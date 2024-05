"Šāda izskriešanās ir ļoti vajadzīga."

Saldus vieglatlētikas kluba "Liesma" rīkotajā skrējienā "Kalnsētas apļi" piedalījās vairāki simti skrējēju, bet visās kārtās ap 70.

Aktīvi skrējienos piedalījās vairākas mūsu rajona skolas - Šķēdes, Blīdenes, Cieceres skolu, Saldus 2. vidusskolas un OK "Saldus" skrējēji. Ļoti aktīvi skrējēju pulkam piebiedrojās vadakstnieki sava skolotāja Edigija Lukašēvica vadībā, kurš arī bija pārliecinošs uzvarētājs vienā no grupām. Kā parasti dalībnieku vidū bija Aizputes skrējēju klubs, bet pēdējā kārtā bija ieradusies pat viešņa no Smiltenes - Ilze Lapiņa, kura izcīnīja uzvaru savā grupā.

Pārējie pēdējās kārtas uzvarētāji: G. Ošeniece, A. Ostelis (abi Aizpute), L. Kupfere (Saldus ģimn.), I. Priedīte, V. Sērmolīte, A. Stūris (visi OK "Saldus"), A. Ceļapīters (Ezere), A. Dobelis (Saldus 2. vsk.), E. Kinstlers (Jaunlutriņi), kā arī sporta veterāns no Saldus A. Jakovčuks.

Liela daļa no šiem jau pieminētajiem sportistiem izcīnīja uzvaru arī 3 kārtu summā: A. Ceļapīters, E. Lukašēvics, A. Stūris, A. Ostelis, A. Jakovčuks, G. Ošeniece, L. Kupfere, I. Priedīte, V. Sērmolīte. Bez viņiem uzvaras savās grupās kopvērtējumā guva O. Genavs (Blīdene), R. Mednis (Jaunlutriņi), L. Glūzda (Saldus 2. vsk.).

Kopvērtējuma uzvarētāji saņēma medaļas, bet visi dalībnieki, kuri bija izturējuši un piedalījušies 3 kārtās, varēja piedalīties loterijā, kur tika izlozētas noderīgas lietiņas gan skolai, gan sportam.

Atbalstu šī pasākuma organizēšanā sniedza mūsu sponsors SIA "Garants", kurš palīdzēja gan dalībnieku kartiņu, nolikumu, afišu, diplomu izgatavošanā, kā arī dāvāja balvas cītīgajiem skrējiena dalībniekiem. Balvu iegādē un loterijas organizēšanā palīdzību sniedza arī Saldus rajona padome. Visi dalībnieki teica viņiem sirsnīgu paldies un bija vienisprātis, ka šāda izskriešanās ir ļoti patīkama. Tātad uz tikšanos nākamajā pavasarī.