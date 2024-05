ROZENTĀLA SKRĒJIENS

Next

ROZENTĀLA SKRĒJIENA ORGANIZATORI jau divus mēnešus intensīvi strādā, lai pasākums notiktu godam. Saldus novada sporta darba organizatore Elga Grota otrdien devās pie skrējiena atbalstītājiem. Uzņēmuma 66 NORTH Iceland noliktavas pārzine Ieva Stepānova (no kreisās) Elgai Grotai iedeva lielu kasti ar sportistiem sarūpētām dāvanām.

17. martā — Rozentāla skriešanas svētku programma

Plkst. 11 — 800 m bērnu skrējiens (11 g. un jaunāki).

Plkst. 11.15 — 400 m bērnu skrējiens (8 un 9 gadi).

Plkst. 11.30 — 400 m bērnu skrējiens (7 g. un jaunāki).

Plkst. 11.50 — svētku atklāšana.

Plkst. 12 — 2 km skrējiens un nūjošana.

Plkst. 12.15 — 5 km un 10 km skrējiens.

Plkst. 14 — apbalvošana.

NEĒRTĪBAS

No 16. marta plkst. 15 līdz 17. marta plkst. 15 nedrīkstēs novietot automašīnas uz Jelgavas ielas pretī stadionam.

17. martā no plkst. 8 līdz 14.30 pilsētas ielās, pa kurām notiks skrējiens, būs satiksmes ierobežojumi.

LAIKA APSTĀKĻI

2016. gadā Rozentāla skrējiena rītā zemi klāja bieza sniega kārta.

2017. gadā tajā dienā bija pavasarīgi silts un saulains.

2018. gada prognozes vēsta, ka 17. marta rītā būs -7 grādu sals.

SPORTISTU MALTĪTE

Pusdienās — grūbu biezputra ar ievārījumu un tēja.

Zemessargi biezputru vārīs pārvietojamās virtuves trīs katlos. Sagādāti 100 kg grūbu un 40 kg ievārījuma. Iepriekšējos gados varēja izvēlēties biezputru arī ar gaļas mērci, bet vairums ēda maltīti ar ievārījumu.

BALVAS

Pieteikušies 1057 dalībnieki!

Balvu fonds — 4000 eiro. Absolūtajā vērtējumā 10 km distances uzvarētāji vīrieši un sievietes saņems 200, 150 un 100 eiro naudas balvas. Pirmo reizi naudas balvas būs arī uzvarētājiem10 un 5 km distancēs dažādās vecuma grupās. Viņi saņems 30, 20 un 15 eiro. Protams, uzvarētājiem būs arī sponsoru dāvātas balvas.

Katrs dalībnieks saņems unikālu piemiņas medaļu ar gleznotāja Jaņa Rozentāla attēlu.

Par piemiņu paliks arī dalībnieka numurs ar čipu.

Orientierista Oskara Zērņa padomi skrējiena dalībniekiem

Pirms skrējiena brokastīs vajadzētu ēst kaut ko vieglu. Vispiemērotākā būtu putra. Neiesaku pēkšņi mainīt ēšanas paradumus. Gadās, ka salasās gudrus padomus, nez ko saēdas un paliek slikta dūša.

Nepārspīlēt ar pārāk biezu apģērbu. Lai noskrietu 5 km, pietiek ar termoveļu un treniņtērpu; ja ir mīnus grādu, var uzvilkt cimdus.

Iesaku vecākiem pārāk nesatuntuļot bērnus biezajos slēpošanas kombinezonos. Viņi tajos tā pārkarst, ka nevar pakustēt. Ja bērni ļoti sasvīst, atdziestot ir iespēja saaukstēties.

Pirms skrējiena jāiesildās un organisms jāsagatavo skriešanai. Vajag nedaudz pavingrot un izkustināt locītavas.

Jāatceras, ka 5 km distance nav sprints, tāpēc nevajag uzsākt skriet par strauju, lai jau pirmajā kilometrā neizliktu visu enerģiju. Viens šo distanci skries 15 minūtes, citam varbūt vajadzēs pusstundu. Skriešanas temps iepriekš jāpārdomā. Tie, kas skries pa priekšu, būs īpaši gatavojušies, tautas skrējējam nevajag censties viņiem turēt līdzi, bet baudīt skrējienu.

Pēc skrējiena, kad pulss būs paaugstināts, lēnā tempā vajag vēl mazliet paskriet. Jāatsildās un jālieto šķidrums.

Pēc Rozentāla skriešanas svētkiem katram tā dalībniekam iesaku turpināt ikdienā nodarboties ar skriešanu.

Kā gatavojaties Rozentāla skrējienam?

ANSIS PŪCE, Saldus boksa kluba vadītājs

“Rozentāla skrējienam apzināti gatavojamies no decembra. Trenējamies trīs reizes nedēļā, plus brīvdienās skrienam trīs dažādās vietās — Kalnsētas parkā, Līkā meža trasē un Saldus stadionā. Pamatā skrienam pa dabīgu segumu, jo skrējiens būs pa asfaltu. No boksa kluba skrējienam pieteikušies vairāk nekā 20 sportistu. Esam gatavi izrādīt konkurenci 5 un 10 kilometru distancēs.”

AĻĢIMANTS PILECKIS, Zaņas pagasta sporta darba organizators

“Skrējienā piedalīsies deviņi zaņenieki. Pieci pārstāvēs biedrību Virāža Z, kas atbalsta sportistus, vairāki startēs arī individuāli, bet Māris Mažrims būs kopā ar Saldus virves vilcējiem. 17. marta rītā sola salu, ceru, ka nebūs bargs.”

JĀNIS OŠENIEKS, Saldus regbija komandas pārstāvis

“Uz augstiem rezultātiem un pirmajām vietām neceram, jo esam jauna komanda. Mums galvenais būs kopības izjūta, skrējienā cits citu atbalstīsim, nevienu tālu aizmugurē nepametīsim. Kopā sāksim skrējienu un kopā to beigsim. Ar labu komandu var sasniegt daudz gan dzīvē, gan sportā.”

ANEKDOTE

Dēls vaicā tēvam: — Par cik tu vari noskriet kilometru?

Tēvs pēc ilgas domāšanas: — Par 100 eiro varētu.

Lappusi sagatavoja ANDRA VALKĪRA