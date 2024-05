Četrām komandām ir izredzes kļūt par čempioni

Rajona čempionātā basketbolā vīriešiem noslēgušās pirmā apļa spēles.

A grupā spēlē 8 komandas, bet B grupā - 9. Pēc pirmā riņķa var rezumēt, ka turnīrs ir interesants, jo A grupā ir četras līdzvērtīgas komandas, kuras cīnās par čempiones titulu. B grupā par iekļūšanu augstākā grupā cīnās vienlīdz stipras komandas. Arī pārējās čempionāta dalībnieces nav "ar vieglu roku ņemamas" un sagādā ne vienu vien pārsteigumu.

Priecē, ka šogad spēlētāji ir daudz korektāki un lieli konflikti laukumā nav bijuši. Protams, spēles karstumā gadās pa asākam vārdam, bet tiesneši reaģē un karstgalvjus "atvēsina".

Nepatīkami, ka Andrejs Nikitins, būdams galvenais tiesnesis, kam jāseko, lai tiesneši precīzi ierastos uz spēlēm, pats uz vairākām neieradās un radīja nepatīkamus pārdzīvojumus gan komandām, gan skatītājiem. Viņš no galvenā tiesneša pienākumiem un tiesāšanas atbrīvots. Arī Uģis Grīva nav bijis visās spēlēs, kuras viņam bija jātiesā. Neapzinīgu tiesnešu dēļ var izjukt rajona čempionāts. Šāda attieksme ir nesaprotama, jo daudzi tiesneši paši ir arī spēlētāji un labi saprot, cik svarīgi, lai spēli tiesātu divi tiesneši.

Rezultatīvākie A grupā

1. A. Blūms ("Druvas pārtika") - 236 p.

2. M. Roga ("Kauss") - 233

3. V. Kulačkovskis ("Kauss") - 172

4. A. Pūce ("Garants") - 168

5. J. Šulcs ("Brocēnu dome") - 163

6. A. Zīle ("Novadnieki") - 144

Rezultatīvākie B grupā

1. G. Olbačevskis ("Saldus dome") - 206

2. L. Bergmanis ("Blīdene") - 204

3. G. Baltiņš ("Druvas jaunieši") - 169

4. L. Savoņi ("Blīdene") - 162

5. V. Štencelis ("5XL") - 148

6. J. Leja ("Remte") - 144

Trīspunktu metienus A gr. visvairāk iemetuši: Roga - 18 (6 vienā spēlē), M. Klints ("PROFI") - 18 (6), A. Vārpiņš ("Brocēnu dome") - 18, A. Blūms - 17, K. Volfmanis ("Saldus sporta skola") - 16, U. Baltiņš ("Druvas pārtika") - 15, V. Kulačkovskis - 13.

B grupā 29 reizes no tālās distances bumbu grozā ieraidīja G. Baltiņš no komandas "Druvas jaunieši", no tiem 10 vienā spēlē. Ar precizitāti izcēlies arī L. Savoņi - 21, G. Strīķis ("Vadakste") - 20 (10), Dz. Siksna (OK "Saldus labība") - 19 (7).

Sportisku garu arī otrajā aplī!

Turnīra tabula A grupā

1. "Novadnieki" - 13 p.

2. "Bingo" - 13

3. "Kauss" - 12

4. "Garants" - 12

5. "Saldus sporta skola" - 10

6. "Brocēnu dome" - 9

7. "PROFI" - 7

8. "Druvas saldējums" - 7

Turnīra tabula B grupā

1. OK "Saldus labība" - 14

2. "Blīdene" - 14

3. "Zirņi" - 13

4. "Saldus dome" - 13

5. "5XL" - 13

6. "Remte" - 11

7. "Policija" - 11

8. "Druvas jaunieši" - 9

9. "Vadakste" - 9