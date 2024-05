Pārliecinoši turas pretī igauņiem

Saldus karatē un kaujas cīņu kluba sportisti piedalījās pirmajā atklātajā "TAIFU" kausa izcīņā karatē.

Latvijas karatē klubu sportisti vairākkārt ir piedalījušies sacensībās Igaunijā, bet ievērojamus rezultātus līdz šim nebija izdevies sasniegt. Igauņu sportisti tiek uzskatīti par stiprākajiem un pieredzes bagātākiem. "Līdz ar to katrās igauņu rīkotajās sacensībās, kuras vienmēr ir ļoti augstā līmenī, esam gribējuši sevi pierādīt un, protams, gūt uzvaras," saka Saldus kluba prezidents Arturs Solomaho.

Sacensībās piedalījās sportisti no 5 Latvijas, 2 Lietuvas un 9 Igaunijas klubiem. Pavisam 180 karatekas sacentās katās un kumitē. Visi sportisti bija sadalīti kategorijās no 12 līdz 15 un no 16 līdz 17 gadu vecumam un arī pēc svara.

Četri Saldus sportisti cīnījās kumitē un pārliecinoši pārspēja visus pārējos klubus. Pirmās vietas Kristīnei Ciematniecei un Jānim Lagzdiņam. Jānis pierādīja, ka grūtos treniņos aizvadītie pēdējie divi mēneši ir nesuši lieliskus augļus. Viņam jau ilgāku laiku nebija izdevies ierindoties godalgotajās vietās. Treneris uzskata, ka Jānim pietrūkusi pārliecība un motivācija uzvarēt. Igaunijā viss bija kārtībā.

Pavisam nedaudz līdz uzvarai pietrūka Tatjanai Rakai. Sportiskās pieredzes viņai ir gana, taču visu izšķīra pirmā cīņa, kurā psiholoģiski stiprāka bija Taņas jau labi pazīstamā pretiniece, kura sportiskajā ziņā līdz šim vienmēr bijusi pārāka. Nākamajās cīņās Taņas sniegums bija perfekts. Viņai pat izdevās saņemt tiesneša augstāko novērtējumu par divreiz ļoti precīzi izpildīto kāju tehniku.

Saldenieku starti Igaunijā izdevās, jo tika pierādīts, ka droši spējam stāties pretī izslavētajiem kaimiņvalsts karatekām.