Sporta ziņas (11.12.)

TAEKVONDO

4. atklātajā Igaunijas taekvondo čempionātā piedalījās vairāk nekā 150 sportistu no Igaunijas, Krievijas, Latvijas un Lietuvas. No Saldus kaujas cīņu un karatē kluba šajās sacensībās piedalījās 3 sportisti. Brāļi Elvis un Kalvis Saulīši startēja kategorijā, kurā bija ļoti daudz dalībnieku. Lai arī abi finālā neiekļuva, priekšsacīkstēs gūtās uzvaras liecināja par ieguldītajiem spēkiem treniņos.

Artūram Zemgalam nepaveicās jau pirmajā kārtā, jo nācās cīnīties ar ļoti pieredzējušu sportistu.

Taekvondo turnīrā "Pirmais solis", kas notika Rīgā, saldenieks Vitālijs Žukovičs nedeva pretiniekiem nevienu iespēju gūt uzvaru un izcīnīja 1. vietu. Izcēlās arī paši jaunākie - septiņgadīgie Pāvela Serebrjakova audzēkņi. Rihards Auns un Jorens Šteinbergs sīvās cīņās izcīnīja 3. vietas. Labu sagatavotību demonstrēja Krists Kukulis, viņš gan šoreiz godalgas neizcīnīja.

KARATĒ

Saldus kauju cīņu un karatē kluba 30 karatekas nokārtojuši atestāciju un ieguvuši nākamās pakāpes jostas.

No 20. līdz 23. decembrim Maskavā notiks mācību seminārs karatē, to vadīs Šihans Asai no Japānas, kuram ir 10. dans un kurš ir labākais šotokan karatē speciālists pasaulē, un Šihans Kato no Lielbritānijas, šotokan karatē galvenais instruktors Eiropā. Uz semināru dosies arī Saldus kluba karatē treneris Arturs Solomaho.

VOLEJBOLS

Rajona čempionātā vīriešiem notikušas šādas spēles:

"Krējums" - "Remte" 3:0, "Readymix" - "Jaunauce" 3:2, "Vadakste" "AS MR" 3:1, "Kauss" - "Brocēni" 3:0, "Vika" - "Saldus siltums" 3:0, "Tehnikums" - "Kurzeme" 3:0.

BASKETBOLS

Rajona čempionāta spēļu rezultāti A grupā:

"Readymix" - "Sporta skola" 82:67 (Grasmanis - 18, Ņikitins - 17 (1), Āboliņš - 16 (1), Ēdelmanis - 14 (3), Šeimanis - 14; Patmalnieks - 22 (3), Kalniņš - 20 (4)), "Novadnieki" - "Garants" 99:77 (Balcers - 20, Zaļkalns - 20, Kreceris - 18, Mētra - 15; Mankus - 25 (3), Priedītis - 19 (2), Vaitenko - 14, Leitis - 10 (1)), "Brocēnu dome" - "ST" 20:0, "Kauss" - "ST" 20:0.

B gr. spēles:

"Saldus dome" - OK"Saldus labība" 89:62 (Olbačevskis - 37, Štencelis - 34; Rakštis - 29, Priedītis - 13 (1)), "Bingo" - "Vadakste" 94:60 (Spradzis - 40 (6), Kļava - 15, Madžulis - 15; Rozentāls - 14 (1), Lundbergs - 14, Tuzis - 11), "Blīdene" - OK "Saldus labība" 77:51 (Bergmanis - 26, Savoņi - 23 (2), Vilensons - 13 (1); Siksna - 12 (2), Priedītis - 11 (3)), "Druvas saldējums" - OK "Saldus labība" 91:37 (Blūms - 21 (1), Ozoliņš - 17 (1), Burkovskis - 14, Ķēpulis - 11 (1); Rešķis - 14 (2)), "Druvas jaunieši" - "Saldus dome" 90:63 (Krastiņš - 35 (2), Kalniņš - 31 (4); Olbačevskis - 28 (1), Štencelis - 25).

LJBL sacensībās saldenieki spēlēja ar "Rīdzeni". "Saldus" ar 80:44 uzvaru izcīnīja C1 gr.

(Šukevičs - 21, Bušmanis - 18, Brēdiķis - 11), "Saldus Zeme" C2 gr. ar 57:53 (M. Janševskis - 27, Erbs - 11). Mūsējie zaudēja A gr. ar 68:106 (Dūriņš - 26, Patmalnieks - 20), B1 gr. ar 74:119 (Pabērzs - 33, Krūskops - 14, Albīns - 12), B2 gr. ar 70:101 (Volfmanis - 31 (3), Albīns - 11, Broks - 10).

BRIDŽS

Stargardē, Saldus sadraudzības pilsētā Polijā, notika starptautisks Vispolijas bridža turnīrs. Tajā piedalījās arī mūsējo komanda - Normunds Svētiņš, Valdis Pilenieks, Ivars Liepa un Mārtiņš Egle. Notika komandu turnīrs un pāru turnīrs divās sesijās. Sacensībās piedalījās 120 pāri, kas demonstrēja ļoti augstu spēles prasmi. Saldenieki ieguva 45. vietu.

ZOLĪTE

Rajona čempionāta 4. posms notika kafejnīcā "Mežavējš", kas ir ļoti piemērota šādiem pasākumiem. Sacensību galvenais tiesnesis U. Graudiņš informēja, ka uzvarēja Ēriks Gūtmanis, kurš tikai pēdējā kārtā par punktu apsteidza Guntaru Rakstiņu un Sandru Pirušku. Labāko sešiniekā vēl iekļuva Eduards Priedītis, Ritvars Pentjušs, Rimants Pargauskis.

Pēc četriem posmiem priekšgalā ir Guntars Rakstiņš, Rinalds Bērziņš, Valdis Turks, Vilis Zizlāns, Sandra Piruška un Andris Ķepītis.

Nākamais čempionāta posms notiks 13. janvārī Remtē un 10. februārī Nīgrandē.

27. janvārī notiks komandu čempionāts "Šīranta kauss".