieplānotajiem braucieniem uz Grieķiju un Spāniju netika atcelts.

Rajonā bez svarcelšanas ir arī citi populāri sporta veidi. Arī vēl ne tik populāri, bet kuri par tādiem kļūst. Piemēram, pauerliftings. Neaizmirstam arī invalīdu sportu.

Pamazām jāatbrīvojas no rutīnas atbalstīt vienus un tos pašus sporta veidus. Kādēļ nekliedz virves vilcēji, kuri no rajona patiešām nav saņēmuši ne santīma, bet visus līdzekļus atraduši paši? Ceru, ka nākamajā gadā arī viņiem spēsim palīdzēt.

Ar salīdzinoši mazu budžetu cenšamies izdarīt maksimāli daudz, iesaistīt sportā arvien vairāk cilvēku, piedalīties dažāda ranga sacensībās. Paldies tiem atbalstītājiem, kuri sportam negriež muguru, jo, tikai darbojoties visiem kopā, var tikt tālu.