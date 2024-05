Orientieristi iztur nopietnu spēku pārbaudi

Latvijas 55. skolēnu sporta spēlēs Saldus sporta skolas orientieristu komanda izcīnīja trešo vietu 15 kolektīvu konkurencē.

Pēc pērnā gada uzvaras šāds rezultāts būtu jānovērtē kā solis atpakaļ. Tomēr gribu apgalvot, ka komanda bija labāk nokomplektēta un spēcīgāka nekā iepriekš, un ne visai gribēto iznākumu var skaidrot arī ar dažām nepatīkamām nejaušībām un vienu nenovēršamu likumsakarību - slimības dēļ trūka vairāku komandas dalībnieku. Bet kaut vai tikai viena no viņiem piedalīšanās būtu devusi trūkstošo punktu, kuru kopvērtējumā zaudējām cēsiniekiem. Pie tam diskvalifikācija ķēra četrpadsmitgadīgo zēnu stafetes komandu. Savukārt madoniešu uzvara šoreiz bija nenovēršama, jo liela daļa no komandas, kura jebkuros apstākļos ir ļoti spēcīga, startēja savā treniņapvidū. Te nu atlika pārliecināties, kā krosa ātrumi atšķīrās no skrējiena ar orientēšanos.

Neraugoties uz minētajiem iemesliem, mūsu spožākās zvaigznes pamanījās izcīnīt piecas čempionu medaļas. Inga Priedīte palika nepārspēta abās trasēs - vispirms 4 km individuālajā distancē, bet dienu vēlāk kopā ar Aneti Šteinu un Māru Jaunsproģi ļoti intriģējošā un spraigā cīņā panāca uzvaru arī stafetē. Klasi pārāks pār sāncenšiem kārtējo reizi bija Kristaps Jaudzems.

Vicečempionu sudrabs tika Dainai Oliņai un astoņpadsmitgadnieku stafetes komandai, kuras sastāvā kopā ar Kristapu skrēja Mārtiņš Kalniņš un Atis Rešķis (viņam arī 4. vieta individuālajā trasē). Vēl vesels birums bronzas medaļu kādā no abām distancēm - Mārai Jaunsproģei, Vitai Sērmolītei, Zanei Ellerei, Rasai Brūnai, Laumai Brūnai, Ievai Bricei, Kristapam Eglītim un Jānim Ellerim. Par meistarīgu sniegumu uzteicami arī Artis Ķēpulis (divkārt ceturtais), Andis Rešķis, Jānis Kurmiņš, kuri sasniedza teicamus rezultātus arī grupās, kur uzvaras pretendentu skaits bija īpaši liels.