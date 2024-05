"Saldus" un "Velkonis" - čempioni

Sestdien Saldus stadionā Latvijas čempionu medaļas virves vilkšanā saņēma Saldus jauniešu un Ventspils "Velkoņa" pieaugušo komandas, kuras nedēļas nogalē dosies uz pasaules čempionātu Dienvidāfrikā.

Čempionāta pēdējais posms nespēja ieviest korekcijas uzvarētāju kārtībā. Čempioni jau bija nodrošinājuši sev zeltu iepriekš.

Saldus jauniešu 1. komandai bija tikai viena cīņa ar "Līvbērzi", kurā mūsējie ļoti pārliecinoši uzvarēja.

Šoreiz nestartēja "Saldus 2", jo čempionāta nolikumā paredzēts, ka komandām jāpiedalās visos četros sacensību posmos, bet 2. komanda bija izlaidusi posmu Līvbērzē. Iemesls ļoti prozaisks - nebija transporta, ar ko uz Līvbērzi aizvest abas komandas. Līdz ar to 2. komanda, ja arī pēdējā posmā būtu izcīnījusi 1. vietu, nevarēja apsteigt "Līvbērzi", kura kļuva par vicečempioni.

Pieaugušajiem startēja 5 komandas. Sīva cīņa par 4. vietu čempionātā notika starp "Lejaskurzemes sportu" un "Līvbērzi", kurā stiprāki izrādījās kurzemnieki. Neviens nevarēja pārspēt ventspilniekus, kuriem pirmās divas vietas, bet "Ozoli" bija nostiprinājušies 3.

"Brūņa" kauss

Skatītāji ar interesi gaidīja "Brūņa" kausa izcīņu, kur svara kategorijā līdz 680 kg ar pieaugušo komandām spēkojās Saldus jaunieši. Mūsējiem tā bija pēdējā pārbaude pirms pasaules čempionāta. Ar savu elitārāko komandu, kura arī dosies uz pasaules čempionātu, kausa izcīņā piedalījās "Velkonis". Bet "Ozoli" un "Līvbērze" apvienojās un izveidoja divas Zemgales komandas.

Saldenieki un ventspilnieki no pirmajām cīņām uzsāka savu gājienu līdz finālam. "Zemgali 2" mūsējie izvilka 10,8 un 20,0 sek., "Lejaskurzemes sportu" - 37,0 un 59,2 sek. Apmēram minūte abos vilcienos bija nepieciešama, lai Saldus jaunieši izvilktu "Zemgali 1". Ar "Velkoni" gāja grūti, mūsējie zaudēja 2:0, bet vilcienu ilgums bija 2,0 un 1,27 minūtes. Nereāli būtu prasīt, lai mūsu jaunieši izvelk pasaules līmeņa vīru komandu, kurai ir izcilas izturības spējas.

Par 3. vietu "Brūņa" kausā cīnījās "Zemgale 1" ar "Lejaskurzemes sportu", uzvarēja zemgalieši. Bet finālā saldeniekiem vēlreiz bija jāvelkas ar ventspilniekiem. Arī šoreiz "Velkonis" jauniešiem nebija izceļams, vilcieni ilga 1,58 min. un 1,09 min. Tātad "Brūņa" kauss, par kuru cīnījās jau otro reizi šajā vasarā, palika "Velkonim". Līdzjutēji gan teica: "Kas zin, varbūt pēdējo reizi?"

Patīkami bija vērot ventspilnieku un saldenieku spēkošanos, cieņas pilno un draudzīgo attieksmi vienam pret otru. Jāsaka, ka abas ir elites līmeņa komandas, kam netrūkst perfekti izstrādātas tehnikas un augstas sacensību kultūras.

"Velkonis" mūsējiem vairākkārt palīdzējis ar vērtīgiem padomiem, treniņiespējām. Ventspilnieki Eiropas jauniešu klubu čempionāta vicečempioniem bija sarūpējuši arī noderīgas dāvanas, kuras pasniedza Latvijas čempionāta noslēguma posmā Saldū.

