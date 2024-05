Sporta ziņas (24.09.)

MOTOSPORTS

Eiropas komandu čempionātā Latviju pārstāvēja Bobkovs, Kozlovskis un Līcītis. Atlases sacensībās sestdien Bobkovs 125 kub. cm klasē bija trešais. Kozlovskis un Līcītis savās klasēs bija aiz pirmā desmitnieka. Latvijas komanda finālā iekļuva. Taču svētdien Bobkovu piemeklēja kārtējā neveiksme ar tehniku, jo saplīsa gan sacensību motocikls, gan treniņu motocikls.

KARATĒ

Saldus kaujas cīņas klubā sākusies jaunā sezona. Treniņi notiek Saldus ģimnāzijā katru darbdienu no plkst. 18. Tiek uzņemti arī jauni dalībnieki. Ar karatē un taekvondo var nodarboties no 7 gadu vecuma, bet ar tuvcīņu no 15 gadu vecuma. Informācija pa tel. 9797256.

6. oktobrī plkst. 14 Saldus ģimnāzijas lielajā zālē notiks Saldus kaujas cīņas kluba atvērto durvju diena.

FUTBOLS

Latvijas čempionātā 2. līgā "Saldus FK" izbraukumā ar 2:6 zaudēja FK "Tukums 2000".

Rajona čempionātā futbolā notikušas spēles: "RET-Elektro" - "Zvārde" 2:1 (K. Liepa, Fomičevs; Cālītis), "Aigi" - "Traktoru serviss" 2:1 (Svarens, Barančans; Kudrašovs), "Saldus FK jaunieši" - "Pampāļi/ Zaņa" 7:0 (Zariņš (2), Pocjutis (2), Ošenieks, Freimanis, Karulis), "Policija" - "Pampāļi/Zaņa" 3:1 (Mēteris(2), Zīle; Jansons), "Saldus FK jaunieši" - "Remte" 8:0 (Zariņš (4), Karulis (2), Pocjutis (2)), "Zvārde" - "Remte" 3:3 (Šenbergs, Cālītis, J. Gulbis; Tarakanovs (2), Leja).

1. grupas turnīra tabula

"Liekna" - 38 p.

"Aigi" - 38 p.

"Traktoru serviss" - 37 p.

"Ardeks" - 31 p.

"Koki" - 21 p.

"Apsargs" - 16 p.

2. grupas turnīra tabula

"Policija" - 25 p.

"Saldus FK jaunieši" - 24 p.

"Zvārde" - 22 p.

"RET-Elektro" - 19 p.

"Skrunda" - 17 p.

"Pampāļi/Zaņa" - 7 p.

"Remte" - 5 p.

ORIENTĒŠANĀS

"Rīgas kausu" izcīņā ar uzvaru elites vīru grupā pēc pārtraukuma atzīmējās meistarīgākais Saldus kluba orientierists Oskars Zērnis. Bija jau arī laiks, jo līdz Eiropas čempionātam tikai nedēļa. Arī Jevgenijs Sproģis pēc ilgāka laika atkal uzvarēja un ir "topā". Kauss arī nenogurdināmajai seniorei Ausmai Brucei.

2. vietas savās grupās Ievai Bricei, Ingai Priedītei, Dainai Oliņai, Ausmai Brucei. 3. - junioram Agrim Ozolam. Sekmīgs sniegums padevās Gatim Priedītim, Kristapam Eglītim, Artim Ķēpulim.

HOKEJS

Zemgales atklātajā čempionātā Jelgavā "Brocēni" aizvadīja pirmo spēli. Saspringtā un diezgan nervozā spēlē mūsējie ar 6:4 uzvarēja vienu no spēcīgākajiem pretiniekiem - "Tukumu". Mūsējiem vārtus guva Aigars un Kristaps Baltgalvji, Egils Arājs, Mareks Vieško, Jānis Svarens, Ulfs Ozols.

BASKETBOLS

LJBL notika spēles "VBS-Ķeizarmežs" - "Saldus". Izbraukumā mūsējie zaudēja A gr. 93:50 (Patmalnieks - 18 (1), Pabērzs - 15 (1)), B1 gr. 94:68 (Volfmanis - 18 (2), Broks - 17 (3), Patmalnieks - 13 (1)), B2 gr. 66:41 (Zalkovskis - 17 (1), Ūdris - 10 (2)), C1 gr. 41:35 (Šaulis - 11 (1), Bušmanis - 9), bet C2 gr. uzvarēja 44:47 (Eihe - 16 (1), Bāča - 9, Kreišmanis - 7).