Par balvām cīnījās 75 skrējēji

17. septembrī Kalnsētas parkā notika skrējiena Kalnsētas apļi pēdējā - 4. kārta un arī uzvarētāju apbalvošana.

Visi dalībnieki, kuri bija piedalījušies vismaz trijās kārtās, izlozēja balvas, to galvenais sponsors bija SIA “Garants”. Medaļas uzvarētājiem un balvas dāvāja arī Saldus rajona padome.

Aizvadītās sezonas skrējienos galvenokārt piedalījās skolēni no 2. vsk., Šķēdes sākumskolas, Remtes, Jaunlutriņu, Blīdenes, Vadakstes pamatskolas, Druvas vidusskolas. Bija arī viesi no Liepājas rajona, kā arī no Rīgas. Visās kārtās kopā piedalījās vairāk nekā četrsimt skrējēju. Bet 75 bija piedalījušies trijās kārtās, cīnījās par balvām un piedalījās izlozē. Pēdējā kārtā savās grupās uzvarēja Ralfs Mednis (Jaunlutriņi), Līga Velvere (Druva), Vairis Boltiks (Remte), Agnese Andersone (Saldus pamatskola), Atis Rešķis (Saldus 2. vsk.), Līva Kupfere (Saldus ģimnāzija), Agris Ozols (OK “Saldus”), Līga Kalnīte (Latvijas Universitāte).

Kopvērtējumā pieaugušo grupās un vecāko jauniešu grupā Saldus rajona padomes medaļas saņēma Andris Ceļapīters (“Unibanka”), Reinis Zariņš (Saldus 2. vsk.), Līga Kalnīte, Edgars Kazradzis (Saldus 2. vsk.), Mārtiņš Jansons (Druva), Māris Zīrups (Saldus ģimnāzija), Oskars Genavs (OK “Saldus”), Raimonds Lukša (Remte), Artūrs Leitis (Saldus 2. vsk.), Līva Kupfere (Saldus ģimnāzija) un Ineta Zamberga (Remte), balvas saņēma jaunāko grupu uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji Vairis Boltiks, Andis Bergs, Edgars Bušmanis (Remte), Agnese Andersone, Lāsma Plaude, Egita Šnipke (Blīdene), Ralfs Mednis, Edijs Statkus (Vadakste), Edgars Kinstlers (Jaunlutriņi), Līga Velvere (Druva), Sandra Zīlīte, Ieva Brice (Blīdene).o