"Druvas dūzī" vienpadsmito gadu spēlē bridžu

Druvas vidusskolā junioru sacensībās bridžā igauņi apsteidza latviešus.

Piektdienas vakarā tradicionāli notika ievadturnīrs. Tajā piedalījās 19 pāri, un uzvarēja Normunda Svētiņa bijušais audzēknis Mārtiņš Egle, kurš spēlēja kopā ar M. Valdatu.

Mārtiņš tikko kļuvis par Kurzemes čempionu sporta bridžā. Par turnīru "Druvas dūzis" viņam savs vērtējums:

"Neesmu izlaidis nevienu "Druvas dūzi", tātad vienpadsmit gadus te spēlēju bridžu. Šogad tas nav tik kupli apmeklēts kā iepriekš. Labākie Latvijas juniori ir kļuvuši veci. Vajadzīgi jauni bridžisti. Ja šajā jomā neko nedarīs ne Rīgā, ne Saldū, ne Druvā, tad nākotnes nebūs. Pavisam bezcerīgi jau nav, dažas jaunas sejas pamanīju. Skatoties uz tiem, kas spēlē, rēķinu, ka gadus piecus vēl junioru bridžs Latvijā būs. Galvenais - trūkst finansiālā atbalsta, un nepieciešami augstas klases speciālisti, kas gribētu jauno audzi mācīt.

Spēles līmeni turnīrā mazliet uzlaboja viesi. Ne jau katru gadu pie mums atbrauc labākie igauņu pāri. Tas bija interesanti."

Vaicāju Mārtiņam - cik daudz pūļu bija jāpieliek, lai kļūtu par Kurzemes čempionu?

"Bija ļoti gara tūre - kopā septiņi bridža turnīri, vairāk nekā piecpadsmit sesiju. Paradoksāli, ka, spēlējot ar sešiem dažādiem partneriem, galarezultāts ir tik atzīstams. Jāsaka liels paldies šīs tūres organizētājiem - Normundam Svētiņam no Druvas un Jānim Dzeniņam no Talsiem. Dalībnieki bija no visiem Kurzemes rajoniem, bet ne tikai. Piedalījās arī rīdzinieki un citu pilsētu pārstāvji.

Ikdienā man nesanāk bieži spēlēt bridžu. Mācos Latvijas Universitātes maģistrantūrā par ekonomistu, strādāju, tāpēc dažreiz otrdienu un ceturtdienu vakaros aizeju uz regulārajiem turnīriem Rīgā."

Piektdienas naktī bija pāru turnīrs pieredzes bagātajiem bridžistiem. Tajā uzvarēja igauņi, bet N. Svētiņam un J. Skuškovnikam 2. vieta. Sestdien notika divu sesiju pāru turnīrs. Tajā bija vislielākais dalībnieku skaits - 44. Atkal uzvarēja igauņi. No mūsējiem labākais veikums (4. vieta) bija P. Snipkem pārī ar I. Zaicevu. 6. vieta Eglem un Valdatam, 9. - druveniekiem I. Ceimerei un A. Ceimeram.

Pēc sacensībām visi kopīgi skatījās basketbola spēli "Latvija" - "Ungārija". Skolas foajē bija uzlikts lielais ekrāns, un līdzjutēju emocijas nebija mazākas kā Latvijas Televīzijas studijā, kur arī bija sapulcējušies basketbola fani. Pēc sportiskajām aktivitātēm notika tradicionālais konkurss "Vai tu pazīsti Druvas vidusskolu?" un kopīga dziedāšana.

Bet svētdien komandu turnīrā piedalījās 9 kolektīvi.