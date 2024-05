Skolu futbolkomandas cīnīsies par LFF Prezidenta kausu

2003. gadā visas valsts skolu futbolkomandas sāks sacensības par Latvijas Futbola federācijas Prezidenta kausa izcīņu.

Pirms diviem mēnešiem Saldū, Kurzemes reģiona futbola sanāksmē, kurā piedalījās arī LFF prezidents Guntis Indriksons, ierosinājām visā Latvijā organizēt skolu komandām kausa izcīņu futbolā. LFF izlēmusi atbalstīt šo ierosinājumu, un nākamajā gadā vispārizglītojošo skolu futbolisti varēs cīnīties par LFF Prezidenta kausu.

Jau ir izstrādāts kausa izcīņas nolikums. Sacensības notiks divās vecuma grupās: 1991. gadā dzimuši un jaunāki zēni un 1988. gadā dzimuši un jaunāki jaunieši. Komandas sastāvā varēs būt 16 dalībnieki, spēles protokolā - 12 spēlētāji.

Kausa izcīņa notiks divos posmos. No 2003. gada aprīļa līdz jūnijam būs priekšsacīkstes, kas notiks Latvijas rajonos un pilsētās. Finālturnīrs būs 12. - 14. septembrī sporta bāzē "Ķeizarmežs". Paralēli finālturnīram notiks 1985. gadā dzimušo jauniešu valstu izlašu turnīrs.

Kausa izcīņa tiek organizēta kā komplekss pasākums, kura pamatā ir skolu futbola komandu turnīri, kurus rīko atbilstoši futbola spēles 7:7 noteikumiem. Spēles laiks ir 2x20 min. Maiņu skaits - neierobežots, atļautas atkārtotas maiņas.

Finālturnīrā katrā vecuma grupā piedalīsies 12 komandas: 4 no Rīgas un pa 2 no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes. Komandas būs sadalītas 3 apakšgrupās un sacentīsies vienā aplī. Pēc spēlēm apakšgrupās komandas iekļūs A, B un C finālos, kur sacentīsies vienā aplī.

Komandas, kuras izcīnīs 1. - 4. vietu reģionālajos finālturnīros, tiks apbalvotas ar kausiem, diplomiem un balvām. Būs veltes arī spēlētājiem un treneriem.

Komandas, kas izcīnīs 1. - 3. vietu katrā vecuma grupā, saņems LFF Prezidenta kausu, diplomus un balvas. Spēlētājiem un treneriem būs medaļas, diplomi un arī balvas.

Ar komandu balvām apbalvos arī visas pārējās finālturnīra dalībnieces.

Lai veicinātu futbola attīstību skolās, balvas tiks pasniegtas arī šādās nominācijās: "Aktīvākā pašvaldība - skolu futbola atbalstītāja" (3 balvas lielajām pašvaldībām, 3 - mazajām pašvaldībām), "Labākā skola futbola attīstīšanā" (3 balvas), "Kvalitatīvākais skolas futbola laukums" (6 balvas), "Labākais skolotājs - futbola treneris" (6 balvas), "Vizuāli labāk noformētā komanda" (3 balvas).

Komandu pieteikumi, skolu direktoru parakstīti un apzīmogoti, jāiesniedz LFF reģionālajās federācijās līdz 2003. gada 28. februārim. Spēlētāju dokumenti (dzimšanas apliecības kopija, skolēna apliecība) iesniedzami spēļu dienā.

Plānojam, ka par LFF Prezidenta kausu cīnīsies 200 - 300 skolu futbolkomandas.

Papildu informāciju var iegūt Latvijas Futbola federācijas Jaunatnes daļā Augšielā 1, Rīgā, tālr. 7294424, 9485930 un pie Kurzemes reģiona futbola vadītāja A. Bandoļa pa tālr. 9459265.