"Aigi" - rajona čempioni futbolā TURNĪRA TABULA

Rajona čempionātā futbolā šogad piedalījās 13 komandas, kuras izspēlēja 129 spēles.

Čempionāts bija interesants, jo uzvarētāji noskaidrojās tikai pēdējās spēlēs. Divas minūtes pirms spēles "Aigi" - "Liekna" beigām, kad rezultāts bija 2 -2 (Svarens (2); Dolotins, Alksnis), izšķirošos vārtus "Aigi" labā guva Juris Barančans un panāca savas komandas uzvaru spēlē ar 3 - 2. Līdz ar to "Aigi" par 1 punktu apsteidza "Traktoru servisu" un kļuva par čempionkomandu.

Arī savstarpējā spēlē "Aigi" ar 2 - 1 pieveica iepriekšējā gada čempionus "Traktoru servisu" (Svarens, Barančans; Kudrašovs). Savukārt "Traktoru serviss" uzvarēja "Lieknu" ar 4 - 1 (Habarovs (2), Pocjutis, Kudrašovs; Černišs).

Par rajona čempioniem kļuva Māris Polis, Harijs Ķepītis, Imants Jansons, Imants Freimanis, Ainārs Rožkovs, Kārlis Svarens, Andis Bērziņš, Gints Freimanis, Juris Barančans, Normunds Zandbergs, Ronalds Zandbergs un Aivars Doniņš.

Sudraba medaļas saņēma Aleksandrs Fomčenko, Eduards Sidorovs, Dmitrijs Sidorovs, Jurijs Mihejevs, Miķelis Zemdega, Jevgenijs Teplenkovs, Rolands Pocjutis, Nikolajs Poļakovs, Juris Krieviņš, Vladimirs Vilkrists, Eduards Kudrašovs.

3. vietu un bronzas medaļas, no uzvarētājiem atpaliekot par 3 punktiem, izcīnīja "Liekna" - Aleksandrs Černišs, Vladimirs Dolotins, Kaspars Gile, Raitis Lilienšteins, Gatis Zankovskis, Dmitrijs Vilkrists, Māris Alksnis, Mārtiņš Beinarovičs, Igors Dmitrijevs.

Katrā komandā tika noteikti labākie spēlētāji. Tie ir Juris Barančans ("Aigi"), Eduards Kudrašovs ("Traktoru serviss"), Aleksandrs Černišs ("Liekna"), Normunds Sprieslis ("Ardeks"), Aigars Bērziņš ("Koki"), Edgars Strēlnieks ("Apsargs"), Andris Zīle ("Policija"), Valdis Karulis ("Saldus FK jaunieši"), Jānis Gulbis ("Zvārde"), Valdis Zvariņš ("Skrunda"), Pāvels Fomičevs ("RET-Elektro"), Jānis Ābols ("Pampāļi/Zaņa"), Gints Tarakānovs ("Remte").

Par visprogresējušākajām komandām pēdējā gada laikā atzina "Ardeku" (4. vieta) un "Apsargu" (6. vieta).

Rajona labākos futbolistus atbalstīja veikali "Divi Plus", kuri sadarbībā ar firmām "Gabriēls", "L\'Oreal Latvija" un "Calcex" dāvāja balvas futbolistiem ar visveiksmīgākajām kājām - Eduardam Kudrašovam, Aleksandram Černišam un Jurim Barančanam. Balva tika arī turnīra galvenajam tiesnesim Valdim Liepam.

Noteica arī turnīra labākos jaunos futbolistus. Tie ir Gints Freimanis no "Aigi", Māris Alksnis, Mārtiņš Beinarovičs un Kaspars Gile no "Lieknas", Krišjānis Liepa un Juris Krivko no "RET-Elektro", Sandijs Maškovs no "Policijas", Gints Tarakānovs no "Remtes".

Daži futbolisti turnīra sākumā izteica neapmierinātību ar to, ka jāspēlē uz mākslīgā seguma laukuma, jo tas neesot īsts futbols un sāpot kājas. Citi savukārt uzskatīja, ka tagad ir kulturāli apstākļi gan spēlētājiem, gan skatītājiem un sakoptā vidē patīkamāk spēlēt futbolu. Rīkojot nākamā gada čempionātu, šie aspekti iepriekš noteikti jāpārrunā.

Komandas, kas vēlas piedalīties rajona čempionātā minifutbolā telpās, 6. novembrī plkst. 17 tiek aicinātas uz tikšanos Saldus sporta centrā "Vārpa" pie A. Bandoļa.

1. "Aigi" - 41 p.

2. "Traktoru serviss" - 40

3. "Liekna" - 38

4. "Ardeks" - 34

5. "Koki" - 21

6. "Apsargs" - 19

1. "Policija" - 31

2. "Saldus FK jaunieši" - 30

3. "Zvārde" - 22

4. "Skrunda" - 20

5. "RET-Elektro" - 19

6. "Pampāļi/Zaņa" - 10

7. "Remte" - 5