Saldū var apgūt karatē, taekvando, tuvcīņu

Notika Saldus karatē un kaujas cīņu kluba atvērto durvju diena, kurā kluba sportisti demonstrēja savu māku austrumu cīņas veidos - karatē un taekvando -, kā arī tuvcīņā.

Kluba prezidents Arturs Solomaho uzskata: "Galvenais kaujas cīņās nav atrast stiprāko, bet veidot individualitāti ar harmonisku garu un ķermeni. Ķermenis kļūst stiprs, lokans, spējīgs noturēt līdzsvaru un kustēties brīvi un mērķtiecīgi. Nodarbojoties ar šiem cīņas veidiem, veidojas rakstura īpašības, kas cilvēkam ir tik nepieciešamas, - disciplīna, drosme, patstāvība, cieņa pret citiem, mērķtiecība, paškontrole, koncentrēšanās spējas un intuīcija."

Jau 7 gadus Artura Solomaho (3. dans) vadībā ir iespējams apgūt karatē-do šotokana stilu. Pa šiem gadiem mērķtiecīgākie sportisti ir sasnieguši augstākās meistarības melnās jostas, kā arī guvuši neskaitāmus panākumus valsts un ārvalstu karatē-do sacensībās.

Atvērto durvju dienā interesentiem bija iespēja redzēt karatē paraugdemonstrējumus. Sportisti rādīja karatē tehnikas dažādus elementus un sacensību cīņas. Bet noslēgumā karatekas deva zvērestu bez iemesla nepielietot iegūtās zināšanas, izņemot pašaizsardzības gadījumos, kad draud briesmas dzīvībai un veselībai.

Taekvando ir otrs sporta veids, ko var apgūt jau 4 gadus. Taekvando Saldū palīdz iemācīties Valērijs Petriščevs (1. dans) un instruktors Ainārs Saulītis.

"Taekvando ir atveseļošanās sistēma, pašaizsardzības māksla un kaujas cīņa, kuras aizsākumi meklējami senajā Korejā. Taekvando ir ļoti straujš sporta veids. 70% tehnikas izpilda ar kājām lēcienā, kas to padara ļoti iespaidīgu un krāšņu. Pasaulē šo cīņas veidu sauc par boksu ar kājām. Taekvando ir vispusīgs sporta veids, kas trenē ķermeni, pilnveido garu un rada harmoniju," stāsta A. Solomaho.

Taekvando sportistu sniegumā bija iekļauti dažādi sitieni ar kājām, lēcienā pārsitot koka dēlīšus. Varēja redzēt arī pamattehnikas elementus.

Tuvcīņa ir samērā jauns cīņas veids, ko klubā piedāvā apgūt treneris Ruslans Baharevs. Ar šo cīņas veidu iesaka nodarboties no 15 gadu vecuma līdz sirmam vecumam.

"Tas apkopo dažādu kaujas cīņu - karatē, taekvando, sambo, džudo, džiudžitsu, boksa, kikboksa u. c. - paņēmienus. Vairums to ir ļoti atšķirīgi, bet balstās uz vienas kopīgas bāzes - sitienu un metienu tehniku, ar mērķi gūt maksimālu efektivitāti cīņā. Šajā cīņas veidā katrs var brīvi attīstīt kādu no saviem dotumiem," komentē kluba prezidents.

Tuvcīņas pārstāvji sniedza ieskatu pašaizsardzībā, demonstrēja gūto zināšanu pielietojumu dažādās dzīves situācijās. Piemēram, ja neesat drošs uz ielas tumšā diennakts laikā, tad pašaizsardzībā gūtās iemaņas ļaus jums izvairīties no uzbrukuma, apturēt uzbrucēju, nenodarot tam miesas bojājumus.

Joprojām turpinās uzņemšana visos kluba piedāvātajos sporta veidos. Nodarbības Saldus ģimnāzijas mazajā zālē karatē - pirmdienās, trešdienās 16.30 - 17.30, taekvando - otrdienās, ceturtdienās 18.00 - 19.00, tuvcīņā - pirmdienās, trešdienās, piektdienās 19.30 - 21.00.

23. un 24. novembrī Saldus karatē klubā mācību semināru karatē-do šotokana stila pārstāvjiem vadīs Starptautiskās Japānas karatē asociācijas karatē-do šotokana stila vadošais speciālists, Eiropas un Lielbritānijas ģenerālinstruktors, profesors Sadashiges Kato (8. dans). Arturs Solomaho jau vairākkārt mācījies pie meistara, kurš tagad pirmo reizi ieradīsies Latvijā.