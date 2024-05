Sals skijoringistiem nemazina azartu

Svētdien divdesmit divu grādu salā Saldū notika Latvijas čempionāta 2. posms skijoringā.

Sacensību rītā sportisti savus močus stūma un vilka, līdz dabūja pie dzīvības. Bija ieradies apbrīnojami daudz skijoringistu. Jānis Zolmanis, piebraucis pie starta līnijas, sākumā nevarējis saprast, kāpēc pārējie viņam tik tuvu apstājušies. Vai vietu trūkst? Gandrīz tā arī bija.

Sportistu vidū bija arī izcili motobraucēji. Bet īstenie skijoringisti tomēr pierādīja, ka viņi savu darbiņu prot vislabāk.

Vistitulētākais dalībnieks bija pasaules čempions motociklu ar blakusvāģiem ekipāžās Artis Rasmanis, kurš, aizgājis no lielā sporta, nespēj sēdēt mierā. Viņš nodarbojas ar biznesu - būvinstrumentu un tehnikas īri - un sava prieka pēc brauc skijoringā, ar sniega dēli, spēlē hokeju un nodarbojas ar distanču slēpošanu.

"Ir ļoti auksti, un šādā laikā sportot nav nekāda bauda, taču azarts ir, un sacensības paliek sacensības. Ja Latvijas čempionātā grib izcīnīt augstāku vietu, tad jāpiedalās katrā posmā un jākrāj punkti. Mans slēpotājs ir cēsinieks Āris Freiss. Mums izdevās labs starts, un braucienā stabili turējāmies trešajā vietā, bet tad slēpotājam atāķējās no zābaka slēpe, un sanāca kritiens. Galarezultāts tik labs vairs nebija.

Skijorings ir tāds kā izzūdošs sporta veids, tāpēc gribu atbalstīt atlikušos entuziastus. Saldū ir perfekti sagatavota trase. Jūsējie labi prot organizēt sacensības. Prieks par katru cilvēku, kurš atrod kādu lietderīgu nodarbošanos brīvajā laikā, kad citi vienkārši nosit laiku vai aizraujas ar iedzeršanu," teica A. Rasmanis.

Vai domas nevelk atpakaļ pie motokrosa blakusvāģu klasē?

"Viss kādreiz dzīvē beidzas. Tā arī lielais sports manā dzīvē ir beidzies. Ja es teiktu, ka no tā aiziešu pēc diviem gadiem, tik un tā visi jautātu - kāpēc tad? Es iekšēji esmu spītīgs cilvēks. Ja izlēmu, ka cauri ir, tad tā arī būs. Man tagad sācies jauns dzīves posms. Tad jau redzēsim, vai tas būs labāks."

Motokrosisti atzīst, ka piedalīšanās skijoringā viņiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas. Interesanta ekipāža bija Aigars Bobkovs un Raimonds Baltgalvis. Slēpotājs Raimonds pēc sacensībām teica: "Bija grūti, īpaši, ja ir tāds braucējs kā Bobkovs, kam gribas piedot gāzi. Salu daudz nejutu, drīzāk bija karsti." Tomēr Raimonds uz slēpēm turējās diezgan braši, ne reizi nenokrita. Sāncenši gan pamanījās viņa slēpēm uzbraukt virsū.

Meistarību rādīja Raivis Zolmanis un Mareks Zolmanis, kuri pārliecinoši uzvarēja lielajā tautas klasē, bet mazajā meistarklasē bija ceturtie. Ekipāžas maiņas braucienā, kad slēpotājs sēžas uz moča, bet braucējs kāpj uz slēpēm, viņiem bija 3. vieta. Raivis kopā ar Gati Zolmani izcīnīja 1. vietu arī lielajā meistarklasē.

Pēc tā visa Raivim vēl pietika spēka, lai uzvarētu krosā. Startā pirmais bija Aigars Bobkovs, taču vēlāk viņam tik labi vis neveicās. Braukt pa ledu nav tas pats, kas zemes trasē. Tad vēl divi kritieni un - līderu maiņa. Mierīgi un mērķtiecīgi vadību pārņēma Raivis Zolmanis, par kuru Vitālijs Bobkovs teica: "Viņš ir īsts skijoringists. Raivis izjūt ledus trasi un ir viens no labākajiem šajā sporta veidā Latvijā."

Interesanti, ka tad, kad trasē devās krosisti, virs tās izveidojās tāds sniega mākonis, kā vasarā - putekļu. Baltā dūmaka ilgi neizklīda. Krietni lielāku nozīmi krosam piešķīra Latvijas Motosporta federācijas viceprezidenta Jura Jēkabsona apsolītās prēmijas. Kam negribējās pēc lielās salšanas mājās aizbraukt ar 50, 30 vai 20 latu balvu? No saldeniekiem vislielāko nopelnīja Raivis Zolmanis.

Savukārt vecmeistars Dāvis Muša teica, ka viņam svētdien bija melnā diena. No rīta aizkavējies, vēlāk saplīsis motocikls. "Bet sākās viss ar to, ka, izejot no mājas, pirmo sastapu sievieti. Ar to vēl nepietika - arī otrā bija sieviete. Tāpēc šodien visi Mērfija likumi darbojas pret mani."

Vakarrīt Jānis Zolmanis, atceroties sacensības, teica: "Skijorings nav vienkāršs sporta veids. Šoreiz sals to padarīja vēl sarežģītāku. Bārda bija sasalusi ragā. Bet prieks, ka bija tik daudz skatītāju un sacensības izdevās."

Saldenieku izcīnītās vietas

Jauniešu klasē

2. Rihards Kārkliņš, Jānis Līdumnieks

3. Rihards Dumpis, Jānis Zolmanis jun.

Mazajā tautas klasē

7. Mareks Zolmanis, Jānis Zolmanis jun.

Lielajā tautas klasē

1. Raivis Zolmanis, Mareks Zolmanis

5. Jānis Zolmanis, Gatis Zolmanis

6. Ivars Vasiļjevs, Dainis Ļutkus

9. Aivars Rutkis, Nauris Ķēpalis

Mazajā meistarklasē

2. Ģirts Dombrovskis, Gatis Zolmanis

4. Raivis Zolmanis, Mareks Zolmanis

7. Uldis Balandiņš, Gunārs Plots

Lielajā meistarklasē

1. Raivis Zolmanis, Gatis Zolmanis

9. Juris Dumpis, Mareks Zolmanis

11. Jānis Zolmanis, Juris Deičmanis

17. Dāvis Muša, Jānis Valāts

Ekipāžas maiņas brauciens

1. Gatis Zolmanis, Ģirts Dombrovskis

3. Mareks Zolmanis, Raivis Zolmanis

11. Jānis Zolmanis jun., Rihards Dumpis

Kross

1. Raivis Zolmanis

7. Ivars Vasiļjevs

10. Ģirts Dombrovskis

11. Aigars Bobkovs

15. Juris Dumpis

18. Dāvis Muša

19. Mareks Zolmanis