Žēl, ka ne pilsētas, ne rajona amatpersonas nav atradušas laiku kaut tikai paspiest roku mūsu jauniešiem. Vai tiešām Eiropas vicečempioni to nebūtu pelnījuši?

Saldum vēsturisks fakts

Šķiet, ka Saldus vēsturē šis ir pirmais gadījums, kad kādā no komandu sporta veidiem pasaules čempionātā Latviju pārstāv saldenieki, kuri visi ir vietējie puiši, vietējā trenera audzināti. Tiešām, vēsturisks fakts!

Saldus jauniešu virves vilkšanas komandas treneris Raivo Tuka informēja, ka komanda uz Pasaules čempionātu Dienvidāfrikā izlidos svētdien. Saldenieki vispirms pārstāvēs Latviju, cīnoties ar pasaules valstu izlasēm. Zināms, ka čempionātā piedalīsies virves vilcēji no Beļģijas, Kanādas, Ķīnas, Anglijas, Vācijas, Indijas, Īrijas, Japānas, Kenijas, Malaizijas, Nīderlandes, Ziemeļīrijas, Skotijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, ASV, Velsas un Taipejas.

Nākamajā dienā notiks pasaules klubu komandu sacensības virves vilkšanā, kurās mūsu jaunieši pārstāvēs Saldu.

Jānovēl saldeniekiem veiksme, izturība un spēja ātri piemēroties Dienvidāfrikas klimatam.

Latvijas čempionāta rezultāti jauniešiem (līdz 560 kg)

1. "Saldus 1" - 69 p.

2. "Līvbērze" - 56 p.

3. "Saldus 2" - 33 p.

4. "Paņeveža" - 26 p.

Latvijas čempionāta rezultāti pieaugušajiem (līdz 720 kg)

1. "Velkonis 1" - 105 p.

2. "Velkonis 2" - 100 p.

3. "Ozoli" - 86 p.

4. "Lejaskurzemes sports" - 78 p.

5. "Līvbērze" - 70 p.

6. "Saldus" - 18 p. (piedalījās 2 no 9 posmiem, vērtē 6 labākos)

7. "Bauska" - 16 p.

Speciālista komentārs

Ventspilnieku treneris AINARS ZABLOVSKIS vērtēja, ka Saldus jauniešu komanda ir ļoti labā formā.

"Viņiem ir laba fiziskā forma. Vilkšanas stils saldeniekiem ir akurāt tāds, kā agrāk bija "Velkonim", - jaunības azarts plus spēks. To, ka viņi var cīnīties arī pasaulē par augstām vietām, pierāda vicečempionu tituls Eiropā. Domāju, ka viņi noteikti atvedīs no Dienvidāfrikas kādu medaļu. Protams, tādam panākumam vajadzīga veiksme un citas likumsakarības, bet stiprajiem veiksme parasti stāv klāt."

Vaicāju, kāpēc "Velkoņa" vīri tik daudz palīdz mūsējiem? Ainars Zablovskis teica: "Kurš tad cits to darīs, ja ne mēs. Es ar virves vilkšanu nodarbojos no šī sporta veida pirmsākumiem Latvijā. Kopējās izaugsmes labad ir jāpalīdz. Cik tad ilgi "Velkonis" būs čempions. Mūsu komandā sākas paaudžu maiņa, ar kuru pagaidām tiekam galā veiksmīgi. Pieļauju, ka pēc laika līderi virves vilkšanā varētu būt saldenieki. Tad viņi vairs nebūs jaunieši, bet - vīri. Redzu, ka Saldus komandai ir liels potenciāls. Un vēl ar tādu entuziastu, treneri Raivo Tuku, viņi var tikt tālu. Lai saldeniekiem veicas!"